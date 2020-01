Vema: Die leistungsstärksten bAV-Anbieter

20.1.2020 – Der Volkswohl Bund liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste im Geschäft mit betrieblicher Altersversorgung (bAV – Direktversicherung) der Vema-Partnermakler. Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz landete bei der Qualität nur unter ferner liefen. Bei Gruppenunfall-Policen sehen die Befragten die Haftpflichtkasse in Front, im bKV-Geschäft die Hallesche.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der betrieblichen Vorsorge unter ihren rund 3.200 Partnerbetrieben durchgeführt. Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen.

Im Rahmen der Befragung gingen 442 Nennungen in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) ein, für die Gruppen-Unfallversicherung 256 und für die betriebliche Krankenversicherung (bKV) 159.

In den daraus gebildeten Ranglisten liegen die Allianz Lebensversicherungs-AG (bAV – Direktversicherung), die Haftpflichtkasse VVaG (Gruppenunfall) sowie die Hallesche Krankenversicherung a.G. an der Spitze (VersicherungsJournal 7.1.2010).

Volkswohl Bund gewinnt bAV-Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenbearbeitung. Die drei Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil deutliche Unterschiede. Hier sicherte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. dank der Topwerte bei der Policierung und der Regulierung den Spitzenplatz. In der Neugeschäftsrangliste reichte es nur zur sechsten Position.

Alte Leipziger an zweiter Stelle

In beiden Wertungen an zweiter Stelle liegt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Für die Antragsbearbeitung vergaben die Interviewten die zweitbeste Note. Bei der Produktqualität und der Schadenbearbeitung sehen die Makler die Gesellschaft aus Oberursel jeweils auf Platz drei.

Position drei – zwei Ränge besser als beim Neugeschäft – belegt hauchdünn dahinter die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Die Gesellschaft punktete vor allem mit der besten Qualität der Produkte. In den anderen beiden Kriterien beträgt der Rückstand auf die führende Gesellschaft allerdings jeweils um die 0,2 Punkte.

Continentale vor Canada Life

Auf den Plätzen vier und fünf finden sich dicht beieinander die Continentale Lebensversicherung AG (Rang acht beim Neugeschäft) und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (Position fünf beim Neugeschäft) wieder.

Die Continentale konnte die Befragten vor allem mit der zweitbesten Regulierung überzeugen. Die Canada Life sehen die Vema-Makler in Sachen Produktqualität an zweiter Stelle.

Der Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz schnitt in der Qualitätsrangliste um sieben Plätze schlechter ab. Hinsichtlich der Policierung ist der Münchener Anbieter fast 0,5 Punkte entfernt, bezüglich der Schadenbearbeitung über 0,3 Punkte. Bei der Produktqualität ist der Rückstand mit 0,2 Punkten am geringsten.

Die Spitzenreiter in bKV und Gruppenunfall

In der bKV gewann die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) die Qualitätswertung und schnitt damit eine Position besser ab als beim Neugeschäft.

In Gruppenunfall setzte sich der Neugeschäfts-Spitzenreiter Haftpflichtkasse auch in der Qualitätsrangliste gegen die Wettbewerber durch. Wegen vielfach geringer Fallzahlen wird an dieser Stelle auf eine Auflistung verzichtet.

Diverse weitere Qualitätsumfragen

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt wurden die Ergebnisse in den Segmenten Managerhaftpflicht (28.11.2019), Bauversicherungen (18.11.2019) und Betriebshaftpflicht (29.10.2019, 8.11.2019) veröffentlicht.

Mitte des vergangenen Jahres präsentierte der Maklerverbund die Favoriten seiner Partner in der Rechtsschutz-Versicherung (9.7.2019), in der funktionellen Invaliditätsabsicherung (25.6.2019) sowie in der privaten Unfallversicherung (5.6.2019, 12.6.2019).