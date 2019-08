Überraschende Ausgaben übertrumpfen Vorsorge

28.8.2019 – Die Mehrheit der Deutschen tastet ihre Rücklagen für den Ruhestand nicht an. Wer trotzdem an die Ersparnisse geht, hat dafür gute Gründe. Am ehesten werden dann Renten- oder Lebensversicherungen aufgelöst, gefolgt von Bau- und Fondssparplänen. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage von Union Investment.

Der Hauptgrund für die vorzeitige Geldentnahme des angesparten Altersvorsorge-Kapitals sind unvorhergesehene Ausgaben. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Forsa Politik-und Sozialforschung GmbH im Auftrag der Union Investment AG.

Die Meinungsforscher befragten für die Auswertung 500 Finanzentscheider in privaten Haushalten im Alter von 20 bis 59 Jahren, die mindestens eine Geldanlage besitzen. Die Investmentgesellschaft ermittelt quartalsweise das Anlegerverhalten.

Mehrheit fasst Rücklagen fürs Alter nicht an

Drei von vier Befragten (76 Prozent) haben nach eigenen Angaben ihre private Vorsorge nicht angerührt. Das bedeutet, dass das verbleibende Viertel der deutschen Anleger (24) schon einmal vorzeitig auf die verplanten Ersparnisse für die eigene Altersvorsorge zurückgegriffen und für andere Zwecke eingesetzt hat.

Die Umfrageteilnehmer nannten dabei zuerst den Zugriff auf bestehende Renten- oder Lebensversicherungen: Knapp jeder dritte aufgelöste Vertrag (30 Prozent) entfiel den Angaben zufolge auf diese Form der Vorsorge. 25 Prozent der Befragten lösten ihre Bausparverträge und 14 Prozent Fondssparpläne auf.

Gründe für Entnahme

Als Hauptgrund für die vorzeitige Entnahme des angesparten Geldes für die Altersvorsorge nennen die Befragten unvorhergesehene Ausgaben (37 Prozent). Was genau unter diesem Punkt zu verstehen ist, erklärt die Auswertung von Union Investment nicht.

Jeder Vierte (24) gibt an, dass er die Vorsorge-Rücklagen in den Kauf einer Immobilie investiert habe. Knapp ein Fünftel (18) brauchte die Ersparnisse für die Anschaffung eines neuen Autos.

(Bild: Union Investment)

Nach den Ergebnissen der Umfrage, sorgen insgesamt drei Viertel der Befragten (74) privat vor. Am häufigsten nutzen die Sparer für die Altersvorsorge Renten- oder Lebensversicherungen (67). 57 Prozent besitzen einen Riester-Vertrag und jeweils ein Drittel einen Bausparvertrag (34) oder einen Fondssparplan (33).

Die Altersvorsorge ist aktuell das wichtigste Sparmotiv der Deutschen, wie die Sommerumfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen e.V. zeigte (VersicherungsJournal 25.7.2019). Die finanzielle Ruhestandsplanung hatte den (aufgeschobenen) Konsum im Juli wieder von der Spitzenposition verdrängt.