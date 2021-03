Vema: Die leistungsstärksten Anbieter von Haftpflichtpolicen

5.3.2021 – Die Haftpflichtkasse liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste bei Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtpolicen. Dahinter folgt jeweils das Deckungskonzept von Basler und BSG. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden bis zu fast 2.700 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Bauversicherungen unter ihren etwa 3.800 Partnerbetrieben durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Anfang 2021 durchgeführten Befragung gingen 2.670 Nennungen für die Privathaftpflicht- und 2.146 Stimmen für Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung ein.

Die Favoriten der Vema-Makler im Neugeschäft

In beiden Segmenten setzte sich die Haftpflichtkasse VVaG gegen die Wettbewerber durch, in der Privathaftpflicht mit ihrem für den Maklerverbund entwickelten Deckungskonzept. Den zweiten Platz belegt jeweils die Basler Sachversicherungs-AG mit ihrem zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) entwickelten Vema-Deckungskonzept.

Auf dem Bronzerang folgt jeweils ein weiteres, speziell für den Maklerverbund aufgelegtes Deckungskonzept. In der Privathaftpflicht ist es das der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland – und in der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht das der Bayerischen Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G.

Haftpflichtkasse gewinnt beide Qualitätswertungen

In der Qualitätswertung zeigt sich an der Spitze die gleiche Reihenfolge. Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Leistungsbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Haftpflichtkasse schnitt in beiden Haftpflicht-Segmenten mit Durchschnittsnoten von jeweils rund 1,4 am besten ab. Dabei reichte es in Sachen Produktqualität weder für das Vema-Deckungskonzept in der Privathaftpflicht (Rang sechs) noch mit dem für das „normale“ Angebot in der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht (Position fünf) für einen Platz auf dem Treppchen.

Bei der Antrags- wie auch der Schadenbearbeitung erzielten die Roßdorfer hingegen jeweils die Topbewertung. In letzterem Bereich spielt das Unternehmen schon fast in einer eigenen Liga. Der Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger beträgt jeweils fast 0,2 Notenpunkte.

Basler/BSG jeweils an zweiter Stelle

Jeweils auf dem zweiten Platz liegt das Deckungskonzept von Basler und BSG. In der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht (Gesamtnote: 1,43) ist dies vor allem der Topbenotungen in Sachen Produktqualität (1,34) zurückzuführen.

Hinsichtlich der anderen beiden Merkmale kommt der Anbieter auf die zweitbeste Teilnote. Bei der Policierung liegt der Rückstand auf die Haftpflichtkasse bei nur 0,09 Punkten.

In Privathaftpflicht sprang insgesamt ein Notenmittelwert von 1,45 für die Gesellschaft heraus. Zwar wurde auch hier die Produktqualität deutlich besser bewertet als die des Spitzenreiters. Die Rückstände in den beiden anderen Kategorien waren zusammengerechnet jedoch größer.

Privathaftpflicht: Enges Rennen um den Bronzerang

Im Segment Privathaftpflicht sicherte sich die Basler mit ihrem „normalen“ Angebot (an achter Stelle beim Neugeschäft) den dritten Platz. Dabei wurde die Produktqualität etwas und die Policierung deutlich schlechter beurteilt als beim Deckungskonzept.

Hauchdünn dahinter – Unterschiede gibt es erst im Bereich der dritten Nachkommastelle – folgt die Rhion Versicherung AG. Bezüglich der Antrags- und der Leistungsbearbeitung vergaben die befragten Vermittler an die Neusser zwar bessere Noten als an die Basler. Den Ausschlag gab dann die leicht unterdurchschnittliche Produktqualität der Rhion.

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht: AIG auf Platz drei

In der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht sehen die Vema-Makler die AIG an dritter Stelle. Die Befragten bescheinigten dem Unternehmen die drittbeste Produktqualität und auch die drittbeste Policierung. Nachholbedarf sehen die Vermittler bei der nur durchschnittlichen Leistungsbearbeitung.

Die Grundeigentümer-Versicherung VVaG kommt auf den vierten Rang. Eine bessere Platzierung verhinderten die nur im Bereich des Durchschnitts liegenden Beurteilungen der Antragsbearbeitung und des Regulierungsverhaltens.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt wurden die Ergebnisse in den Segmenten Bauversicherungen (5.2.2021), Basis-Rente (22.12.2020), Transportversicherung (13.11.2020) sowie Hausrat- (13.10.2020) und Wohngebäudeversicherung (8.10.2020) veröffentlicht.

Erhebungen wurden auch in den Bereichen Kfz- (10.9.2020, 17.9.2020), Berufsunfähigkeit (20.7.2020), alternative Lösungen zur Arbeitskraftabsicherung (29.7.2020) und Risikoleben (3.7.2020) veröffentlicht.

Davor waren Pflegezusatz- (12.3.2020) und Krankenzusatz-Versicherung (11.2.2020) sowie die betriebliche Vorsorge (20.1.2020) an der Reihe. Ende des vorletzten Jahres präsentierte der Maklerverbund die Favoriten seiner Partner in den Bereichen Managerhaftpflicht (28.11.2019), sowie Betriebshaftpflicht (29.10.2019, 8.11.2019).