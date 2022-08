Studie: Digitaler Kundenservice unterstützt Vermittler

24.8.2022 – Digitale Services erleben Kunden als einen Vorteil, der sie stärker an die Marke bindet. Insbesondere Online-Kundenportale sind im Vergleich zu Internetseiten und Apps von Versicherern die wirksamsten Instrumente der Kundenbegeisterung und Markenbindung. Dies sind Ergebnisse einer Untersuchung von Sirius Campus.

Wie wirken sich digitale Serviceerlebnisse kurz- und langfristig auf die Kundenbegeisterung und -bindung aus? Was sind die „Trigger“ für eine erste Nutzung und wie kann die kontinuierliche Nutzung stärker unterstützt werden? Diesen Fragen ist die Sirius Campus GmbH in ihrer Marktuntersuchung „Strategien für den digitalen Kundenservice“ nachgegangen.

Insgesamt 1.500 Versicherungskunden im Alter von 18 bis 69 Jahren wurden im April online zu Bekanntheit, Nutzungsbereitschaft und Nutzungsfrequenz von Internetseiten, Kundenportalen und Apps befragt. Die Erhebung ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

Online-Services binden an die Marke

Das Fazit: „Die Selbstbedienung über digitale Services erlaubt es Kunden, zumindest bestimmte Services schnell und einfach durch ihr eigenes Handeln durchzuführen. Diese digitalen Services erleben Kunden als einen Vorteil, der sie stärker an die Marke bindet“, schreibt das Beratungsinstitut.

Vor allem das Online-Kundenportal habe sich gerade auch für die ertragreichen Kunden mit hoher Vertragsbündelung bei einer Gesellschaft als das am häufigsten genutzte und am wirksamste Instrument der Kundenbegeisterung und Markenbindung herausgestellt. Die Kunde-Vertreter-Beziehung werde hierdurch keinesfalls geschädigt.

Kunden mit vielen Verträgen nutzen deutlich häufiger digitale Angebote

Einige Ergebnisse im Detail: 44 Prozent der Befragten sind bei mindestens einem Online-Kundenportal angemeldet. Zudem hat etwas mehr als die Hälfte (54 Prozent) schon einmal die Homepage einer ihrer Versicherungs-Gesellschaften für eine Serviceleistung genutzt.

Dagegen werden Apps nur von 17 Prozent verwendet, hauptsächlich zum Einreichen von Rechnungen oder zur Schadenmeldung.

Insbesondere Versicherungsnehmer mit vielen Verträgen begeistern sich für Anwendungssysteme und Homepages ihrer Hausversicherer. Der Blick auf die Nutzungshäufigkeit zeigt, dass Kundenportale 1,9-mal pro Jahr und Services auf Internetseiten 1,6-mal pro Jahr in Anspruch genommen werden.

Studie: Strategien für den digitalen Kundenservice (Bild: Sirius Campus)

Einstiegsinteresse bei Nicht-Nutzern teilweise vorhanden

18 Prozent der Nicht-Nutzer geben an, dass sie sich vorstellen können, in den kommenden zwölf Monaten das Kundenportal ihres Hausversicherers zu nutzen.

Das Interesse an Service-Apps ist hingegen deutlich niedriger. Nur neun Prozent wollen sich in Zukunft eine Versicherungs-App installieren. Dies ist in der Altersgruppe der 36- bis 55-Jähigen (14 Prozent) noch am häufigsten der Fall.

Autonomie und Einführungen sind die wirksamsten Auslöser

Entscheidend für eine erste und kontinuierliche Nutzung sind vor allem monetäre Incentives, berichtet das Beratungshaus. Diese seien weitaus überzeugender als Spenden oder Gewinnspiele.

Genauso wirksam sind Sirius Campus zufolge Argumente der sogenannten Omega-Strategien, die bei Kunden durch Reduktion von Unsicherheit und Darstellung relevanter Vorteile eine Art intrinsische Motivation für die Nutzung digitaler Services hervorrufen.

Das „Ich-kann-das-eben-auch-selber-machen-Gefühl“ steigere zusätzlich die Nutzungsfrequenz von Portalen, heißt es. Außerdem könne ein persönlich oder telefonisch begleiteter Einstieg in ein Online-Kundenportal nicht nur emotionale Sicherheit, sondern auch ein Kennenlernen relevanter Funktionen bieten.

Digitaler Kontakt steigert Markenbindung

Oliver Gaedeke

(Bild: Stefan Wernz)

Kunden der klassischen Versicherungsagentur liegen mit einer Nutzungsquote von 49 Prozent leicht über dem Durchschnitt. Nur ein Zehntel von ihnen sagt, dass digitale Services den Kontakt zum Vertreter ersetzen.

Die Untersuchung habe zudem nachgewiesen, dass Kundenportal-Nutzer im Durchschnitt eine höhere Markenbindung haben, gerade wenn ihre Bindung aufgrund von nur wenigen Verträgen eher schwach ausgeprägt ist.

„Es zeigt sich einmal mehr, dass ein digitaler Service nicht nur eine höhere Effizienz für den Anbieter und auch Vermittler erlaubt, sondern auch die Kundenbindung stärkt“, berichtet Geschäftsführer Dr. Oliver Gaedeke.

Bezugsquelle

Informationen zur Marktuntersuchung „Strategien für den digitalen Kundenservice“ enthält ein online verfügbares Management Summary. Darin werden auch verschiedene Bestellmöglichkeiten vorgestellt.