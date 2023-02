Studie: Versicherungen werden zu 60 Prozent online abgeschlossen

15.2.2023 – Laut einer Untersuchung von Adesso stehen die Kosten noch immer im Fokus, wenn es um die Auswahl eines Produktes geht. Dennoch sind sie nachhaltigen Inhalten nicht abgeneigt und sogar bereit, mehr zu zahlen. Sich informieren und Abschließen finden mehr und mehr online statt, während die Unternehmen weiterhin auf Vermittler vor Ort setzen.

Was bringt den Ausschlag für den Kauf eines Versicherungsproduktes? Und wo wird abgeschlossen? Welchen Wert hat die Beratung vor Ort für den Kunden und ist der Gang zum Berater für die Kunden noch immer das Mittel der Wahl?

Das wollte die Adesso SE wissen und hat es in ihrer Studie „Quo vadis Digital Commerce: Was die Kundschaft braucht und was Finanzdienstleister dafür tun?“ untersucht. Dafür wurden im November 2022 über 1.000 Kunden zum Kaufverhalten bei Finanz- und Versicherungsprodukten online in Zusammenarbeit mit der Yougov Deutschland GmbH befragt.

Zeitgleich wurden 300 Entscheider aus den Branchen Versicherungen und Banking interviewt.

Warum entscheiden sich Kunden für ein Versicherungsprodukt?

Am wichtigsten bei der Auswahl eines Bank- oder Versicherungsproduktes ist noch immer der Preis. Das gaben 83 Prozent an. Dabei fällt auf: Bei den über 55-Jährigen geben dies 91 Prozent an, bei den 18- bis 54-Jährigen hingegen rund 45 Prozent.

Die Bedingungen des Produktes sind für 75 Prozent der Befragten ausschlaggebend. Auch die „Vertrautheit“ mit dem Unternehmen wird genannt – von 65 Prozent. Gut 54 Prozent sagen, dass eine transparente nachhaltige Arbeitsweise des Unternehmens die Kaufentscheidung beeinflusst.

Allerdings sind die Kunden durchaus bereit, selbst nachhaltig zu handeln: 43 Prozent gaben an, die digitale Kommunikation zu nutzen, um Papier zu sparen. 19 Prozent wollen lediglich bestimmte Dokumente per Brief bekommen. 60 Prozent der Kunden sind sogar bereit, mehr für ein Produkt zu zahlen, wenn es der Nachhaltigkeit dient.

Kunden verzichten auf Papier (Bild: Adesso)

Policen-Angebote sowohl online als auch offline

Nachhaltigkeit ist laut Studie für viele Versicherer noch immer ein Pflichtthema. Die meisten Unternehmen – 67 Prozent – halten sich an die staatlichen Vorgaben. „Handlungsbedarf ergibt sich vor allem daraus, dass zeitliche Vorgaben unbedingt eingehalten werden müssen, sonst drohen Strafen“, schlussfolgern die Studienersteller.

Die meisten Finanz- und Versicherungs-Unternehmen fahren bereits jetzt eine kombinierte Vertriebsstrategie aus online und offline. 46 Prozent gaben dies an. Weitere 26 Prozent haben ihren Schwerpunkt auf das Anbieten von Produkten offline gelegt, während 17 Prozent diese schwerpunktmäßig online anbieten. Die Angaben basieren auf den Aussagen von 310 Entscheidern.

Anbieter wollen jeden Kundenbedarf decken

Bei Vergleichsportalen hoffen 57 Prozent der Unternehmen darauf, eine gute Präsenz zeigen zu können. Für 48 Prozent spielt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle, um auf Preisportalen zu erscheinen. 35 Prozent gaben an, dass solche Portale einen guten Einstieg für weitere Informationen bieten würden.

Beim Vertrieb über den Vermittler sprechen hingegen 64 Prozent davon, dass sie so jeden Kundenbedarf decken können. 62 Prozent erhoffen sich so eine bestmögliche Kombination der Service-Angebote. 55 Prozent haben auch die „Omnipräsenz“ im Blick. Argumentiert wird hier mit der Wichtigkeit dieser im geschäftlichen Umfeld.

Vor-Ort hat bei Entscheidern noch immer die Nase vorne

Der Vertrieb von Versicherungsprodukten und Finanzdienstleistungen fällt zu 60 Prozent noch immer auf Vor-Ort-Filialen, Vermittler und Makler. Danach folgt mit 51 Prozent der Vertrieb über eine Webseite, 47 Prozent sprechen sich für ein Kundenportal aus. Vergleichsportale schaffen es hingegen nur auf 28 Prozent.

60 Prozent schließen online ab (Bild: Adesso)

Kunden informieren sich hingegen am häufigsten auf den Webseiten von Anbietern (34 Prozent), dann bei Vergleichsportalen (32 Prozent) und an dritter Stelle bei Vermittlern (24 Prozent). Abgeschlossen werden Versicherungen zu 60 Prozent online. Beinahe die Hälfte – 42 Prozent – gehen für den Vertragsabschluss aber auch zum Vermittler.