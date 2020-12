„Unabhängig sollte eingetragenen Berater vorbehalten sein“

15.12.2020 – Für eine Honorarberatung ohne Wenn und Aber hat sich Lothar Eller entschieden. Der Versicherungsberater berichtet im Interview mit dem VersicherungsJournal, warum er für eine klare Trennung zwischen den verschiedenen Zulassungsarten plädiert. Er berichtet zudem über Hürden bei seiner Tätigkeit, die Abgrenzung zum Geschäft eines Versicherungsmaklers und die Anforderungen einer guten Altersvorsorgeberatung.

VersicherungsJournal: Herr Eller, Sie führen in der Nähe von Stuttgart ein Beratungsunternehmen, die Eller Consulting GmbH, die als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Absatz 1 Satz 1 GewO und Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 GewO eingetragen ist. Zudem sind Sie selbst gerichtlich zugelassener Rentenberater. Auf Ihrer Website werben Sie gleich auf der Einstiegsseite damit, „ausschließlich auf Basis einer Honorarberatung“ tätig zu sein. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?

Lothar Eller: Ich bin mit einer Ausbildung bei einem Versicherungs- und Finanzmakler gestartet. Zur Honorarberatung bin ich nach meiner Weiterbildung zum Financial Planner bei der Frankfurt School of Finance & Management, früher noch Hochschule für Bankwirtschaft, gekommen. Ich habe Finanzpläne erstellt und dafür ein Honorar berechnet.

VersicherungsJournal: Der Umstieg von der provisionsfinanzierten Vermittlung auf die Honorarberatung ist nicht nur organisatorisch und rechtlich, sondern vor allem wirtschaftlich aufwendig. Welche Änderungen haben Sie vollzogen und wo liegen besonders große Herausforderungen?

Eller: Die Honorarberatung ist völlig anders aufgebaut. Man muss einen Stundensatz beziehungsweise eine Gebühr für seine Dienstleistungen kalkulieren, muss Rechnungen schreiben, man muss mehr unternehmerisch denken und weniger vertrieblich. Die größte Herausforderung war für mich am Beginn, die Kunden zu finden, die bereit waren, für eine unabhängige Beratung ein Honorar zu zahlen. Als anspruchsvoll hat sich auch die technische Umsetzung erwiesen. Es ging zum Beispiel darum, ein geeignetes Abrechnungsprogramm zu finden und zu installieren et cetera.

Eine wichtige Aufgabe zu Beginn war auch, sich klar von einer provisionsorientierten Beratung abzugrenzen. Honorarberatung anzubieten, ist eine prinzipielle Entscheidung, bei der man eine Transformation vom Vermittler zum Berater eingeht. Anschließend muss man die Tür hinter sich zu machen. Der Fokus liegt ab dann klar auf Honoraren. Die Zulassung erlaubt einem nicht mehr, zwischen den Vergütungsformen hin und her zu wechseln.

VersicherungsJournal: Welche Steine werden einem Vermittler beim Statuswechsel in den Weg gelegt beziehungsweise wo sehen Sie vielleicht Lücken in der Regulierung?

Eller: Die größte Hürde war und sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es der Honorarberatung, ich würde sie lieber unabhängige Beratung nennen, sehr schwer machen. Meiner Ansicht nach sind die bisherigen gesetzlichen Regelungen unzureichend. Sie sorgen nicht für eine klare Trennung im Bereich der Zulassung, da gibt es große Transparenzlücken. Hier sollte der Gesetzgeber nachbessern, einhergehend mit einer nachvollziehbaren aufsichtsrechtlichen Regelung. Das heißt, die einzelnen Angebote bündeln und jeweils unter eine Aufsicht stellen.

Das größte Problem ist aus meiner Sicht die Intransparenz für den Verbraucher, was die Zulassungen betrifft.

