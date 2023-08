Swiss Life: „Beim Thema Nachhaltigkeit fehlt uns noch die Transparenz“

10.8.2023 – Bei der Präsentation einer neuen Umfrage zum Finanzwissen der Verbraucher zeigt Deutschlandchef Jörg Arnold auch Trends für die Lebensversicherung auf. Einen negativen Einfluss durch Krisen wie Corona und die steigende Inflation sieht er nicht. Die künftige Richtung der Sparte werde aktuell von der Diskussion um die Höhe der Kosten für den Kunden bestimmt. Beim Punkt Nachhaltigkeit müsse die Branche noch Hausaufgaben erledigen – nämlich Transparenz für Verbraucher und Vertrieb schaffen.

Finanzthemen spielen in der öffentlichen Wahrnehmung nur eine untergeordnete Rolle. Auch beim Wissensstand rund um die Themen Geld und Vorsorge besteht Nachholbedarf. Entscheidend für eigenverantwortliches Handeln in finanziellen Fragen ist vor allem der jeweilige Bildungsabschluss.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland. Die Marktforscher befragten im Mai 2.026 Personen ab 18 Jahren.

Wissen in finanziellen Fragen nur gering ausgeprägt

Was treibt die Teilnehmer der Umfrage aktuell um? Die Mehrheit beschäftigt die Energiepolitik (55 Prozent), die Bereiche Gesundheit und Pflege sowie Generationen-Gerechtigkeit und Sicherung der Rentensysteme (46 Prozent). 83 Prozent glauben, dass die gesetzliche Rente wackelt.

Diese Befürchtung hat aber kaum Einfluss auf die notwendige Beschäftigung mit dem Thema Vorsorge. Denn die Kenntnisse in Finanzthemen sind in Deutschland unzureichend. Nur jeder dritte Befragte (37 Prozent) schätzt sein Wissen als „sehr gut“ oder „gut“ ein. 25 Prozent der Teilnehmer meinen, dass ihre finanzielle Basis zu gering ist, um sich mit einer Planung zu beschäftigen.

An zweiter Stelle werden teils widersprüchliche Informationen zu Geld und Vorsorge genannt (21 Prozent), gefolgt von der Komplexität des Themas (20 Prozent). 40 Prozent der befragten Personen räumt ein, dass Beratung eine wichtige Rolle in der Vermittlung von Finanzwissen spielt.

Gut informiert geben sich Abiturienten

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Mehrheit ihr Wissen zu diesen Themen als so gering einschätzt. Hier besteht in Deutschland noch viel Nachholbedarf. Nur wer in der Lage ist, für sich selbst zu entscheiden und Finanzfragen zu beantworten, kann ökonomische Ziele formulieren“, sagt Jörg Arnold, Geschäftsführer von Swiss Life Deutschland, am Dienstag in München bei der Präsentation der Ergebnisse.

Ein guter Wissensstand sei abhängig von der Ausbildung. 48 Prozent der befragten Abiturienten schätzen ihre Kenntnisse zu Finanzthemen als „sehr gut“ oder „gut“ ein. Aber nur drei Prozent der Befragten geben die Schule als Vermittlerin von Informationen an.

Grundsätzlich wünschen sich die Teilnehmer mehr Informationen, vor allem in den Bereichen Aktien (28 Prozent), Sparen allgemein (23 Prozent) und Altersvorsorge (23 Prozent). Je jünger die Befragten sind, desto eher liegt der Fokus auf dem Thema Bausparen.

Krisen haben Geschäft in Leben nicht negativ beeinflusst

Ein Blick in den „Vorsorgereport 2023“ der Swiss Life vermittelt ein etwas anderes Bild. Hier hat der Versicherer das Spar- und Anlageverhalten der 1,6 Millionen Kunden seiner Vertriebstöchter (Swiss Life Select Deutschland GmbH (früher AWD), Tecis Finanzdienstleistungen AG, Horbach Wirtschaftsberatung GmbH, Deutsche Proventus AG und Swiss Compare GmbH) analysiert.

Aus der Auswertung (VersicherungsJournal 30.5.2023) leitet Arnold drei Trends ab:

Kunden, die sich für Altersvorsorge interessieren, werden jünger und werden entsprechend früher aktiv.

60 Prozent der Neukunden seien Männer, Frauen hielten sich eher zurück.

Krisen wie Corona oder die steigende Inflation hätten das Lebensversicherungs-Geschäft nicht negativ beeinflusst. Der Beratungsbedarf sei eher gestiegen.

Diskussion über Kosten: Branche ist besser als ihr Ruf

Jörg Arnold (Bild: Swiss Life)

Für seinen letztgenannten Punkt führt der Swiss-Life-Manager an: „Die Rezession geht am Arbeitsmarkt vorbei. Das heißt, Kunden können es sich leisten, in die Altersvorsorge zu investieren.“ Der Kontroverse um die zu hohen Kosten in der Lebensversicherung hält Arnold entgegen, dass „die Branche deutlich besser ist als ihr Ruf“.

Ein Beispiel: Die fondsgebundene Rente habe in Deutschland im Durchschnitt eine Effektivkostenbelastung von 1,75 Prozent. Das sei der Wert, den auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) als angemessen betrachte.

„Unser vermitteltes Neugeschäft verzeichnet eine Belastung von 1,2 Prozent. Das ist ein großer Unterschied“, so Arnold. Die vermittelten Verträge im Neugeschäft der Swiss Life beziffert er auf 140.000.

Beim Thema Nachhaltigkeit fehlt die Transparenz

Einen weiteren Punkt, den der Deutschlandchef als Trend in der Lebensversicherung sieht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Dabei gehe der Hype am Endkunden vorbei. „Nur fünf Prozent der Kunden denken hier an Altersvorsorge“, sagt der Manager. Desinteresse beim Verbraucher stellen auch andere Studien fest (4.8.2023).

Als Hürde beschreibt Arnold die Angebotswelt der Versicherer. „Aktuell gibt es noch keine Produkte, die nachhaltig und erklärbar sind“, ergänzt Arnold. Kunden, die sich an ESG-Kriterien bei ihrer Auswahl orientierten, würden sich dann für ETFs entscheiden, weil sie diesen Begriff kennen.

„Wir brauchen einheitliche Standards, damit die Produkte vom Vertrieb und vom Kunden als nachhaltig identifiziert werden können. Derzeit fehlt uns hier noch eine greifbare Transparenz“, erklärt der Swiss-Life-Deutschlandchef.