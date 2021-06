Vema-Makler: Die leistungsstärksten Betriebshaftpflicht-Versicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

31.5.2021 – Welche Produktgeber in den Zielgruppen IT-Firmen sowie Architekten und Ingenieure die wichtigsten bei Neuabschlüssen sind, hat die Maklergenossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Dabei ging es weniger an der Spitze, aber vielmehr auf den Plätzen dahinter sehr eng zu. (Bild: Wichert) Welche Produktgeber in den Zielgruppen IT-Firmen sowie Architekten und Ingenieure die wichtigsten bei Neuabschlüssen sind, hat die Maklergenossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Dabei ging es weniger an der Spitze, aber vielmehr auf den Plätzen dahinter sehr eng zu. (Bild: Wichert) mehr ...

13.4.2021 – Welche Anbieter (für Privat- und Gewerbekunden sowie Vermieter) am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung sind, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. In allen Bereichen gab es das gleiche Spitzenduo. (Bild: Wichert) Welche Anbieter (für Privat- und Gewerbekunden sowie Vermieter) am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung sind, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. In allen Bereichen gab es das gleiche Spitzenduo. (Bild: Wichert) mehr ...

8.4.2021 – Welche Produktgeber in der Sparte die wichtigsten bei Neuabschlüssen sind, hat die Maklergenossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Im privaten und gewerblichen Geschäft ging es an der Spitze noch enger zu als im Segment Vermieterrechtsschutz. (Bild: Wichert) Welche Produktgeber in der Sparte die wichtigsten bei Neuabschlüssen sind, hat die Maklergenossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Im privaten und gewerblichen Geschäft ging es an der Spitze noch enger zu als im Segment Vermieterrechtsschutz. (Bild: Wichert) mehr ...

10.3.2021 – Welche Anbieter in der Haftpflicht- und der Krankenversicherung am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung sind, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. In beiden Segmenten konnte jeweils ein Akteur die Wettbewerber auf Distanz halten. (Bild: Wichert) Welche Anbieter in der Haftpflicht- und der Krankenversicherung am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung sind, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. In beiden Segmenten konnte jeweils ein Akteur die Wettbewerber auf Distanz halten. (Bild: Wichert) mehr ...

5.3.2021 – Welche Versicherer in der Privat- und der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten sind, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. In beiden Segmenten gibt es eindeutige Spitzenreiter. (Bild: Wichert) Welche Versicherer in der Privat- und der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten sind, wollte die Genossenschaft von ihren Partnermaklern wissen. In beiden Segmenten gibt es eindeutige Spitzenreiter. (Bild: Wichert) mehr ...

5.2.2021 – Welche Versicherer bei Bauleistungs- sowie Bauherrenhaftpflicht-Policen in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten sind, wollte die Maklergenossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Die Rangliste ist eine völlig andere als die der Favoriten für das Neugeschäft. (Bild: Wichert) Welche Versicherer bei Bauleistungs- sowie Bauherrenhaftpflicht-Policen in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten sind, wollte die Maklergenossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Die Rangliste ist eine völlig andere als die der Favoriten für das Neugeschäft. (Bild: Wichert) mehr ...