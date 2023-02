Tatsächlich? Perfekte Versicherungsberatung im Autohaus

20.2.2023 – Laut einer Studie hat die Restschuldversicherung bei den allermeisten Neuwagenkäufern ein gutes Image. Das überrascht, denn durch Ausschlüsse oder Kosten wird der Schutz unattraktiv. Mit Hilfe eines Prämienvergleichs oder der Beratung durch einen Vermittler könnte ein Kunde sich besser absichern lassen. Doch noch fehlt es bei den Käufern wohl an vollem Wissen über die Leistung und Preiswürdigkeit des Produkts.

Die öffentlich wegen extrem hoher Provisionen in Verruf geratene Restschuldversicherung (RSV) wird von Verbrauchern, die sich ein Auto kaufen, regelrecht geliebt. Das Image ist seit 2018 sogar noch besser geworden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) veröffentlicht hat (VersicherungsJournal 20.2.2023).

Während bei Aufsicht und Verbraucherschützern immer wieder Kritik an der Vermittlung der RSV durch Banken laut wurde, ist die Beratung zur RSV in Autohäusern scheinbar optimal. Die allermeisten Neuwagenkäufer fühlen sich über die RSV sehr gut informiert – so die Studie.

Eingeschränkter Schutz durch Ausschlüsse

Das überrascht. Denn noch 2020 kam die Stiftung Warentest e.V. bei einer Untersuchung zur RSV zum Ergebnis, dass der Schutz vor allem bei Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit oft sehr eingeschränkt ist (10.11.2020).

Die Ausschlüsse beim „Autoverkaufsgespräch“ verbrauchernah zu erläutern, ist eine echte Leistung der semiprofessionellen Vermittler.

Erst zum 1. Juli 2022 trat für die RSV-Versicherung der Provisionsdeckel rechtlich in Kraft (4.2.2021, 5.2.2021). Nun muss die Provision auf 2,5 Prozent des Darlehnsvertrags begrenzt sein.

In der Vergangenheit kostete die RSV-Versicherung für einen Ratenkredit von 10 000 Euro über 60 Monate teilweise über 2.000 Euro, wenn Todesfall, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit abgesichert wurden.

Kritik von Verbraucherschützern

Dass jetzt die überwiegende Zahl der Kunden, die einen Neuwagen finanzieren, dem Produkt ein „sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zusprechen“, verwundert ebenfalls. Denn die Deckelung der Provisionen galt rechtlich zur Zeit der Umfrage wohl nicht. Doch selbst 2018 hatten viele Kunden die RSV laut einer VDA-Vorgängerstudie schon positiv bewertet.

Verbraucherschützer kommen hingegen immer wieder zum Schluss, dass das Produkt teuer und vielfach unnötig ist. Viele Familien haben längst eine generelle Risiko-Lebensversicherung abgeschlossen.

So kommentiert das Branchenblatt Finanz-Szene spöttisch: „Die Banken haben es nicht nur geschafft, für ihr eigenes Risiko (nämlich das Risiko eines Kreditausfalls) jemand anderen (nämlich den Kunden) die Police abschließen zu lassen (genial!). Sondern: Bei Restschuld-Versicherungen kommt es obendrein nur zu sehr wenigen Schadensfällen.“

Über einen Prämienvergleich deutlich sparen

Unter dem Strich ist es sehr zweifelhaft, ob die 32 Prozent der Autokäufer, die angeblich eine RSV abschließen, dies im vollen Wissen über die Leistung und Preiswürdigkeit machen. Viele dürften wohl noch immer der Meinung sein, dass die Versicherung zur Autofinanzierung dazugehört. Und dies wird ihnen bestimmt nicht vom Autoverkäufer ausgeredet. Das dürfte dann wohl die eigentliche Beratungsleistung sein.

Selbst wer das Produkt als notwendig erachtet, könnte, wenn er Finanzierung und Versicherung trennt, über einen Prämienvergleich wohl meist deutlich sparen. Noch mehr sparen die Kunden sogar, wenn sie sich die RSV über einen Versicherungsmakler kaufen, der lediglich eine Gebühr erhebt und ein Nettoprodukt anbietet. Damit macht beispielsweise seit Jahren der Versicherungsmakler Dr. Achim Hertel von Hertel Versicherungen Furore.

So wird Geschäft gemacht

Dieses Wissen dürfte ebenfalls kaum im Autohaus breitgetreten werden. Vielmehr zielt die Umfrage darauf ab, zu zeigen, dass viele Autofahrer Fans der RSV sind und das sogar gerne an andere weitergeben. So wird Geschäft gemacht.

Spannend wird es dann, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), wie angekündigt, per Mystery Shopping die Preis- und Vermittlerpraxis der Autohäuser und Autobanken prüft. Hier dürfte es dann deutlich mehr Transparenz geben als bei der Kundenumfrage zur Beliebtheit der RSV durch die Autolobby.