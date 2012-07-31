Unsichtbare Website? So erreichen Makler ihre Zielgruppe digital

10.3.2026 – Zeigt der eigene Internetauftritt nicht die gewünschte Wirkung als Akquise-Instrument, liegt es meist an zwei Gründen: einem fehlenden Zielgruppenverständnis und einer unklaren strategischen Ausrichtung. Um gegenzusteuern, ist es ratsam, sich mit den konkreten Fragen seiner Zielgruppe zu beschäftigen und seine Webseite danach auszurichten. Einfache Werkzeuge helfen dabei. Ein Gastbeitrag von Beraterin Katharina Vogt (Vogt digital).

Katharina Vogt (Bild: privat)

Viele Versicherungsmakler wissen: Wer online nicht gefunden wird, existiert für potenzielle Kunden faktisch nicht. Dennoch bleibt die eigene Website oft hinter den Erwartungen zurück. Sie ist modern gestaltet, enthält Leistungsbeschreibungen und vielleicht sogar einen Blog – doch Anfragen bleiben aus.

Unklare strategische Ausrichtung

Woran liegt das? In der Praxis zeigt sich: Nicht nur das Design ist das Problem, sondern primär das fehlende Zielgruppenverständnis und eine unklare strategische Ausrichtung.

Gerade Maklerbüros ohne eigene Marketingabteilung stehen vor der Herausforderung, digitale Sichtbarkeit „nebenbei“ aufzubauen. Mit einigen klaren Leitfragen und den richtigen Werkzeugen lässt sich jedoch bereits viel erreichen.

1. Warum eine Website ohne klares Zielgruppenverständnis …

Viele Makler-Websites beschreiben Leistungen aus Unternehmenssicht: „Wir beraten unabhängig“, „Wir bieten individuelle Konzepte“, „Wir vergleichen Tarife“. Das ist fachlich korrekt, aber nicht automatisch suchrelevant.

Suchmaschinen wie Google bewerten Inhalte danach, ob sie konkrete Suchanfragen beantworten. Und diese beginnen selten mit „unabhängiger Versicherungsmakler“, sondern eher mit:

„Berufsunfähigkeitsversicherung für Ingenieure“

„PKV oder GKV bei Selbstständigkeit?“

„Cyberversicherung für kleine Unternehmen Pflicht?“

Wer seine Website nicht entlang dieser realen Fragen strukturiert, spricht an der Zielgruppe vorbei.

… Zeit verschwendet

Ein klares Zielgruppenverständnis bedeutet daher:

Wen möchte ich konkret ansprechen? (zum Beispiel Handwerksbetriebe, IT-Dienstleister, Familien, Tierbesitzer, Unternehmen?)

In welcher Situation sucht diese Zielgruppe? (akut oder vorsorgend?)

Welche Risiken oder Sorgen stehen im Vordergrund?

Welche Begriffe nutzt sie selbst?

Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, wird aus einer digitalen Visitenkarte ein Akquise-Instrument.

2. Mit welchen Fragen finden Makler heraus, wonach ihre Zielgruppe wirklich sucht?

Makler benötigen kein großes Marketingteam, um relevante Themen zu identifizieren. Oft liegt das Wissen bereits im Büro. Hilfreiche Leitfragen sind:

Welche Fragen werden im Erstgespräch fast immer gestellt? Diese Fragen sind Gold wert, denn sie spiegeln reale Suchintentionen wider.

Welche Einwände kommen regelmäßig? Beispiel: „Ist das nicht zu teuer?“ oder „Brauche ich das überhaupt?“ Solche Zweifel lassen sich in gezielten Fachartikeln aufgreifen.

Welche Schadensfälle oder Praxisbeispiele prägen die Beratung? Konkrete Fallbeispiele schaffen Relevanz und Vertrauen.

Für welche Zielgruppe möchte ich künftig stärker sichtbar sein? Wer beispielsweise verstärkt Gewerbekunden gewinnen möchte, sollte Inhalte zu branchenspezifischen Risiken entwickeln, nicht allgemeine Produktbeschreibungen.

