Toncar: „Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt“

24.3.2023 – Der BVK berät dieser Tag in Brüssel und Berlin, um das weitere Vorgehen gegen ein drohendes Provisionsverbot abzustimmen. Mit politischen Entscheidungsträgern wie FDP-Politiker Toncar werden Gespräche geführt, um diese „von der Unsinnigkeit und Unverhältnismäßigkeit eines Provisionsverbotes persönlich zu überzeugen“. Auch Toncar hält ein Verbot von Anlageberatungen auf Provisionsbasis für „keine gute Idee“.

Auf der Ziellinie sind offenbar in Brüssel die Pläne der EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness, ein Verbot von Anlageberatungen auf Provisionsbasis zu beschließen. Aus diesem Grund hat sich das Präsidium des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) am Donnerstag in der belgischen Hauptstadt getroffen.

Michael H. Heinz (Archivbild: Brüss)

„Hier haben wir die Möglichkeit, kurzfristig und unkompliziert mit den politischen Entscheidungsträgern zu sprechen und sie von der Unsinnigkeit und Unverhältnismäßigkeit eines Provisionsverbotes persönlich zu überzeugen“, sagte BVK-Präsident Michael H. Heinz. Der Stand der derzeitigen Beratungen trete in eine kritische Phase ein.

Geplant war unter anderem, mit dem Direktor des europäischen Dachverbandes der Vermittler, der European Federation of Insurance Intermediaries (Bipar), Nic De Maesschalck, zusammenzukommen, um das weitere Vorgehen gegen ein Provisionsverbot zu beraten.

„Schließlich müssen bei einem so verheerenden, EU-weiten Angriff auf das Provisionssystem alle Vermittlerverbände Europas zusammenstehen und -gehen, damit es nie verwirklicht wird“, äußerte sich Dr. Wolfgang Eichele, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied und BVK-Hauptgeschäftsführer.

Austausch in Berlin

Florian Toncar (Archivbild: Brüss)

Einen Tag zuvor hatte der Verband in Berlin Branchenvertreter zu einem Austausch eingeladen. Unter den Teilnehmern war auch FDP-Politiker Dr. Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF), der dem Verband für seinen Social Media-Auftritt ein Interview gab.

„Ich finde, dass das Provisionsverbot keine gute Idee ist“, sagte er. Denn es gehe darum, dass Menschen aller Einkommensgruppen Zugang zu qualifizierter Beratung bekommen.

Die Vergütung über Provisionen sei gerade für Menschen, die vielleicht noch gar nicht wüssten, was sie benötigten, auf jeden Fall besser als die Verfügung über ein festes Honorar, das sie vielleicht eher abschrecke, da es vorher vereinbart und bezahlt werden müsste.

„Ohne gute Beratung werden wir es nicht schaffen, dass alle Menschen von den Möglichkeiten des Finanzmarktes ausreichend etwas haben“, betonte er.

Fokusgruppe im Plan

Toncar wurde auch danach gefragt, wie wichtig aus seiner Sicht Vermittler für die Verbreitung der privaten Altersvorsorge in Deutschland sind. Es gebe sehr unterschiedliche Wünsche, sehr unterschiedliche Möglichkeiten vorzusorgen, sehr unterschiedliche Bereitschaften, Risiken einzugehen oder sie gerade zu vermeiden, und sehr unterschiedliche Lebenssituationen, antwortete er.

„Insofern gibt es auch ein sehr breites Angebot an Altersvorsorge-Möglichkeiten und auch nicht die eine Lösung, die für alle passt. Und genau deshalb brauchen wir auch Beratung“, so der FDP-Politiker.

Die Beratungen der „Fokusgruppe private Altersvorsorge“, die von der Bundesregierung im vergangenen November eingesetzt wurde und bis Ende Juni Empfehlungen für eine Reform der dritten Schicht ausarbeiten soll (VersicherungsJournal 1.12.2022), „gehen gut voran“, berichtete er.

„Unser Ziel ist es, die private Altersvorsorge zu stärken, auf eine breitere Basis zu stellen und dafür zu sorgen, damit mehr Menschen von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen als bisher“, so der Staatssekretär.