Über 56.000 Vertriebler schaffen IDD-Fortbildungssoll

9.10.2019

Zum Stichtag 30. September 2019 hatten 177.251 vertrieblich Tätige ein Weiterbildungskonto bei der Initiative „gut beraten“. Im zweiten Quartal stieg die Zahl der Konten um fast 3.600 beziehungsweise 2,1 Prozent. In den ersten neun Monaten stand ein Zuwachs von über 11.200 beziehungsweise 6,7 Prozent zu Buche. Dies zeigt der jetzt veröffentlichte Quartalsbericht 3-2019 der Initiative.

Zwischen Juli und September haben sich die Teilnehmer an „gut beraten“ über 900.000 Stunden Bildungszeit erarbeitet. Das sind 5,6 Prozent mehr als im zweiten Quartal (VersicherungsJournal 16.7.2019). In den ersten neun Monaten summiert sich die Bildungszeit auf über 2,8 Millionen Stunden. Dies entspricht im Schnitt 19,2 Stunden Bildungszeit pro aktivem Teilnehmer an der Initiative.

In den zurückliegenden zwei Jahren haben 147.486 Personen zertifizierte Fortbildungen nachgewiesen. Damit beträgt der Anteil der aktiven Teilnehmer rund 83 Prozent.

Das in der Vertriebsrichtlinie IDD vorgeschriebene Fortbildungssoll von 15 Stunden für 2019 haben Ende September bereits 56.270 (gut 38 Prozent der Aktiven) erfüllt. Die von der Initiative empfohlenen 30 Stunden haben 19.545 Registrierte (über 13 Prozent) erreicht. An 17.928 Personen (über zwölf Prozent) wurde ein Fünfjahreszertifikat für den Nachweis von insgesamt 150 Weiterbildungsstunden ausgestellt.

Wie viele Vertriebler sich insgesamt schulen ließen und in welchem Umfang, weiß die Initiative allerdings nicht. Denn das Erfüllen der gesetzlichen Anforderungen kann auch anderweitig nachgewiesen werden.