Ergänzend lohnt sich ein Blick auf einfache Keyword-Tools. Schon kostenfreie Funktionen wie die Google-Autovervollständigung oder „Ähnliche Fragen“-Boxen liefern Hinweise auf häufig gesuchte Themen.

3. Welche SEO-Tools helfen ohne großes Budget?

Nicht jedes Maklerbüro benötigt komplexe Analyse-Software. Für den Einstieg reichen oft folgende Werkzeuge:

Google Search Console: Zeigt, über welche Suchbegriffe die eigene Website bereits gefunden wird – und wo Potenzial besteht.

Google Analytics: Gibt Aufschluss darüber, welche Seiten tatsächlich gelesen werden.

Keyword-Recherche-Tools wie Ubersuggest oder ähnliche Plattformen zur Themenfindung.

Ein strukturiertes Redaktionsdokument (zum Beispiel eine einfache Excel-Tabelle) zur Planung von Inhalten.

Wichtiger als das Tool selbst ist die Regelmäßigkeit: Sichtbarkeit entsteht nicht durch einen einzelnen Blogartikel, sondern durch kontinuierliche, zielgerichtete Inhalte.

4. Warum Social Media die Website nicht ersetzt

In der Praxis wird häufig argumentiert: „Wir sind doch auf Linkedin oder Instagram aktiv.“ Social Media ist zweifellos ein wichtiger Baustein im Marketing, aber kein Ersatz für eine strategisch aufgebaute Website.

Der entscheidende Unterschied: Social Media erzeugt Aufmerksamkeit im Moment, man „pusht“ Inhalte und Ideen zum Nutzer. Suchmaschinen erzeugen Nachfrage im Bedarfsmoment. Hier „zieht“ man Nutzer an, die bereits aktiv suchen.

Wer bei Google nach „Betriebshaftpflicht für Bauunternehmen“ sucht, hat ein konkretes Anliegen. Diese Person möchte keine Inspiration, sondern eine Lösung.

Die Website ist daher der zentrale Anker der digitalen Sichtbarkeit. Social Media kann Inhalte verstärken, Vertrauen aufbauen und Reichweite erhöhen. Doch ohne suchoptimierte Struktur bleibt die nachhaltige Auffindbarkeit aus.

5. Konkrete Praxistipps für Makler ohne Marketingabteilung

Für Maklerbüros mit begrenzten Ressourcen empfiehlt sich ein pragmatisches Vorgehen:

Zielgruppe definieren: Lieber eine klar fokussierte Zielgruppe digital aufbauen, als „für alle“ sichtbar sein wollen. Drei Kernthemen festlegen: Beispiel: Berufsunfähigkeit für Akademiker, Cyberversicherung für KMU, Altersvorsorge für Selbstständige. Pro Thema mindestens drei fundierte Inhalte erstellen: a) Grundlagenartikel, b) Praxisbeispiel, c) häufige Fragen. Klare Handlungsaufforderung einbauen: Jeder Beitrag sollte mit einem konkreten nächsten Schritt enden: Termin vereinbaren, Rückruf anfordern, Risikoanalyse starten. Geduld einplanen: Suchmaschinenoptimierung ist kein Schnellstartprogramm. Erste Effekte zeigen sich häufig nach mehreren Monaten, wirken dann jedoch nachhaltig.

Fazit: Digitale Sichtbarkeit ist Strategie, nicht Zufall

Eine professionelle Website allein garantiert keine Anfragen. Entscheidend ist, ob sie entlang realer Zielgruppenfragen aufgebaut ist und kontinuierlich gepflegt wird.

Gerade Versicherungsmakler ohne eigenes Marketingteam können mit überschaubarem Aufwand viel erreichen, wenn sie strukturiert vorgehen. Wer seine Zielgruppe klar definiert, relevante Inhalte erstellt und einfache Analyse-Tools nutzt, verwandelt seine Website von einer digitalen Visitenkarte in ein wirksames Vertriebsinstrument.

Digitale Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck, sie ist die Voraussetzung dafür, im Wettbewerbsumfeld langfristig wahrgenommen und kontaktiert zu werden.

Katharina Vogt

Die Autorin ist Gründerin und Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Sie unterstützt mittelständische B2B-Unternehmen unter anderem bei den Themen SEO und Google.