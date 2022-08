Unzufriedene Krankenversicherte: Wechsel in die PKV nicht ausgeschlossen

30.8.2022 – Über die Hälfte der gesetzlich Krankenversicherten denkt über einen Wechsel nach, entweder zu einer neuen Kasse oder aber einem privaten Anbieter. Gerade Familien mit Kindern begegnen der angekündigten Erhöhungen des Zusatzbeitrags.

Verbraucher reagieren auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten mit Sparmaßnahmen. Davon ist auch die Wahl der jeweiligen Krankenversicherung betroffen, wie eine Studie der Horváth AG belegt.

Die Auswertung „Beitragserhöhung und Wechselbereitschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung 2022“ basiert auf einer Umfrage unter 1.000 Bürgern ab 18 Jahren.

14 Prozent liebäugeln mit der PKV

Mehr als die Hälfte der Deutschen (56 Prozent) denkt darüber nach, ihre Krankenkasse zu verlassen und sich einen neuen Anbieter zu suchen. 45 Prozent der Wechselwilligen will zu einer anderen gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gehen und 14 Prozent der Befragten zu einem privaten Krankenversicherer (PKV). Bei Singles sind es unter 50 Prozent, die einen neuen Anbieter suchen, bei Familien mit Kindern 70 Prozent.

Grund für die Bereitschaft, sich auf einen neuen Versicherer einzulassen, sind die anstehenden Kostenerhöhungen. Kürzlich hatte Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Anhebung des Zusatzbeitrages um 0,3 Punkte auf 1,6 Prozent ab 2023 angekündigt (VersicherungsJournal Medienspiegel 28.6.2022).

Damit steigen die Sozialbeiträge insgesamt auf 40,45 Prozent und überschreiten erstmals seit 2012 wieder deutlich die 40-Prozent-Marke (26.8.2022).

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt 2022 auf unverändert 1,3 Prozent (21.10.2021). 19 Körperschaften haben den Zusatzbeitrag in diesem Jahr um bis zu 0,9 Prozentpunkte erhöht (8.2.2022).

Auch die Leistung zählt für GKV-Mitglieder

Bei den Wechselabsichten der Versicherten spielt aber nicht nur die finanzielle Belastung eine große Rolle. Insgesamt über alle Befragten hinweg liegt das Kriterium „niedrige Kosten“ zwar leicht vor „bessere Versorgungsangebote“ (62 Prozent zu 58 Prozent Wichtigkeit).

Bei Familien ist die Priorisierung aber umgekehrt: Hier liegen die Leistungen mit 56 Prozent knapp vor den niedrigen Kosten (55 Prozent). Guter und schneller Kundenservice landete laut Horváth-Befragung mit Abstand (37 Prozent Relevanz) in beiden Gruppen an dritter Stelle. Digitale Angebote und Nachhaltigkeit folgen auf den Plätzen vier und fünf.

Kundenservice wie auch Beitragshöhe wichtig

Auch die Assekurata Solutions GmbH ist der Frage nachgegangen, welche Faktoren für Verbraucher bei der Auswahl der Krankenversicherung maßgeblich sind. 630 Personen nahmen an der Befragung teil, davon waren 319 privat und 311 gesetzlich krankenversichert. Mitgliedern der GKV ist der Kundenservice am wichtigsten. Dies gaben 58,2 Prozent an.

Demgegenüber steht bei Kunden der privaten Krankenversicherung die Beitragshöhe an erster Stelle. Hierfür votierten 74,9 Prozent (17.8.2022).