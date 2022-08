Transportversicherung: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

31.8.2022 – Die Alte Leipziger liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste Transportversicherung in den Bereichen Werkverkehr und Warentransport. Dahinter folgt jeweils die Mannheimer, die im Segment Frachtführer vor der Allianz gewann, Dritter wurde jeweils die Helvetia. Dies zeigte eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben. Zur Bewertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Transportversicherung unter ihren inzwischen fast 4.200 Partnerbetrieben durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Segment Werkverkehr wurden 334 Stimmen abgegeben, für den Bereich Warentransport 266 und für das Feld Frachtführer 218.

Ergebnis: Die Mannheimer Versicherung AG liegt in den Segmenten Werkverkehr und Warentransport an der Spitze sowie in Sachen Frachtführer an zweiter Stelle. Dort gewann die R+V-Gruppe (VersicherungsJournal 19.8.2022).

Warentransport: Mannheimer gewinnt auch Qualitätswertung

Neben ihren bevorzugten Produktgebern sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

In den drei aus den Maklerurteilen gebildeten Ranglisten bestätigte die Mannheimer ihr gutes Standing. Zweimal reichte es zum Silberrang, während das Unternehmen im Bereich Warentransport alle Wettbewerber hinter sich ließ. Dort erzielte der Anbieter einen Mittelwert von 1,69.

Dabei bescheinigten die Befragten dem Akteur die mit Abstand beste Produktqualität. Auch hinsichtlich Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit kam die Mannheimer am besten weg. Lediglich bei der Policierung schnitten die Allianz Versicherungs-AG (sechster Platz beim Neugeschäft) und die Helvetia Versicherungen (Position zwei beim Neugeschäft) besser ab.

Erstere landete auf dem Silberrang (1,76), wobei vor allem die bestenfalls durchschnittliche Produktqualität eine bessere Platzierung verhinderte. Bei der Helvetia (1,78) machten die Interviewten Verbesserungspotenziale vor allem bei der nur durchschnittlichen Erreichbarkeit aus. Hauchdünn dahinter an vierter (Neugeschäft: an geteilter sechster) Stelle landete die Basler Sachversicherungs-AG (1,70)

Qualitätsrangliste Werkverkehr: Alte Leipziger vor Mannheimer

Im Segment Werkverkehr musste sich die Mannheimer (Mittelwert: 1,84) nur dem an zweiter Position beim Neugeschäft liegenden Vema-Deckungskonzept der Alten Leipziger Versicherung AG (1,72) geschlagen geben. Der Segmentspitzenreiter erreichte in allen vier Aspekten die beste Bewertung.

Die Mannheimer landete bei der Erreichbarkeit auf der dritten und in den anderen drei Prüfkriterien an zweiter Stelle. Den Bronzerang sicherte sich auch hier die Helvetia (1,86), die damit ihren Rang aus der Neugeschäftswertung egalisierte. Sie schnitt bei der Erreichbarkeit etwas besser und in den drei anderen Bewertungsdimensionen jeweils etwas schlechter ab.

Qualitätsrangliste Frachtführer: Alte Leipziger vor Mannheimer

Im Bereich Frachtführer gewann ebenfalls die Alte Leipziger (1,73). Damit schnitt der Anbieter vier Ränge besser ab als beim Neugeschäft. Bei Antrags- und Schadenbearbeitung reichte es jeweils zur besten Teilnote. In den beiden anderen Aspekten schnitt die Mannheimer am besten ab, die mit einem Mittelwert von 1,78 Platz zwei belegt.

Wie auch in der Qualitätsrangliste Werkverkehr, bestätigte die Helvetia ihren Bronzerang aus der Neugeschäftswertung (1,84). Der jeweils zweitbesten Antrags- und Schadenbearbeitung standen ein dritter Platz bei der Erreichbarkeit und ein vierter Rang bei der Produktqualität gegenüber.

Position vier ging an die Dialog Versicherung AG, die damit fünf Stellen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Die Gesellschaft hatte in Sachen Produktqualität nur knapp das Nachsehen gegen die Bereichsspitzenreiter Mannheimer. In den drei übrigen Prüfkriterien betrug der Rückstand auf den führenden Akteuren dafür jeweils etwa 0,2 Notenpunkte.

