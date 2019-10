Tipps für den Umgang mit dem „Taping“

24.10.2019 – Der Vermittlerverband AfW kritisiert an der neuen FinVermV vor allem die Pflicht, Beratungstelefonate aufzuzeichnen. Zu der Anwendung der Regelung in der Praxis sowie zur Vermittleraufsicht durch die Bafin, zu den Folgen von Run-offs und zum geplanten Provisionsdeckel in der Lebensversicherung sprach Vorstand Norman Wirth auf der DKM.

Auch Finanzanlagenvermittler, die eine Zulassung nach § 34f GewO haben, müssen sich auf die Folgen der FinVermV einstellen, die im August oder September 2020 in Kraft treten soll (VersicherungsJournal 23.9.2019).

Zu den Neuerungen gehört, dass sie künftig wie Berater von Banken ihr Kundengespräch aufzeichnen müssen, wenn sie es per Telefon, Video-Chat oder online durchführen („Taping“). Die Datenträger müssen zehn Jahre lang aufbewahrt werden

Aufbewahrung in Cloud legitim

Norman Wirt (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Das ist schon eine sehr lange Frist“, sagte Norman Wirth, Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., am Mittwoch in Dortmund auf der Fachmesse DKM. „Positiv ist, dass nun die Daten nicht mehr im Büro aufbewahrt werden müssen, sondern nur noch jederzeit von den Geschäftsräumen aus zugänglich sein müssen“, erläuterte der Rechtsanwalt.

Damit sei eine Cloudlösung für die Aufbewahrung möglich. Serviceanbieter und Pools würden schon verschiedene technische Möglichkeiten für das „Taping“ anbieten. Trotzdem machte Wirth auf Rückfrage aus dem Auditorium nochmals deutlich, dass auch spätere telefonische Nachfragen aufgezeichnet werden müssen.

Fatal sei, dass die Kunden nicht die Möglichkeit hätten, eine telefonische Beratung zu erhalten, wenn sie freiwillig nach Aufklärung über mögliche Nachteile auf die Dokumentation verzichten würden. „Gibt der Kunde keine Einwilligung für die Aufzeichnung der Telefon- oder Online-Beratung, ist das Gespräch sofort zu Ende und der Finanzvermittler muss den Kunden direkt beraten“, so Wirth.

Weiterhin kollidiere das „Taping“ mit dem Datenschutz. „Wenn der Kunde etwas über seinen Partner erzählt, müsste die Aufzeichnung eigentlich sofort gestoppt werden“, so der Jurist. Die Bundesregierung sei aber für diese praxisfremde Regelung in der Verordnung nicht verantwortlich. Sie habe sich in der Europäischen Union nicht durchsetzen können.

Kein Provisionsdeckel

Nach Einschätzung von Wirth wird es keinen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung (23.10.2019) geben. Der Lobbyist verwies darauf, dass CDU und FDP hier schon klare Signale gesetzt hätten.

Demgegenüber favorisiere die SPD weiterhin eine Provisionsbegrenzung. Einen guten Grund dafür gebe es nicht. So waren sich die Teilnehmer des Vortrages und der Referent einig, dass es im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung niemals Provisionsexzesse in der Lebensversicherung gegeben hat.

Bafin darf nicht eigenständig handeln

Scharf kritisierte Wirth die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). „Wie kann es sein, dass die Exekutive verlauten lässt, dass sie einen Provisionsdeckel einführt, wenn es der Gesetzgeber nicht tut?“ so Wirth.

Einen solchen klaren Rechtsbruch würde der AfW nicht akzeptieren. Sicherheitshalber forderte der Rechtsanwalt die Vermittler auf, bei ihrem CDU-Wahlkreisabgeordneten deutlich zu machen, dass ein Provisionsdeckel Arbeitsplätze im Mittelstand gefährde.

Wirth verwies zudem darauf, dass sein Verband auf der Homepage zwei Gutachten hochrangiger Juristen veröffentlicht habe, die beide zum Schluss kommen, dass ein Provisionsdeckel verfassungswidrig ist.

Hohe Kosten durch Bafin-Aufsicht?

Probleme sieht der AfW auch darin, dass Finanzvermittler künftig von der Bafin beaufsichtigt werden sollen (25.7.2019).

Dabei könnte es nach Einschätzung des Verbandes auch um eine bessere Finanzierung der Behörde gehen. Denn wer von ihr beaufsichtigt wird, muss das bezahlen. Welche Kosten hier möglicherweise auf Vermittler zukommen, ist laut dem AfW noch vollkommen unklar. Die Spanne reiche von 1.000 bis 5.000 Euro pro Jahr.

Nach Einschätzung von Wirth wäre die Aufsicht über die Finanzvermittler durch die Behörde nur der erste Schritt. Danach könnten die Versicherungsvermittler folgen.

Wechselrecht für Run-off-Betroffene gefordert

Zudem macht sich der Verband für Versicherte stark, die von einem Run-off ihres Lebensversicherers betroffen sind. In einem historischen Schulterschluss hat der AfW hier den Bund der Versicherten e.V. (BdV) als Partner gewonnen (28.8.2019).

Beide Verbände fordern, dass die Versicherten im Falle eines Run-offs ein faires Wechselrecht bekommen, ohne auf Gelder verzichten zu müssen, die ihnen eigentlich zustehen. Finanzvermittler sollen einen solchen Wechsel beraten, wenn der Gesetzgeber einen „fairen Übertragungswert unter Berücksichtigung der ausstehenden Abschlusskosten“ festlegt.

Bisher gibt es aber für diese Forderung noch keinerlei positives Echo aus der Politik.