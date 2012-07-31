Unsichtbare Website? So erreichen Makler ihre Zielgruppe digital

10.3.2026 – Zeigt der eigene Internetauftritt nicht die gewünschte Wirkung als Akquise-Instrument, liegt es meist an zwei Gründen: einem fehlenden Zielgruppenverständnis und einer unklaren strategischen Ausrichtung. Um gegenzusteuern, ist es ratsam, sich mit den konkreten Fragen seiner Zielgruppe zu beschäftigen und seine Webseite danach auszurichten. Einfache Werkzeuge helfen dabei. Ein Gastbeitrag von Beraterin Katharina Vogt (Vogt digital).
Viele Versicherungsmakler wissen: Wer online nicht gefunden wird, existiert für potenzielle Kunden faktisch nicht. Dennoch bleibt die eigene Website oft hinter den Erwartungen zurück. Sie ist modern gestaltet, enthält Leistungsbeschreibungen und vielleicht sogar einen Blog – doch Anfragen bleiben aus.
Woran liegt das? In der Praxis zeigt sich: Nicht nur das Design ist das Problem, sondern primär das fehlende Zielgruppenverständnis und eine unklare strategische Ausrichtung.
Gerade Maklerbüros ohne eigene Marketingabteilung stehen vor der Herausforderung, digitale Sichtbarkeit „nebenbei“ aufzubauen. Mit einigen klaren Leitfragen und den richtigen Werkzeugen lässt sich jedoch bereits viel erreichen.
Viele Makler-Websites beschreiben Leistungen aus Unternehmenssicht: „Wir beraten unabhängig“, „Wir bieten individuelle Konzepte“, „Wir vergleichen Tarife“. Das ist fachlich korrekt, aber nicht automatisch suchrelevant.
Suchmaschinen wie Google bewerten Inhalte danach, ob sie konkrete Suchanfragen beantworten. Und diese beginnen selten mit „unabhängiger Versicherungsmakler“, sondern eher mit:
Wer seine Website nicht entlang dieser realen Fragen strukturiert, spricht an der Zielgruppe vorbei.
Ein klares Zielgruppenverständnis bedeutet daher:
Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, wird aus einer digitalen Visitenkarte ein Akquise-Instrument.
Makler benötigen kein großes Marketingteam, um relevante Themen zu identifizieren. Oft liegt das Wissen bereits im Büro. Hilfreiche Leitfragen sind:
Ergänzend lohnt sich ein Blick auf einfache Keyword-Tools. Schon kostenfreie Funktionen wie die Google-Autovervollständigung oder „Ähnliche Fragen“-Boxen liefern Hinweise auf häufig gesuchte Themen.
Nicht jedes Maklerbüro benötigt komplexe Analyse-Software. Für den Einstieg reichen oft folgende Werkzeuge:
Wichtiger als das Tool selbst ist die Regelmäßigkeit: Sichtbarkeit entsteht nicht durch einen einzelnen Blogartikel, sondern durch kontinuierliche, zielgerichtete Inhalte.
In der Praxis wird häufig argumentiert: „Wir sind doch auf Linkedin oder Instagram aktiv.“ Social Media ist zweifellos ein wichtiger Baustein im Marketing, aber kein Ersatz für eine strategisch aufgebaute Website.
Der entscheidende Unterschied: Social Media erzeugt Aufmerksamkeit im Moment, man „pusht“ Inhalte und Ideen zum Nutzer. Suchmaschinen erzeugen Nachfrage im Bedarfsmoment. Hier „zieht“ man Nutzer an, die bereits aktiv suchen.
Wer bei Google nach „Betriebshaftpflicht für Bauunternehmen“ sucht, hat ein konkretes Anliegen. Diese Person möchte keine Inspiration, sondern eine Lösung.
Die Website ist daher der zentrale Anker der digitalen Sichtbarkeit. Social Media kann Inhalte verstärken, Vertrauen aufbauen und Reichweite erhöhen. Doch ohne suchoptimierte Struktur bleibt die nachhaltige Auffindbarkeit aus.
Für Maklerbüros mit begrenzten Ressourcen empfiehlt sich ein pragmatisches Vorgehen:
Eine professionelle Website allein garantiert keine Anfragen. Entscheidend ist, ob sie entlang realer Zielgruppenfragen aufgebaut ist und kontinuierlich gepflegt wird.
Gerade Versicherungsmakler ohne eigenes Marketingteam können mit überschaubarem Aufwand viel erreichen, wenn sie strukturiert vorgehen. Wer seine Zielgruppe klar definiert, relevante Inhalte erstellt und einfache Analyse-Tools nutzt, verwandelt seine Website von einer digitalen Visitenkarte in ein wirksames Vertriebsinstrument.
Digitale Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck, sie ist die Voraussetzung dafür, im Wettbewerbsumfeld langfristig wahrgenommen und kontaktiert zu werden.
Die Autorin ist Gründerin und Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Sie unterstützt mittelständische B2B-Unternehmen unter anderem bei den Themen SEO und Google.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.