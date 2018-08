Universa bietet Maklern digitalen Helfer

31.7.2018

Die Universa Allgemeine Versicherung AG bietet Maklern jetzt ein neues Tool zur Geeignetheitsprüfung von Versicherungs-Anlageprodukten an. Der Versicherer entwickelte den digitalen Helfer für die Beratung in Kooperation mit der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP). Das Unternehmen will damit auf die Herausforderungen der Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD und die dort verankerte Geeignetheitsprüfung reagieren (VersicherungsJournal 5.7.2017).

Nach Angaben der Universa frage der Anlegerprofil-Finder verschiedene Parameter zur Risikoneigung und Risikotragfähigkeit des Kunden ab. Erst dann schlage das Tool geeignete Produktlösungen für die Altersvorsorge vor. Das Ergebnis werde in einem PDF-Dokument festgehalten und kann mit dem Hinweis zur jährlichen Eignungsbeurteilung erweitert werden.

Das neue Tool können Makler über das Angebotsprogramm der Universa individuell starten. Durch ein responsives Webdesign sei es geräteunabhängig nutzbar, so das Unternehmen in einer Meldung am Montag.