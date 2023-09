Übergabe, Verkauf oder doch die Aufgabe? Nachfolger für Makler dringend gesucht

29.9.2023 – Der demografische Trend macht vor den Vermittlern nicht Halt. Für eine Vielzahl von Vermittlerbetrieben muss in den nächsten Jahren eine neue Lösung gefunden werden. Das VersicherungsJournal Extrablatt 4| 2023 beschäftigt sich mit der Nachfolge-Regelung.

Wie drängend die Nachfolgeproblematik im Versicherungsvertrieb ist, zeigen Umfragen. Bei der jüngst vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) herausgegebenen Strukturanalyse 2022/2023 (VersicherungsJournal 13.9.2023, 21.8.2023, 23.8.2023, 28.8.2023, 19.9.2023) ist weit mehr als die Hälfte aller Teilnehmer bereits 50 Jahre und älter. Bei den befragten Maklern waren es gar 67 Prozent.

Die 1.305 Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler, die am 15.Vermittlerbarometer 2022 des AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. teilgenommen haben, kommen auf ein Durchschnittsalter von 53,7 Jahren. Bei dieser Umfrage will jeder sechste Versicherungsvermittler spätestens in den nächsten fünf Jahren seine Tätigkeit einstellen.

Geregelte Nachfolge für viele Makler sehr wichtig

Laut BVK-Analyse ist eine geregelte Nachfolge für 47,5 Prozent der Makler „sehr wichtig“ und für weitere 24,6 Prozent „wichtig“ – nicht zuletzt, weil ein Scheitern die eigene Altersvorsorge gefährdet. Verschiedenen Studien zufolge ist nämlich bei einem Drittel bis fast der Hälfte der Makler der Verkaufserlös für den Betrieb im Wesentlichen die Altersvorsorge.

Doch nicht einmal jeder fünfte Makler hat diese bereits geregelt. Gut ein Drittel plant wenigstens schon, so BVK-Studie. Als die größten Hürden gelten das Finden des passenden Nachfolgers und die Einigung über den Kaufpreis beziehungsweise die Zahlungsmodalitäten.

Mehrheit für Kapitalgeber nicht interessant

Ob ein Bestand (Asset Deal) oder ein Vermittlerbetrieb (Share Deal) gut zu verkaufen ist, ist vor allem eine Frage der Größe. Internationale Finanzinvestoren haben den Maklermarkt als lohnende Anlage erkannt – aber für Firmen ab mindestens 250.000 Euro Jahrescourtage. Im Interview berichtet Dr. Stefan G. Adams, Inhaber und Geschäftsführer der Dr. Adams & Associates GmbH & Co. KG, von deutlich gestiegenen Preisen für die Topunternehmen.

Verkauft werden komplette Unternehmen in der Rechtsform der GmbH, Aktiengesellschaften oder Co. KG zu Preisen, die ein – zuweilen auch ein knapp zweistelliges – Vielfaches einer bereinigten Gewinngröße erreichen. Die Konsolidierung in diesem Teil des Marktes kommt indes bei der Mehrzahl der Makler nicht an – weil sie schlicht zu klein sind, um internationales Kapital zu interessieren.

Mit der Suche nach einem Nachfolger früh beginnen

Für circa 10.000 Makler in Deutschland ist das Auslaufen des Bestands in den nächsten Jahren eine realistische Option, schätzt Dr. Philipp Kanschik, Geschäftsführer der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH. Im Gastkommentar warnt er vor dieser Strategie und nennt Gründe dafür.

Die Autorin Eva Bettina Ullrich berichtet, wie die Preise für Unternehmen oder Bestände berechnet werden und welche Möglichkeiten der Auszahlung im Markt üblich sind. Zudem hat sie drei Makler getroffen, die ihre Nachfolge bereits geregelt haben. Eine der Botschaften der Betroffenen: Mit der Suche nach einem Nachfolger kann man nicht früh genug beginnen.