VersicherungsJournal: Nicht nur aus Vermittlerverbänden, sondern auch aus der Politik bekommt man immer wieder zu hören: „Reine Honorarberatung funktioniert nicht“. Verwiesen wird dabei gern auf das Beispiel Großbritannien oder die geringe Zahl der Registrierungen im Vermittlerregister. Kritisch gesehen werden die Höhe der Honorare und deren Akzeptanz beim Kunden. Das gilt auch für die Verfügbarkeit geeigneter Nettoprodukte. Was entgegnen Sie diesen Kritikern und wie berechnen Sie Ihre Honorare?

Eller: Die Verfügbarkeit von Nettoprodukten spielt für mich nur eine geringe Rolle. Die Kunden erklären sich aktuell in den meisten Fällen mit dem Honorar einverstanden, aus meiner Sicht ist die Akzeptanz inzwischen da. Das größte Problem ist aus meiner Sicht die Intransparenz für den Verbraucher, was die Zulassungen betrifft. Ein Kunde weiß doch nicht, was der Unterschied von einem Versicherungsvermittler, Makler oder Versicherungsberater ist. Noch schlimmer wird es, wenn zum Beispiel ein Honorar-Finanzanlagenberater gleichzeitig eine Versicherungsmakler-Zulassung hat. Die Begrifflichkeiten „unabhängig“ und „Honorarberatung“ sind nicht geschützt und hier liegt der Kern des Problems. Auch die Möglichkeit einer gleichzeitigen Zulassung als Vermittler und Berater ist Gift für die Honorarberatung.

Der Verbraucher wendet sich an einen scheinbar unabhängigen Berater und bekommt dann einen Produktverkauf.

VersicherungsJournal: Das Mischmodell ist in Ihren Augen demzufolge kein sinnvolles Konzept?

Eller: Es ist für mich keine saubere und klare Lösung. Natürlich gibt es einige Makler, die auf Honorarbasis tätig werden, aber immer noch als Versicherungsvermittler unterwegs sind. Doch das kommt mir vor wie „alter Wein in neuen Schläuchen“.

Ich halte Mischmodelle für wesentlich schlechter als reine Honorar- oder Provisionsmodelle. Sie schaden sogar der Honorarberatung. Der Verbraucher wendet sich an einen scheinbar unabhängigen Berater und bekommt dann einen Produktverkauf, davon halte ich nichts. Auch der Vermittler/Berater tut sich keinen Gefallen. Eine Beratung frei von Provisionszwängen ist nicht nur für den Verbraucher gut, sondern auch für den Berater.

VersicherungsJournal: Versicherungsmakler weisen darauf hin, dass sie im Lager des Kunden stehen. Es heißt ja auch unabhängiger Vermittler in Abgrenzung zur Ausschließlichkeit.

Eller: Es sollten sich nur Versicherungsberater, Honorar-Finanzanlagenberater und Honorar-Immobiliardarlehens-Berater „unabhängig“ schimpfen dürfen, wie es beispielsweise für den Honorar-Anlageberater nach WpHG so bereits ist. Nach GewO gibt es diesen Bezeichnungsschutz aktuell nicht. Allein an diese Ausführungen sehen Sie, das hat nicht mit Transparenz für den Verbraucher zu tun und die Politik handelt leider nicht oder die Lobbyarbeit ist von anderer Seite sehr gut.

Würde der Gesetzgeber diese Frage nicht offenlassen und die Bezeichnung „unabhängig“ den Honorarberatern vorbehalten sein, könnte sich einiges am Markt ändern. Dies würde Versicherungsmakler dazu bringen, sich für eine Vergütungsform zu entscheiden beziehungsweise sich umzustellen. Und auch dem Kunden würde klar werden, was er von wem erwarten kann und wo er sich mit seinem Problem am besten aufgehoben fühlt.

Das bedeutet, dass man für eine gute Altersvorsorge gar keine Versicherung braucht und die direkte Anlage in ein Fondsdepot in den meisten Fällen die bessere Lösung darstellt.

