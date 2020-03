Vema: Die leistungsstärksten Pflegezusatz-Anbieter

12.3.2020 – Die Bayerische Beamtenkrankenkasse liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste im Geschäft mit Pflegetagegeld-Policen. Bei den Pflegerenten setzte sich unter den Anbietern mit mehr als 30 Stimmen die Ideal gegen die Wettbewerber durch. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage private Pflegeergänzung unter den Partnerbetrieben der Vema. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich Pflegeergänzungs-Versicherung unter ihren rund 3.200 Partnerbetrieben durchgeführt. Die Daten wurden im Januar 2020 erhoben.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 660 Nennungen für das Segment Pflegetagegeld ein. Dieses stellt der Genossenschaft zufolge „die wohl am häufigsten von Kunden gewählte und damit auch stückzahlenstärkste Lösung in diesem Bereich“ dar. Bei den Pflegerenten lag die Zahl der Stimmen bei 308.

Die Favoriten im Neugeschäft

In den daraus gebildeten Ranglisten liegt im Neugeschäft beim Pflegetagegeld die Allianz Krankenversicherungs-AG mit einem Anteil an den Favoritennennungen von knapp einem Viertel vor der Halleschen Krankenversicherung a.G. an der Spitze. Für Letztere votierte etwa jeder siebte Befragte.

Bei den Pflegerenten setzte sich die Ideal Lebensversicherung a.G. mit über 40 Prozent Anteil gegen die Wettbewerber durch. Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland landete auf dem zweiten Platz, wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung vor der Allianz Lebensversicherungs-AG. Der Swiss Life und der Allianz gab jeweils gut jeder fünfte Interviewte seine Stimme.

BBKK gewinnt Pflegetagegeld-Qualitätswertung

In einem weiteren Schritt sollten die Versicherungsvermittler verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Dazu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenbearbeitung. Die drei Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

In dieser zeigt sich beim Pflegetagegeld eine gänzlich andere Reihenfolge. Die Spitzenposition sicherte sich dank der Topwerte in Sachen Produktqualität sowie Policierung die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK). In der Neugeschäftsrangliste reichte es hingegen nur zum 17. Platz.

Knappes Rennen

In einem engen Rennen um die zweite Position in der Qualitätsrangliste setzte sich die Hallesche gegen die Württembergische Krankenversicherung AG (Platz acht beim Neugeschäft) durch. Die Hallesche konnte vor allem mit der besten Schadenbearbeitung und der zweitbesten Policierung punkten. Bei der Produktqualität sehen die Interviewten die Gesellschaft hingegen nur an sechster Stelle.

Die Handhabung der Württembergischen im Leistungsfall bewerteten die Vermittler nur hauchdünn schlechter als diejenige der Halleschen, die Produktqualität hingegen ein kleines bisschen besser. Bei der Antragsbearbeitung sehen die Befragten die Württembergische allerdings nur im Bereich des Durchschnitts.

Knapp am Podium vorbei schrammte die Allianz Kranken. Bei der Produktqualität schnitt das Unternehmen zwar leicht besser ab als die beiden vorgenannten Gesellschaften. In Sachen Antrags- wie auch Schadenbearbeitung reichte es hingegen nur für durchschnittliche Bewertungen.

Die Spitzenreiter bei den Pflegerenten

Im Segment Pflegerente werden in den Ranglisten nur sechs Anbieter aufgelistet. Von diesen bekamen zwei weniger als zehn Stimmen und werden deshalb im Folgenden nicht aufgeführt.

Unter den Gesellschaften mit mehr als 30 Stimmen schnitt die Ideal aufgrund der besten Schadenbearbeitung und jeweils Position zwei hinsichtlich Produktqualität und Policierung am besten ab. Der Swiss Life an zweiter Stelle bescheinigten die Vermittler zwar die mit Abstand beste Produktqualität. Dafür kam der Anbieter hinsichtlich der Antragsbearbeitung aber auch am schlechtesten weg.

Dahinter folgen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Allianz Leben. Beide Anbieter liegen bei der Produktqualität um jeweils über 0,3 Punkte hinter der Spitze zurück. Dies verhinderte eine bessere Platzierung des Volkswohl Bunds – trotz der besten Antragsbearbeitung.

Bei der Allianz kam auch noch eine nur mäßige Beurteilung der Schadenbearbeitung hinzu. Letzteres könnte auf IT-Probleme zurückzuführen sein. Vorstandschefin Nina Klingspor berichtete kürzlich im Gespräch mit dem VersicherungsJournal immerhin von deutlich reduzierten Ausfallzeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr (31.1.2020).

Diverse weitere Qualitätsumfragen

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt wurden die Ergebnisse in den Segmenten Krankenzusatz-Versicherung (11.2.2020), betriebliche Vorsorge (VersicherungsJournal 20.1.2020), Managerhaftpflicht (28.11.2019), Bauversicherungen (18.11.2019) und Betriebshaftpflicht (29.10.2019, 8.11.2019) veröffentlicht.

Mitte des vergangenen Jahres präsentierte der Maklerverbund die Favoriten seiner Partner in der Rechtsschutz-Versicherung (9.7.2019), in der funktionellen Invaliditätsabsicherung (25.6.2019) sowie in der privaten Unfallversicherung (5.6.2019, 12.6.2019).