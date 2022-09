Studie: Finanzielle Unabhängigkeit ist den Deutschen besonders wichtig

28.9.2022 – Die LV 1871 hat zum zweiten Mal den „Financial Freedom Report“ erstellt. Darin zeigt sich, dass knapp 60 Prozent der Deutschen den Begriff Freiheit auch mit finanzieller Freiheit verbinden. Die Gedanken an die eigene Finanzsituation sind allerdings aktuell eher negativ, Wirtschaftssorgen dominieren das Stimmungsbild. Vor diesem Hintergrund planen 26,5 Prozent ihre Finanzen nun bewusster. Die Mehrheit möchte bis zum 60. Lebensjahr arbeiten.

Trotz Krieg, Inflation und Rezession bleibt finanzielle Unabhängigkeit für die meisten Deutschen ein elementarer Aspekt von Freiheit. Dies zeigt der aktuelle „Financial Freedom Report“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), der nun bereits zum zweiten Mal erstellt wurde.

Der Bericht beruht auf einer Befragung von 2.500 Personen ab 18 Jahren. Den Studienteilnehmern wurden neun Fragen gestellt, die sich auf das individuelle Verständnis von (finanzieller) Freiheit, Einkommensquellen und gewünschtem Renteneintrittsalter bezogen. Die Online-Erhebung wurde im August von der Civey GmbH durchgeführt und ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

Für die Mehrheit bedeutet Freiheit auch finanzielle Unabhängigkeit

Das Ergebnis: Knapp 60 Prozent geben an, dass sie unter Freiheit auch finanzielle Unabhängigkeit verstehen. Vor allem die 18- bis 29-Jährigen sind dieser Auffassung. In dieser Generation stimmen 76 Prozent zu.

Allerdings nimmt der Wert im Vergleich zum Vorjahr ab. Im Report 2021 wählten noch 69 Prozent aller Befragten diese Aussage.

(Bild: LV 1871)

Große Zustimmung für finanzielle Unabhängigkeit in allen Lebenslagen

Auf die Frage, was ihnen finanzielle Freiheit am ehesten bedeutet, votierten erneut mit großem Abstand 63 Prozent der Studienteilnehmer für finanzielle Unabhängigkeit in allen Lebenslagen. Weit abgeschlagen folgen dahinter die Aspekte, sich Träume erfüllen zu können (10,5 Prozent) oder nicht mehr arbeiten zu müssen (8,9 Prozent).

Mit der eigenen finanziellen Situation zeigen sich aktuell 11,3 Prozent sehr zufrieden und 38,9 Prozent eher zufrieden. Unentschieden äußern sich 16,4 Prozent. Weniger zufrieden sind 21,5 Prozent und gar nicht zufrieden 11,9 Prozent.

Geht es um das erste Gefühl beim Gedanken an die eigene Finanzsituation, überwiegen negative Eindrücke. Diese reichen von schlechtem Gewissen (2,2 Prozent) und Beunruhigung (23,7 Prozent) bis hin zu Zukunftsängsten (20 Prozent) und Sorgen um die Rente (14,3 Prozent). Nur 14,5 Prozent zeigen sich entspannt und 9,1 Prozent fühlen sich abgesichert.

Mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage bereiten den Befragten besonders die wirtschaftlichen Probleme wie die Inflation (70,7 Prozent) Unbehagen. Dahinter liegen Sorgen um Krieg, Terror und Gewalt (62,8 Prozent), um die Demokratie (49,7 Prozent) und um den Klimawandel (43,2 Prozent).

Finanzen werden bewusster geplant

Vor diesem Hintergrund haben viele Studienteilnehmer ihren Umgang mit Geld seit dem vergangenen Jahr verändert. Im Vordergrund stehen Sparmaßnahmen bei alltäglichen Dingen (34,5 Prozent). Allerdings planen auch 26,5 Prozent ihre Finanzen nun bewusster.

15,6 Prozent sparen gar nicht mehr, 14,4 Prozent legen weniger und 14,1 Prozent mehr zurück. 7,6 Prozent investieren mehr in Aktien, Fonds und ETFs. Hilfe von Finanzexperten haben sich 1,5 Prozent geholt.

Die Mehrheit (54,7 Prozent) möchte nach wie vor maximal bis zum 60. Lebensjahr arbeiten. Bis zum Alter von 70 Jahren wollen 18,8 Prozent erwerbstätig sein, bis 80 noch 2,4 Prozent und ein lebenslang arbeiten möchten 2,9 Prozent. Bei 50 Jahren aussteigen liegt im Interesse von 9,6 Prozent und bei 40 Jahren von 3,6 Prozent.