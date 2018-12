Swiss Compare macht Vermittlern „All-Inklusive-Angebot“

11.12.2018 – Die Swiss Life Deutschland will mit ihrer jungen Tochter Swiss Compare vor allem kleine und mittlere Finanzvertriebe ansprechen. 2018 konnte das Unternehmen vier Vermittler unter Vertrag nehmen, im nächsten Jahr sollen es dann insgesamt 100 sein. Die Plattform versteht sich nicht als Konkurrenz zu Pools, sondern will Partnern ein Komplettpaket unterbreiten.

Die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland ging Ende 2016 mit ihrer neuen Tochter Swiss Compare GmbH an den Start. Das Ziel der als Mehrfach-Versicherungsvertreter tätigen Vertriebsplattform: vor allem kleinen und mittleren Finanzvertrieben Unterstützung bieten, damit sie nicht wegen zunehmender Regulierung und Herausforderungen der Digitalisierung unter die Räder kommen (VersicherungsJournal 14.11.2016).

Swiss Compare ist in Hannover unter dem Dach der Swiss Life Holding GmbH gemeinsam mit den vier Finanzvertriebs-Marken Swiss Life Select, Horbach, Tecis und Proventus angesiedelt. Im Innendienst sind hier rund 750 Mitarbeiter beschäftigt.

Die vier genannten Vertriebe kommen Ende 2018 auf etwa 3.800 (2017: 3.538) Vermittler. Bis 2021 soll diese Zahl auf 4.250 wachsen (VersicherungsJournal 6.12.2018).

Keine Konkurrenz zu Pools

Uwe Baumann (Bild: Swiss Life)

Die jüngste Vertriebsmarke der Swiss Life brauchte im deutschen Markt erstmal Anlauf. „2017 haben wir nur getrommelt, um die Akquise anzukurbeln. Erfahrungsgemäß braucht das seine Zeit“, sagt Uwe Baumann, Direktor von Swiss Compare, im Gespräch mit VersicherungsJournal.

In diesem Jahr konnte er dann erste Erfolge verbuchen: „Aktuell haben wir vier Vertriebe mit rund 60 Partnern unter Vertrag. Drei weitere werden im ersten Quartal 2019 mit etwa 50 Vermittlern an Bord kommen“, so Baumann weiter.

Das Angebot der jüngsten Swiss-Life-Tochter richtete sich 2018 in erster Linie an kleinere und mittlere Vertriebe ab zehn Partnern.

„2019 werden wir die Größenordnung nach unten etwas freier handhaben und auch Vertrieben ab beispielsweise zwei Partnern offenstehen. Einzel-Vermittler werden wir nach derzeitigem Stand nicht aufnehmen“, erklärt Baumann.

Eine maximale Größe, die das Unternehmen anspreche, gebe es nicht. „Erfahrungsgemäß werden dies aber Unternehmen mit etwa 100 Vermittlern sein. Wir werden aufgrund unseres sehr umfassenden Angebots keine Konkurrenz-Veranstaltung zu Makler-Pools werden“, so der Manager weiter.

Entlastung bei Administration

Im Gegensatz zu Maklerpools stelle Swiss Compare das Angebot an Vertriebsunterstützung mit Blick auf den Qualitätsanspruch nicht nach einem Baukastenprinzip zur Verfügung, sondern als Komplettpaket, das den Vertriebs- und Beratungsprozess ganzheitlich unterstütze.

Daher sei es wichtig, dass die angebundenen Partner-Unternehmen ausschließlich die zur Verfügung gestellte Plattform nutzen. „Unsere Partner legen einen Neukunden nur einmal im System an. Damit gewinnen sie nicht nur Zeit, sondern das führt auch zu einer Qualitätssicherung, weil Fehler so vermieden werden“, erklärt Baumann.

Für den Vermittler bedeute das eine Entlastung bei administrativen Aufgaben. Das betreffe Provisionsabrechnungen ebenso wie den Betrieb einer Service-Hotline für die Kunden, die Aus- und Weiterbildung oder den rechtssicheren Nachweis der Vermittlungs-Dokumentation, führt Baumann aus.

Swiss Compare übernimmt Produkt-Prüfung

Das Herzstück des Service-Angebots „ist die Beratungsplattform, mit der die Vertriebspartner nach dem ‚Best-Select-Prinzip‘ beraten können“, so der Manager.

„Die Produkt-Prüfung und die dementsprechende Haftung übernehmen wir. Heißt, wir bieten unseren Partnern somit ein All-Inklusive-Angebot“, wirbt Baumann.

Das gelte für die gesamte Produktpalette von Swiss Compare. Sie deckt die Bereiche nach § 34 c, § 34 d, § 34 f (Abs.1 Ziff.1 und 2) sowie § 34 i GewO ab. „Wir verzichten auf die Vermittlung von Produkten nach § 34 f Abs.1 Ziff. 3 GewO. Dies beinhaltet also beispielsweise partiarische Darlehen, Nachrangdarlehen und Genussrechte.“

Partner bleiben rechtlich selbstständig

Angeschlossene Vertriebspartner zahlen keine Fixkosten. „Wir profitieren hier von den Konditionen, die konzernweit für die Finanzvertriebs-Marken der Swiss Life-Gruppe verhandelt werden“, erklärt Baumann.

Er betont auch, dass die Vertriebe, die mit der Vertriebsplattform zusammenarbeiten, rechtlich selbstständig bleiben und weiterhin mit ihren etablierten Marken auftreten. Swiss Compare halte sich „im Hintergrund“.

Im Hintergrund bleibe auch der Versicherer Swiss Life bei der Vermittlung. „Bei der Absicherung biometrischer Risiken ist Swiss Life einer von 67 gleichberechtigten Anbietern im Markt. Die Ziele und Wünsche des Kunden entscheiden über die Produktempfehlung“, betont Baumann.

Als Ziel für Swiss Compare gibt der Manager für 2019 vor: „Ende nächsten Jahres wollen wir mindestens 100 Vertriebspartner unter Vertrag haben. Allerdings wissen wir auch, dass der Druck auf die Vermittler zunimmt, Prozesse umzustellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher könnten es im Laufe des nächsten Jahres durchaus mehr Partner werden.“