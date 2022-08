Trotz Mehrarbeit als Makler auf eine faire Entlohnung kommen

1.9.2022 – Kann es passieren, dass in der Welt der Versicherungsmakler die Courtage durch das Honorar ersetzt wird? Bisher wird die letztere Vergütungsform selten gewählt. Doch in der Politik könnte auch eine Entscheidung pro Honorar fallen. Eine weitere Frage ist die, ob Mehrarbeit angemessen entlohnt wird. Hier wird vielfach das Konzept der Servicevereinbarung erprobt.

Courtage oder Honorar – das ist hier die Frage. Sich ihr zu stellen, sie zu diskutieren und einen Konsens zu finden, das war das gesetzte Ziel des Programmpunkts „Courtage oder Honorar“ beim Norddeutschen Versicherungstag Anfang der Woche in Hamburg.

Aus beiden Lagern, pro Courtage und pro Honorar, sprachen Vertreter. Laut Organisator Tilman Freyenhagen von der Alsterspree Verlag GmbH war dies eine sofort ausgebuchte Veranstaltung auf der Fachtagung.

Besucher des Norddeutschen Versicherungstags (Bild: Alsterspree)

Stimmung gegen die Courtage?

Dr. Hans-Georg Jenssen, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V., wies dabei auf die Gefahr hin, dass in der Politik eine Stimmung gegen die Courtage entstehe. Dann wäre das Honorar die Lohnform.

„Die Gefahr ist in der Tat real“, sagt Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler, Moderator der Veranstaltung, auf Nachfrage des VersicherungsJournals. „Wir sehen dieses Modell in England oder skandinavischen Ländern.“ Bisher werde das Honorar als Vergütungsform selten gewählt. Lediglich 14 Prozent der Anbieter entscheidet sich für diese Art der Entlohnung, der Großteil bleibt bei der Courtage.

Veränderung in der Bezahlung

Manche Makler sehen die Honorare wiederum als Chance (VersicherungsJournal 9.5.2022). Würde sich der Wind aus politischem Antrieb heraus drehen und würden nur noch Honorare anfallen, sehen viele Anbieter dies kritisch. Nicht zuletzt, weil die Kundenbedürfnisse darunter leiden könnten.

„Wenn die Courtage fällt, könnte es passieren, dass sich nur noch die Besserverdienenden den Makler leisten“, meint Zeidler. Gerade diejenigen, die eine Beratung nötig haben, könnten mitunter leer ausgehen, so seine Befürchtung.

Diese Furcht wird auch geteilt (3.5.2022), wie in einem Bericht der Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) aus dem Frühjahr erörtert wird.

Eine weitere Möglichkeit der Vergütung?

Eine weitere Frage in der Welt der Versicherungsmakler ist die nach einer Servicevereinbarung (27.11.2015). Wenn ein Makler neben dem Verkauf eines Vertrages mehr leistet, als es gesetzlich vorgeschrieben ist, so soll das nicht umsonst getan werden, so der Grundgedanke. Für diesen Fall sollen Servicevereinbarungen mit einem fest gezahlten Beitrag – pro Jahr – vorsorgen.

„Ein Makler leistet ja zum Teil so viel mehr als nur den Abschluss von Verträgen“, sagt Zeidler. Eine Servicevereinbarung sei hier die Möglichkeit, dies zu vergüten.

Das Konzept funktioniert scheinbar, denn beim Maklerpool Phönix Maxpool-Gruppe seien schon mehr als 1.000 dieser Servicevereinbarungen abgeschlossen worden. Sie sind unabhängig davon nutzbar, ob das Modell Courtage oder Honorar gewählt wird.

Angst vor Kundenverlust führt zu Mehrarbeit

Es gehe bei den Servicevereinbarungen um Fairness, erwähnt Kay Weddecke, Abteilungsleiter für Maklerbetreuer und Kooperationen bei Phönix Maxpool, gegenüber dem VersicherungsJournal.

„Viele Makler leisten unentgeltlich immer mehr, weil sie Angst haben, dass der Kunde sonst zu einem anderen Makler abwandert“, beschreibt er das Problem. Da werde dann auch mal am Samstag auf dem Mobiltelefon angerufen oder es werden sich die Unterlagen für die Steuer zugeschickt und seitens des Kunden als Service gesehen.

„Hier wollen wir eine Möglichkeit zur Vergütung schaffen.“ Bisher, so die Erfahrung des Abteilungsleiters, nutzen nur sehr wenige die Möglichkeit einer Servicevereinbarung. „Das muss dem Kunden auch erklärt werden, warum er nun noch etwas zahlen soll.“ Er ist sich sicher: Es wird dauern, bis eine Servicevereinbarung beim Kunden angekommen ist. „Es ist noch ein Weg“, so Weddecke.