Nehmen wir das Beispiel Altersvorsorge: Hier suchen unsere Kunden gute Beratung. Dafür zahlen sie das Honorar. Aus ihrer Sicht betrachtet ist dann auch die Beratung die Mehrleistung, für die sie zu zahlen bereit sind, und nicht die Produktvermittlung. Um passende Lösungen für den Kunden zu finden, wird spartenübergreifendes Know-how benötigt, man muss zu Versicherungslösungen und Depotanlagen beraten können. Das bedeutet im Endeffekt, dass man für eine gute Altersvorsorge eigentlich gar keine Versicherung braucht und die direkte Anlage in ein Fondsdepot in den meisten Fällen die bessere Lösung darstellt.

VersicherungsJournal: Die Lebensversicherung war aber für viele Jahre die beliebteste Vorsorgelösung in Deutschland und ist auch heute noch gefragt. Hat das Produkt in der abschlusskostenfreien Version in der Honorarberatung keinen Platz mehr?

Eller: In der Altersvorsorge brauche ich auch keine Nettotarife, denen zudem für eine langfristige Planung die Flexibilität fehlt. Hier eignen sich doch ETFs wesentlich besser, also braucht man für eine gute Altersvorsorge einen unabhängigen Anlageberater und keinen Versicherungsberater. Bei Indexfonds oder ETFs gibt es aufgrund der sehr geringen Kosten sowieso keine Provisionen. Man sollte die Verbraucher übrigens nicht unterschätzen und meinen, sie wären mit der Thematik überfordert. Die Leute lesen mehr und sind informierter als manch einer denkt. Die Resonanz wird bei ihnen aus meiner Sicht immer größer. Kunden suchen vor allem einen unabhängigen Berater. Wir bekommen die meisten Anfragen über unsere Homepage oder über unser Netzwerk.

VersicherungsJournal: In letzter Konsequenz heißt das aus Ihrer Sicht, dass die Altersvorsorge-Beratung nicht mehr beim Makler stattfindet, weil sonst wieder eine Versicherungs-Vermittlung zustande kommt. Sehen Sie sich in Ihrer Kritik in einem Boot mit dem Verbraucherschutz, der auf Interessenskonflikte verweist und die provisionsgetriebene Vermittlung anprangert?

Eller: Die Verbraucherschützer stehen nicht auf der Seite der Honorarberater. Sie streben eine staatlich finanzierte Lösung an. Das wäre aber auch nur ein Modell mit vielen Fragezeichen. Wenn dies übrigens in Richtung Vorsorgefonds wie in Schweden geht, und dazu gab es ja schon einige Überlegungen in Politik und Verbraucherschutz, dann könnte man das klassische Vorsorgegeschäft einstampfen.

Ich bekomme nur ein Honorar, wenn ich auch etwas für meinen Kunden leiste.

VersicherungsJournal: Bei der erwähnten Kritik heißt es, dass nur wohlhabende Verbraucher bereit wären, Honorare zu zahlen. Welche Merkmale weist ein Berater-Kunde im Vergleich zum Provisionsvermittler-Kunden auf? Und legen Sie in Ihrer unternehmerischen Kalkulation einen monatlichen Mindestertrag pro Kunde zugrunde?

Eller: Die Kritik ist aus meiner Erfahrung heraus falsch. Es ist wie beim Steuerberater. Es gibt Kunden, die sind bereit, für eine Dienstleistung zu bezahlen und manche machen es selbst mit einer Software. Hier ist es nicht anders. Zu uns kommen Kunden, die eine unabhängige Beratung suchen. Welche Kunden dann die richtigen sind, hängt von der Kompetenz und Zielgruppe des Beraters ab. Auch bekommt man nur ein Honorar, wenn eine echte Leistung dahintersteht.

Bei der Altersvorsorge ist es doch so, dass für ein schlechtes Produkt auch noch eine große Provision bekommen, die zunächst überhaupt nicht im Verhältnis zur Leistung seht. Ich bekomme nur ein Honorar, wenn ich auch etwas für meinen Kunden leiste. Dies kann ein Honorar oder ein fallbezogenes Honorar sein. Hier gibt es keine pauschale Aussage. Dies hängt sehr stark von der erbrachten Dienstleistung, als auch von der Zielgruppe ab.

