Transformation im Vermittlermarkt: Makler entwickelt sich in Richtung Assekuradeur

11.12.2023 – Der Versicherungsvertrieb und insbesondere der Maklermarkt werden bereits seit einigen Jahren von Fusionen und Zusammenschlüssen geprägt. Pools beispielsweise locken stetig Einzelmakler und stärken ihre Position im Markt. Assekuranzen reagieren auf verschiedene Weise darauf – stets ohne ihre Verbindungen zu den Zusammenschlüssen zu gefährden. Ein Gastbeitrag von Dr. Thorsten Voith von Voithenberg und Benedict Reimers von Sopra Steria.

Die lang erwartete und viel zitierte Konsolidierungswelle im Versicherungsmarkt findet insbesondere im Maklerumfeld statt. Hintergründe und Motivation aktueller Übernahmen sowie der An- und Zusammenschlüsse sind vielfältig.

Thorsten Voith von Voithenberg (Bild: Sopra Steria)

Hierzu zählen ausländische Investoren, die den Zugang zum deutschen Versicherungsmarkt suchen. Aber auch Spezialmakler, die ihre Einzigartigkeit und Marktstellung mit ausgewählten Partnern absichern wollen, sowie mittelständische Makler, die in der Gruppe als Mitunternehmer den Großmaklern adäquat entgegentreten möchten, werden aktiv.

Maklerpools kooperieren mit Insurtechs, um den angeschlossenen Häusern unter anderem verbesserte digitale Services und Lösungen für ihre Kunden anzubieten und weiterhin ihren Wachstumspfad zu verfolgen.

Haupttreiber: Services, Betreuung und Prozesse

Auf der anderen Seite drängen zum Teil auch Versicherungs-Unternehmen durch ihre Servicemodelle vor allem Einzelmakler und kleinere Häuser in größere Gruppen wie Pools. Denn in der Zusammenarbeit mit diesen Segmenten sind Services und Ansprechpartner oft eingeschränkt oder fehlen gänzlich.

Damit zeigt sich, was für alle Beteiligten gleichermaßen gilt: Services, Betreuung und Prozesse gelten als „relevantes Dreieck“. Sie sind die Haupttreiber der aktuellen Anschluss- oder Konsolidierungs-Aktivitäten.

Welche Auswirkungen hat die Konsolidierung?

So einfach dies auch klingen mag, eine Pauschalisierung bezüglich der Machtgefüge und möglicher Chancen wird der Maklerkonsolidierung nicht gerecht. Vielmehr ist es wichtig, die nach wie vor heterogene Maklerwelt auch als solche zu verstehen und entsprechend zu behandeln.

Benedict Reimers (Bild Sopra Steria)

Nicht zuletzt stehen bei gleichbleibendem Konsolidierungstempo neben den Spezialmaklern explizit auch weiterhin kleinere Maklerbüros hoch im Kurs. Und diese haben gerade aufgrund demografischer Auswirkungen und herausfordernder Marktgegebenheiten selbst mehr denn je Handlungsbedarf.

Welche Auswirkungen hat also die Konsolidierung auf die einzelnen Maklersegmente und die Zusammenarbeit mit den Versicherungs-Unternehmen? Und welche Chancen bieten sich hier für Makler und Versicherer?

Folgen für alle Beteiligten

Der klassische Maklervertrieb stellt aus Sicht von Versicherern grundsätzlich einen Vertriebskanal mit sehr hohen Vertriebskosten dar. Ein Ausweg, diese Kosten darstellbar zu machen, ist die deutliche Entlastung des Versicherers um Administrationsaufwände, was mit einer höheren Fertigungstiefe auf Maklerseite und einem Anstieg von Provisionen einhergeht.

Der Makler entwickelt sich in Richtung eines Assekuradeurs, der Versicherer wird zum reinen Risikoträger. Dabei übernimmt der Makler neben dem Verkauf und der Schadenmeldung die Administration im Bestand und die weitere Unterstützung für definierte Schadenprozesse.

Entsprechende Versicherungs-Plattformen in Verbindung mit transparenten Schnittstellen (Bipro) sind hierfür Voraussetzung und Lösung zugleich.

Pools bauen ihre Marktmacht gegenüber den Versicherern aus

Alternativ können relevante Entwicklungsbedarfe, die selbst nicht gedeckt werden können, auch durch passende Kooperationsmodelle mit anderen Vertriebspartnern untereinander ausgeglichen werden. Führende Pools beispielsweise binden stetig Einzelmakler und andere Partnersegmente mit überdurchschnittlichen Services und attraktiven digitalen Unterstützungs-Leistungen an sich.

Sie versprechen etwa Zugang zu Spezialisten und Servicevereinbarungen oder die kostenfreie Bereitstellung eines Makler-Verwaltungsprogramms (MVP). Die Identität des Maklers bleibt hierbei (meist) unberührt. Die Poolgesellschaften bauen indessen mit jedem Partneranschluss und jedem eingereichten Antrag ihre Marktmacht gegenüber den Versicherungs-Unternehmen weiter aus.

Versicherer wollen Abhängigkeiten und Kosten eingrenzen

Versicherungs-Unternehmen reagieren unterschiedlich auf diese Entwicklung. Einige Versicherer verhalten sich (noch) zurückhaltend. Im Kern fokussieren sich diese Häuser auf ausgewählte, große Vertriebspartner.

