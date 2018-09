Unterirdisches Vermittler-Ansehen schlägt hohe Wellen

3.9.2018 – Um das Ansehen des Versicherungsvertreters ist es laut der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2018“ alles andere als gut bestellt. Dem Vertreter – und in einer Art „Sippenhaft“ dem gesamten Versicherungsvertrieb – bringt kaum ein Bürger ein hohes Ansehen entgegen. Dieses Thema hat zahlreiche Leser des VersicherungsJournals zu Kommentaren animiert.

Versicherungsvertreter haben in der Bevölkerung ein sehr schlechtes Image. Ein Beleg dafür ist die seit 2007 vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführte „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“, in der unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt wird.

In der aktuellen Auflage der Untersuchung rangieren Versicherungsvertreter erneut auf dem letzten Platz. Nur jeder zehnte der 1.003 Befragten bringt diesem Berufsbild ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Gesellschaftliches Problem

Der Artikel vom vergangen Donnerstag (VersicherungsJournal 30.8.2018) hat zu einer ganzen Reihe von Leserzuschriften geführt – unter anderem in Form von Erklärungsversuchen. Johannes Buckel vom Finanzvertrieb Telis Finanz AG macht darauf aufmerksam, dass auf den hinteren Plätzen der Rangliste vor allem solche Berufe liegen, in denen ver- und nicht gekauft wird.

Die Menschen bekommen nichts gerne verkauft, sondern kaufen gerne aus freien Stücken. Johannes Buckel, Telis Finanz AG

Allerdings bekämen die Menschen „nichts gerne verkauft, sondern kaufen gerne aus freien Stücken. Aber der Triple-F-Riester ist halt nicht so attraktiv, wie das Triple des FC Bayern im Stadion“, führt er weiter aus.

Buckel macht auch ein generelles Problem aus, vor dessen Hintergrund das Ergebnis „wenig erschreckend“ sei. Denn der Verkäufer, bei dem man seinen Handyvertrag abgeschlossen hat, oder der vorbeikommt, wenn die Wohnung unter Wasser steht, der wird als anständig angesehen. „Aber der Vertreter, welcher mir nicht bekannt ist, ist immer ein Verbrecher“, beschreibt Buckel in seinem Leserbrief das Phänomen.

Geschädigte würden anders urteilen

Nils Fischer vom Finanzvertrieb Swiss Life Select Deutschland GmbH stellt darauf ab, dass Versicherungsvermittler den Menschen zu wenig klarmachten, welche Arbeit sie im Hintergrund für sie leisten. Eine Befragung von Menschen, denen „soeben ein heftiger Schaden ohne Theater und wie an einer Schnur gezogen reguliert worden“ sei, würde zu ganz anderen Ergebnissen führen. „Da stehen wir aber mit Abstand (!) auf Platz eins, wetten?“, so Fischer in seiner Leserzuschrift.

Ähnlich argumentiert auch Gerhard Göddecke von der Versicherungsmakler Göddecke & Zimmermann GbR: „Vielleicht hätte man mal die Umfrage bei den zig Hunderttausenden Geschädigten durchführen sollen, die im Nachhinein froh sind, dass es den Versicherungsmakler beziehungsweise Versicherungsvertreter gibt“.

Denn schließlich haben diese „den Hinterbliebenen beziehungsweise Geschädigten durch die Vermittlung von Risikolebens- oder Berufsunfähigkeit-Versicherungen oder Rechtsschutz jetzt die Chance auf ein würdiges Leben danach ermöglicht“.

Wenn zur moralischen Not noch die finanzielle kommt, dann ist das Leben oftmals nicht mehr lebenswert, findet der Versicherungsmakler. „Dies alles zu verhindern ist die Aufgabe des Versicherungsmaklers beziehungsweise Versicherungsvertreters. Sicherlich schon millionenfach praktiziert“, so Göddecke in seinem Leserbrief.

Vielschichtige Schuldfrage

Schwere Vorwürfe an die Politik erhebt Werner Hermann von der Firma Herrmann Finanz + Immobilien. Nach seiner Einschätzung tut die Politik alles dafür, dass der Berufsstand des Versicherungs-Vermittlers verschwindet. Als Beispiele nennt er unter anderem die verlängerte Stornohaftung oder auch Provisionskürzungen in der Lebens- und Krankenversicherung.

Die Politik tut alles dafür, dass unser Berufsstand verschwindet. Werner Herrmann, Hermann Finanz + Immobilien

Auch die Versicherungs-Gesellschaften trügen dazu bei, dass die Vermittler immer weniger wert seien. Und dies „sowohl als Vertrieb in der Versicherungs-Gesellschaft, als auch gegenüber den Kunden“. So würden in der Ausschließlichkeit nur noch Zuschüsse gezahlt, aber keine Bestände mehr vergeben.

Herrmann hält die Kampagnen der Assekuranz für „hausgemachte Alibiveranstaltungen ohne Wirkung nach außen“. Man suggeriere den Kunden weiterhin, dass jede Beratung umsonst sei. „Und wenn etwas umsonst ist, ist es halt nichts wert“, so der Vermittler.

„Auch an die eigene Nase fassen“

Allerdings müsse sich die Vermittlerschaft auch an die eigene Nase fassen. Hätte man einem anderen Berufstand – mit Vermittlerrichtlinien und erheblichen Provisionskürzung infolge des LVRG – so zugesetzt, dann „wären die Straßen voll von Demonstranten“, zeigt sich Herrmann in seiner Leserzuschrift überzeugt.

Die Vermittler hingegen seien wie die Lemminge und schauten dem bösen Spiel ohnmächtig zu, wie er oft auf Veranstaltungen erlebt habe. „Wer für seine Sache nicht eintritt […], braucht sich nicht zu wundern, wenn er abgeschafft wird“, so Herrmanns Abschlussstatement.