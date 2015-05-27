Über diese Pools und Dienstleister reichen Makler das meiste Geschäft ein

4.3.2026 – Die Fonds Finanz erzielt in der Lebens-, Kranken- und Kompositversicherung die größten Geschäftsanteile im Versicherungsmaklermarkt. Dabei holte sich die frühere Seriensiegerin den Spitzenplatz in allen drei Segmenten von der Vema zurück. An dritter Stelle liegen die DEMV (Leben) sowie die Blau direkt (Kranken und Sach/HUK). Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2026“.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder den Pool- und Dienstleistermarkt aus Sicht von Vermittlern unter die Lupe genommen. Basis der Untersuchung ist eine Ende Januar durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern. Die Nettostichprobengröße wird mit 663 Personen angegeben.

Durchschnittsalter der befragten Vermittler bei über 55 Jahren

Die Befragten sind im Schnitt 55,1 Jahre alt, wobei zwei Drittel die 50 bereits überschritten haben. Knapp 40 Prozent sind über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Zehnte 35 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt gerade einmal bei 4,2 Prozent.

Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt 28 Jahre Branchenerfahrung, etwa 88 Prozent sind Männer. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.

So wurde bewertet

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält. Die weiteren Gesellschaften werden anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft. Dieses Verfahren wurde jeweils in den drei Bereichen Vorsorge/Leben, Kranken und Sach/Huk angewandt.

Vorsorge/Leben: Vema überholt Fonds Finanz

Im Segment Leben/Vorsorge liefern die Versicherungsmakler aktuell an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH das meiste Geschäft. Sie holte sich den zuvor viele Jahre lang gehaltenen Spitzenplatz (VersicherungsJournal 1.3.20241.3.2024, 4.4.2018, 30.4.2015) zurück und münzte dabei einen Rückstand von 13 Punkten in einen Vorsprung von fast 27 Zählern um.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG, die im Vorjahr in Führung gelegen hatte (11.3.2025), findet sich aktuell an zweiter Stelle wieder. In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH gegen die Blau direkt GmbH durch.

Beide kommen allerdings nur auf einen etwa ein Fünftel so großen Anteil wie die Fonds Finanz. Während die DEMV sich um drei Plätze nach oben schob, büßte Blau direkt eine Position ein.

Dahinter folgen mit relativen Anteilen zwischen 14 und knapp zehn Indexpunkten die Apella AG (unverändert an fünfter Stelle), die BCA AG (von vier auf sechs) sowie die beiden im Vorjahr nicht in der Rangliste vertretenen Aruna GmbH und Phönix Maxpool Gruppe AG.

Kranken: Fonds Finanz holt sich Spitzenplatz von Vema zurück

Auch in der Kranken-Sparte holte sich die frühere Seriensiegerin Fonds Finanz die Spitzenposition von der Vema zurück. War sie vor Jahrfrist noch 15 Zähler zurück, so liegt sie aktuell mit fast 35 Punkten in Führung.

Den Bronzerang verteidigte Blau direkt. Die Plätze dahinter belegen DEMV (von fünf auf sechs), Aruna (von sieben auf fünf) und die beiden Neueinsteiger Aruna und Phönix Maxpool. Die fünf letztgenannten Akteure liegen weit hinter dem Spitzenduo zurück und kommen in Sachen Geschäftsanteil lediglich auf 17 bis acht Indexpunkte.

Sach/Huk: Vema fällt wieder hinter Fonds Finanz zurück

Im Bereich Sach/Huk setzte sich ebenfalls die Fonds Finanz an die Spitze. Vor Jahresfrist war sie hinter die nun wieder zweitplatzierte Vema zurückgefallen. Die Fonds Finanz kommt aktuell auf einen fast doppelt so hohen Anteil wie die Vema.

Den Bronzerang sicherte sich wie in den Vorjahren Blau direkt. Der relative Geschäftsanteil hat sich erneut in etwa halbiert auf – auf 14 Zähler. Position vier (2025: fünf) belegt hauchdünn dahinter die DEMV.

Auf den weiteren Plätzen folgen mit 7,5 bis 5,3 Indexpunkten die Apella (von acht auf fünf) und die Neueinsteigerin Aruna, die BCA (von vier auf sieben), Phönix Maxpool (von zehn auf acht) sowie die Invers Versicherungs-Vermittlungs GmbH (von sieben auf neun).

Die 324-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2026“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den drei Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.