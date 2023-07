Umfrage: Deutsche sorgen sich um ihr Geld, nicht aber die Umwelt

12.7.2023 – Die Bundesbürger erhoffen sich lebenslange Renten bei hohen Renditechancen, Sicherheit und Steuervorteile, wenn es um fondsgebundene Rentenversicherungen geht. Ein weiterer Grund, warum sie sich für eine solche Altersvorsorge entscheiden könnten: die Unterstützung durch einen Profi. Gleichzeitig sind fast 67 Prozent der Deutschen in Sorge, ihr investiertes Geld zu verlieren. Und drei Viertel interessieren sich nicht für ESG, wenn es die Rendite schmälert.

Wie stehen die Deutschen zu Fondspolicen als Altersvorsorge? Das ist eine Frage, welche die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, beantwortet haben wollte. Deshalb ließ sie von der Civey GmbH eine Umfrage durchführen (VersicherungsJournal 3.7.2023).

Dazu wurden in der Zeit vom 12. bis zum 15. Mai insgesamt 1.000 Bundesbürger über 18 Jahre befragt, die nicht in Rente oder Pension sind. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ.

Beratung durch Finanz-Profis ist für Deutsche ein Plus-Punkt

Auf die Frage, was sich die Deutschen bei Investitionen in Fondspolicen erhoffen, antworteten 41,2 Prozent, dass sie bei hohen Renditechancen eine lebenslange Rente erwarten. 28,5 Prozent nannten ein Mindestmaß an Garantien und Sicherheit.

Auch Profis, die bei der Fondsauswahl unterstützen, gelten für 21,8 Prozent als Plus-Punkt beim Abschluss einer fondsgebundenen Rentenversicherung. „Jetzt kommt es auf die Berater an: Sie können Kunden Möglichkeiten für eine effiziente Altersvorsorge aufzeigen“, lässt sich André Meissner, Head of Sales von Canada Life, in einer Meldung zitieren.

Steuervorteile sprechen bei 21,2 Prozent für den Abschluss einer fondsgebundenen Rentenversicherung.

Nachhaltigkeit spielt keine Rolle, wenn es um Rendite geht

Wegen ökologischen, sozialen oder gesellschaftlichen Aspekten auf Rendite zu verzichten, kommt laut der Umfrage nicht an. Gut drei Viertel (75,6 Prozent) der Deutschen wollen wegen der Nachhaltigkeit nicht auf Rendite verzichten. ESG-Gesichtspunkte bewerten 57 Prozent der Befragten als „unwichtig“.

Besonders die 18 bis 29-Jährigen sehen ESG als nicht relevant im Kontext der privaten Altersvorsorge an, wie es aus den Studien-Unterlagen hervorgeht. Hier sind es 73,9 Prozent.

Wer würde auf Rendite verzichten? (Bild: Civey)

Dabei gilt ESG auch beim Thema Fondspolicen als zukunftsweisend, wie es bei der DKM-Veranstaltung „Moderne Fondspolicen in inflationären Zeiten – was machen gute Fondspolicen aus?“ zur Sprache kam (9.11.2022). Dort erklärte Tom Rohrbach von der HDI Lebensversicherung AG, dass Nachhaltigkeit in den kommenden fünf Jahren zum Standard werde.

Chance oder Risiko? Deutsche haben dreiteilige Meinung

Die Teilnehmer gaben zu 29,5 Prozent an, dass die eine aktienorientierte private Altersvorsorge in Form einer fondsgebundenen Rentenversicherung als Chance wahrnehmen. Rund 32 Prozent erklärten jedoch, dass sie eher die Risiken sehen. 31 Prozent erklärten „teils/teils“.

Angst vor dem Verlust (circa 67 Prozent) und fehlendes Kapital (rund 31 Prozent) hemmen deutsche Investitionen. Auch mangelndes Wissen über Finanzen (23,1 Prozent) sowie zu niedrige Renditechancen (19,4 Prozent) schmälern das Interesse an Fondspolicen.

Ruhestand mit fondsgebundener Rentenversicherung

