Studie: Nicht vorschnell menschliche Berater einsparen

25.4.2018 – Es ist eine gewisse Gegenbewegung zur Digitalisierung, die sich aus einer aktuellen PwC-Studie ablesen lässt. Bei allem Komfort, den neue Technologien ermöglichen: In der internationalen Umfrage wünschen sich drei Viertel im Umgang mit Unternehmen auch bei fortschreitender Technologisierung mehr persönlichen als „automatisierten“ Kontakt. In Deutschland waren es sogar 84 Prozent.

Je mehr digital, je mehr automatisiert, desto besser? Nur bis zu einem gewissen Punkt, sagt ein Großteil der Verbraucher. Das geht zumindest aus einer internationalen, branchenübergreifenden Studie der Unternehmensberatung Pricewaterhousecoopers (PwC) hervor.

75 Prozent der 15.000 in zwölf Ländern befragten Personen wünschen sich bei voranschreitender technologischer Entwicklung mehr menschliche Interaktion.

In Deutschland denken sogar 84 Prozent so – der höchste Wert unter den zwölf Studienländern. Es liegt damit knapp vor den USA (82 Prozent), Australien (81 Prozent), Argentinien und Kanada mit jeweils 80 Prozent sowie Großbritannien (78 Prozent). Auch in den anderen sechs Ländern war eine meist deutliche Mehrheit dieser Ansicht. Knapp war sie lediglich in Japan (53 Prozent).

Service verbessern

„Technologie sollte den Service nicht ersetzen, sondern verbessern“, folgert Professor Dr. Nikolas Beutin, Partner und Customer Practice Leader PwC Europe.

„Bevor ein Unternehmen darüber nachdenkt, seine telefonischen Kundenberater durch Chatbots zu ersetzen, sollte es sich zunächst die Frage stellen: Wie kann ich meine Berater durch die passende technologische Unterstützung in die Lage versetzen, die Probleme des Kunden schnell und unkompliziert zu lösen?“

Davon habe das Unternehmen letztlich mehr, „als wenn es den menschlichen Berater einspart – dann aber die Kunden verliert, weil die mit dem Chatbot unzufrieden sind“, so Beutin.

„Menschliches Element“ für viele verlorengegangen

59 Prozent der Befragten international haben gar bereits das Gefühl, dass Unternehmen das „menschliche Element“ in der sogenannten „Customer Experience“ aus dem Auge verloren haben. Selbst im Silicon-Valley-Land USA sagten 71 Prozent, sie würden lieber mit einem Menschen als mit einem Chatbot kommunizieren.

Allerdings lassen offenbar viele Unternehmen Potenzial liegen. Fragt man danach, wie wichtig die Kundenerfahrung, das Kundenerlebnis ist, werden die meisten Branchen im Bereich von 50 bis 80 Prozent „geratet“.

Die „erlebte Zufriedenheit“ bleibt bei allen Branchen hinter den Kundenerwartungen zurück und liegt, je nach Branche, zwischen etwa 30 und gut 60 Prozent. Der Versicherungssektor rangiert bei zirka 50 Prozent.

Auswirkungen des „Kundenerlebnisses“

Das ist in verschiedener Hinsicht ein Risiko. Denn schlecht bedient zu werden, ist laut der Umfrage ein weit größerer Motivator, einem Unternehmen den Rücken zu kehren, als etwa ein Mangel an Automatisierung oder an Technologien, die durch den Kaufprozess führen.

Bereiche, in denen negative Kundenerfahrungen die Kaufentscheidung am stärksten beeinflussen, sind in Deutschland laut PwC unfreundlicher Service (75 Prozent) und schlechte Produktqualität (73 Prozent). Dahinter folgen hohe Preise (65 Prozent), mangelnder Datenschutz (64 Prozent) und langweiliges Kundenerlebnis (59 Prozent).

Umgekehrt lasse sich der Umfrage zufolge die Zahlungsbereitschaft steigern, wenn Unternehmen ein, so PwC, perfektes Kundenerlebnis kreieren. „Hinzu kommen eine höhere Loyalität und eine deutlich größere Bereitschaft der Verbraucher, wertvolle Daten preiszugeben“, sagt Beutin.

Wenn etwas nicht klappt, ist der Mensch gefragt

Das Interesse an „Menschlichkeit im Verkauf“ bedeutet nun nicht, dass neue Technologien deshalb keine Rolle spielten.

So wird die Aussage, dass es für eine „großartige Customer Experience“ keine Menschen mehr braucht, wenn sich Technologien entsprechend weiterentwickeln, zwar von 43 Prozent der Studienteilnehmer „stark“ abgelehnt. Immerhin 29 Prozent stimmen ihr jedoch klar zu.

Die Studie hält aber auch fest: In dem Moment, in dem auf Websites, in Apps oder dergleichen etwas nicht funktioniere, „wollen die Menschen mit einer Person sprechen“. In den USA seien überhaupt nur drei Prozent der Konsumenten an einem Kundenerlebnis interessiert, das so automatisiert ist wie nur möglich.

Die Studie „Experience is everything: Here’s how to get it right“ (nur auf Englisch verfügbar) kann von einer gesonderten PwC-Webseite heruntergeladen werden.