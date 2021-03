Vema: Die leistungsstärksten Tierversicherer

10.3.2021 – Die Haftpflichtklasse führt in der aktuelle Vema-Qualitätsumfrage sowohl die Neugeschäfts- als auch die Qualitätswertung im Geschäft mit Tierhalterhaftpflicht-Versicherungen an. Dahinter folgt jeweils das für den Maklerverbund entwickelte Deckungskonzept von Basler und BSG. Im Segment Tierkrankenversicherung sind die Uelzener und die Barmenia mit ihrem Vema-Deckungskonzept die Neugeschäftsfavoriten. In der Qualitätsrangliste belegen die Wuppertaler den Spitzenplatz unter den Anbietern mit mindestens 20 Bewertungen.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Tierversicherungen unter ihren etwa 3.800 Partnerbetrieben durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Anfang 2021 durchgeführten Befragung gingen 1.469 Nennungen für die Tierhalterhaftpflicht- und 1.056 Stimmen für die Tierkrankenversicherung ein.

Tierhalterhaftpflicht: Haftpflichtkasse ist Neugeschäfts-Favorit

Im Segment Tierhalterhaftpflicht setzte sich – wie auch in der Privat- und Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung (VersicherungsJournal 5.3.2021) die Haftpflichtkasse VVaG deutlich gegen die Wettbewerber durch. Auf die Gesellschaft aus Roßdorf entfiel mehr als ein Viertel der abgegebenen Favoritennennungen.

An zweiter Stelle liegt mit einem Anteil von rund einem Siebtel die Basler Sachversicherungs-AG mit ihrem zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) entwickelten Vema-Deckungskonzept. Den Bronzerang sicherte sich die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, mit ihrer ebenfalls speziell für den Maklerverbund aufgelegten Lösung.

Hauchdünn dahinter folgt die NV-Versicherungen VVaG. Für die beiden letztgenannten Akteure votierte knapp über beziehungsweise unter jeder zehnte Umfrageteilnehmer.

Tierkranken: Uelzener vor Barmenia

Im Geschäftsfeld Tierkrankenversicherung ist die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. der eindeutige Neugeschäftsfavorit der Vema-Makler. Der Anbieter konnte annähernd jede dritte Stimme auf sich vereinen.

Ein knappes Viertel der Favoritennennungen entfiel auf das Vema-Deckungskonzept der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG an zweiter Stelle. Die Position drei belegen die Helvetia Versicherungen, gefolgt von der Agila Haustierversicherung AG an vierter Stelle. Die beiden letztgenannten Akteure kommen auf Anteil im zweistelligen Prozentbereich.

Tierhalterhaftpflicht-Qualitätswertung: Zwei Spitzenreiter

In der Qualitätswertung im Segment Tierhalterhaftpflicht liegen die gleichen vier Anbieter auf den ersten vier Plätzen wie beim Neugeschäft – wenn auch in etwas anderer Reihenfolge. Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Leistungsbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Haftpflichtkasse und Basler/ BSG teilen sich mit einem Mittelwert von jeweils 1,46 den Spitzenplatz. Dabei hatten die Roßdorfer bezüglich der Leistungsbearbeitung mit dem Topwert von 1,48 die Nase vorn. Bei der Produktqualität konnte hingegen das Deckungskonzept von Basler und BSG mit dem zweitbesten Mittelwert von 1,37 die Haftpflichtkasse auf Distanz halten.

Die Topbewertung erhielt hier das AIG-Deckungskonzept (1,35). Wegen der nur durchschnittlichen Note für die Abwicklung von Schadenfällen reichte es allerdings nur zum vierten Platz in der Qualitätsrangliste hinter der NV.

Letztere landete schlechtestenfalls an vierter Stelle (Produktqualität). In Sachen Leistungsbearbeitung wurden die Nordlichter allerdings nur um Nuancen schlechter beurteilt als der Spitzenreiter aus Roßdorf.

Tierkranken: Barmenia gewinnt Qualitätswertung

In der Qualitätswertung der Tierkrankenversicherung landete Neugeschäfts-Sieger Uelzener nur an drittletzter Position. In allen drei Serviceaspekten vergaben die befragten Vermittler nur Bewertungen im Bereich des Durchschnitts.

Den Spitzenplatz unter den Gesellschaften mit mindestens 20 Benotungen sicherte sich die Barmenia mit ihrer für den Maklerverbund entwickelten Lösung (Mittelwert: 1,71). Die Wuppertaler bekamen bei Produktqualität und Leistungsbearbeitung jeweils die beste und hinsichtlich der Policierung die zweitbeste Beurteilung.

Um rund 0,1 Notenpunkte schlechter als die Barmenia bewerteten die Vema-Makler die Helvetia (1,79). Dabei fiel der Rückstand auf die Wuppertaler beim Verhalten im Schadenfall und der Policierung mit höchstens 0,06 Notenpunkten klar geringer aus als bei der Produktqualität (0,16 Punkte).

Hauchdünn hinter der Helvetia auf dem Bronzerang liegt die DFV Deutsche Familienversicherung AG. In allen drei Aspekten schnitt das Unternehmen um Nuancen schlechter ab.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Genossenschaft führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Vor den Tier- und Haftpflicht-Versicherungen wurden die Ergebnisse in den Segmenten Bauversicherungen (5.2.2021), Basis-Rente (22.12.2020), Transportversicherung (13.11.2020) sowie Hausrat- (13.10.2020) und Wohngebäudeversicherung (8.10.2020) veröffentlicht.

Erhebungen wurden auch in den Bereichen Kfz- (10.9.2020, 17.9.2020), Berufsunfähigkeit (20.7.2020), alternative Lösungen zur Arbeitskraftabsicherung (29.7.2020) und Risikoleben (3.7.2020) veröffentlicht.

Davor waren Pflegezusatz- (12.3.2020) und Krankenzusatz-Versicherung (11.2.2020) sowie die betriebliche Vorsorge (20.1.2020) an der Reihe. Ende des vorletzten Jahres präsentierte der Maklerverbund die Favoriten seiner Partner in den Bereichen Managerhaftpflicht (28.11.2019), sowie Betriebshaftpflicht (29.10.2019, 8.11.2019).