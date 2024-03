Über welche Pools und Dienstleister Makler das meiste Geschäft einreichen

1.3.2024 – Fonds Finanz erzielt in der Lebens-, Kranken- und Kompositversicherung die teils mit Abstand größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt. In den Versicherungsbereichen sicherte sich jeweils die Vema den Silberrang vor Blau direkt. Im Segment Finanzanlagen/ Finanzierung lautet die Reihenfolge: Fonds Finanz vor BCA/Bank für Vermögen und Apella. Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2024“.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder den Pool- und Dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler unter die Lupe genommen. Basis der Untersuchung ist eine zwischen Ende Januar und Anfang Februar durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße wird mit 592 angegeben.

Durchschnittsalter der befragten Vermittler bei 57 Jahren

Die Befragten sind im Schnitt 57,1 Jahre alt, wobei mehr als drei Viertel die 50 bereits überschritten haben. Mehr als vier von zehn sind über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur rund jeder Zehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei 3,8 Prozent.

Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt 28 Jahre Berufserfahrung, etwa 90 Prozent sind Männer. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.

WERBUNG

So wurde bewertet

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält. Die weiteren Gesellschaften werden anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft. Dieses Verfahren wurde jeweils in den vier Bereichen Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/Huk und Finanzen (Finanzanlage/ Finanzierung) angewandt.

Die Spitzenreiter im Bereich Vorsorge/Leben

Im Segment Leben/Vorsorge liefern die unabhängigen Vermittler, wie in den Jahren zuvor (VersicherungsJournal 3.3.2023, 4.3.2022, 3.3.2021, 4.3.2020, 7.3.2019, 4.4.2018, 6.4.2017, 5.4.2016, 30.4.2015), an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH das meiste Geschäft.

Position zwei belegt ein weiteres Mal die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. Dabei verkleinerte sich der Rückstand von 58 auf 42 Zähler. Den Bronzerang sicherte sich erneut die Blau direkt GmbH. Die Gesellschaft legte um etwa 15 auf nun fast 39 Punkte zu.

Von acht auf vier nach oben ging es für die BCA AG. Noch stärker aufwärts kletterte die Phönix Maxpool Gruppe AG (von elf auf fünf). Die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH rutschte von fünf auf sechs nach unten, die Apella AG sogar von drei auf sieben.

An achter (Vorjahr: neunter) Stelle folgt die Aruna GmbH vor dem Neueinsteiger PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH. Die fünf letztgenannten Akteure kamen auf relative Geschäftsanteile zwischen 18 und knapp 14 Zähler.

Die führenden Akteure in den Segment Kranken ...

In Kranken verteidigte die Fonds Finanz den Spitzenplatz ebenfalls vor der Vema. Der Abstand nahm auch hier deutlich ab und liegt nun bei knapp 45 Punkten. Blau direkt verteidigte mit einer deutlichen Verbesserung von 25 auf 35 Zähler den Bronzerang.

Dahinter folgen die BCA (von elf auf vier) und Phönix Maxpool (von acht auf fünf) mit 19 beziehungsweise 18 Punkten. Die Positionen sechs bis neun belegen DEMV, Apella, PMA und Aruna mit relativen Anteilen zwischen fast 14 und knapp 13 Zählern. Dabei ging es für PMA fünf Plätze nach oben, während DEMV und Aruna jeweils eine Position und Apella drei Ränge nach unten abrutschten.

... und Sach/Huk

Im Bereich Sach/Huk liegt zwar ebenfalls Fonds Finanz an der Spitze. Allerdings zeigt sich im Vergleich zu den beiden anderen Geschäftsfeldern hier der kleinste Rückstand der zweitplatzierten Vema von nur vier (2023: 25) Punkten. Den Bronzerang sicherte sich wie im Vorjahr Blau direkt. Der relative Geschäftsanteil ist mittlerweile mehr als halb (ein Drittel) so groß wie der der Fonds Finanz.

Dahinter folgen dicht beieinander DEMV (von fünf auf vier) und BCA (von zehn auf fünf) mit jeweils knapp 30 Zählern. Maxpool Phönix verbesserte sich von zwölf auf sechs, Aruna von neun auf sieben und PMA von 18 auf neun. Unverändert an achter Stelle liegt die Qualitypool GmbH.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Auch im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung setzte sich die Fonds Finanz gegen die Wettbewerber durch. Erneut den Silberrang belegt der Akteur BCA/ Bank für Vermögen AG. Der Rückstand auf die Spitze verkleinerte sich um vier auf 47 Punkte. Die Apella findet sich wie im Vorjahr an dritter Stelle wieder – trotz deutlicher Verluste.

Die 426-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2024“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den vier Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.