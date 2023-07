Tier-Krankenversicherung: So viele Hundehalter besitzen aktuell eine Police

20.7.2023

Obwohl 92,3 Prozent der Hundehalter bereit sind, regelmäßig für die Gesundheit ihres Vierbeiners zu sorgen, und 91,2 Prozent bestätigen, dass ihnen das Wohlergehen ihres Bellos wichtig bis sehr wichtig ist, hat nur jeder vierte aktuell eine Hunde-Krankenversicherung abgeschlossen. Dies zeigt eine Umfrage der Panda Insurtech GmbH in Kooperation mit der Ardap Care GmbH.

Befragt wurden 570 Hundehalter über die Social-Media-Plattformen der beiden Unternehmen. Die Erhebung fand im März und April statt.

Die Erhöhung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im November 2022 bringe Sorgen mit sich, heißt es in einer Pressemitteilung. 52,9 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass sie fürchten, sich dadurch manche Behandlungen nicht mehr leisten zu können. Dennoch planen 83,5 Prozent auch weiterhin die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen beim Veterinär durchführen zu lassen.

Auch wenn Versicherungsvermittler wichtige Ansprechpartner für den Abschluss von Tierversicherungen blieben, sei das Internet als Rechercheplattform für viele Hundehalter zum neuen Standard geworden, heißt es. 35,6 Prozent der Hunde-Krankenversicherungen erfolgen der Analyse zufolge aktuell über Vergleichsplattformen, 30,8 direkt beim Anbieter.