Andere Versicherer wiederum erarbeiten neue strategische Ausrichtungen, um die Abhängigkeiten und hohen Kosten gegenüber den führenden Großvertrieben und Zusammenschlüssen einzugrenzen, ohne jedoch die Verbindung zu gefährden.

Hierzu gehören vor allem Überlegungen, wie potenzielle Unterstützungs-Leistungen entweder direkt vom Versicherer verbessert angeboten oder in der Zusammenarbeit effizienter gestaltet werden können. Dabei lassen sich die vielschichtigen Beispielbereiche immer wieder auf das zuvor genannte Dreieck zurückführen.

Insbesondere für kleinere und mittelgroße Maklerbüros eröffnen sich Optionen, die eigene Wertschöpfungstiefe in Zusammenarbeit mit dem Versicherer effizienter zu gestalten. Welche Unterstützungs-Leistungen und weiteren Serviceangebote hierfür relevant sind, hängt jeweils von der betrachteten Zielgruppe beziehungsweise dem jeweiligen Maklersegment sowie der Sparte des Geschäfts ab. Die folgenden zwei Beispiele sollen aktuelle Initiativen hierzu konkretisieren.

Marktbeispiel: Plattformen zur vertrieblichen Zusammenarbeit

Versicherungs-Unternehmen sind sich trotz der Zusammenschlüsse und der immer größer werdenden Pools der heterogenen Maklerlandschaft bewusst und verfolgen ihre Entwicklung genau – nicht zuletzt aufgrund des veritablen Umsatzanteils.

Es gilt also, diesen aktuellen beziehungsweise potenziellen Vertriebspartnern zukunftsorientierte Mehrwerte zu bieten mittels Leistungen, welche die zu Beginn erwähnten Herausforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit und Prozesseffizienz adressieren. So wird insbesondere mit der Digitalisierung der Zusammenarbeit, vor allem mit Hilfe von Plattformen, der Vertrieb deutlich transparenter, passgenauer und enger verzahnt.

Die Ausprägungen der sogenannten Sales-Collaboration-Plattformen (SCP) sind dafür ein Beispiel. Diese können etwa mit künstlicher Intelligenz (KI ) Leads aus gemeinsamen Beständen digital bereitstellen, die so von externen Partnern nicht selbst erzeugt werden können. Sie reichen allerdings noch weiter – bis hin zur Bereitstellung und Steuerung von hochwertigen Kampagnen sowie Übergaben und zur Einbindung von Spezialisten sowie zu individuellen Auswertungen.

Marktbeispiel: Vertriebsservices hinsichtlich des Bestands

„Services to Sales“-Modelle sind ein weiteres Beispiel. Dabei übernimmt das Versicherungs-Unternehmen ausgewählte Aufgaben in der Lead-Identifizierung und im Rahmen des Veredelungsprozesses. Der Vertriebspartner gibt seine Kundenhoheit jedoch niemals auf.

Leistungsumfänge können je nach Geschäftsmodell unterschiedlich bepreist werden. Konkret kann solch ein Modell beispielsweise mittels Buchungsportal beziehungsweise -service gezielt für ausgewählte Bestände genutzt werden. Hinsichtlich des Invests aufseiten des Versicherers ist meist ein „kleinteiliger Hochlauf“ mit Lernphase bei ausgewählten Partnern vorgesehen.

Beiden Modellen ist gemein: Vertriebspotenziale sollen gezielt erfasst und dort vorbereitet sowie bearbeitet werden, wo die Erfolgs-Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Mehr Transparenz und hohe Konvertierungsraten verbessern aufseiten der Makler wie auch der Versicherer die Prozesseffizienz und fördern das Geschäft.

Makler und Versicherungs-Unternehmen rücken enger zusammen. Gleichzeitig bleiben die Bestandshoheiten und die Individualität der Vertriebspartner stets gewahrt.

Fazit

Die Branchenkonsolidierung behält vorerst ihre Taktung bei, sie erhöht vor allem im Maklermarkt den Druck auf alle Beteiligten und treibt die digitale Transformation.

Es gilt, Anforderungen und Bedarfe neu zu überdenken: aus Sicht der Makler weiterhin in der Position als Einzelvertriebspartner und damit in engerem Austausch mit dem Versicherer; im Anschluss an einen Pool oder per Zusammenschluss beziehungsweise Anbindung an andere Häuser.

Trotz anhaltendem Zuwachs im Segment der Pools, werden jedoch kleinere bis mittelgroße Häuser weiterhin im Maklermarkt zu finden sein – dank erweiterter Wertschöpfungstiefe, dem Einsatz von GenAI-Anwendungen und insbesondere dank angepasster Modelle der Zusammenarbeit mit den Versicherern. Letztere stemmen sich damit gegen den zunehmenden Druck aus steigenden Courtage-Forderungen, Demografie und erhöhten Schadenquoten.

Dr. Thorsten Voith von Voithenberg, Benedict Reimers

Thorsten Voith von Voithenberg ist Head of Insurance bei Sopra Steria Next Deutschland. Seine Schwerpunkte liegen hierbei auf Wachstums- und Vertriebsstrategien. Benedict Reimers ist als Senior Consultant Insurance bei der Sopra Steria tätig. Seine Schwerpunkte liegen hierbei in der Analyse und (Weiter-) Entwicklung von Vertriebsmodellen und -strategien.