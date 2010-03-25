Sterbegeldpolicen: Neuer Spitzenreiter im Maklervertrieb

21.11.2025 – Die Dela ist der Favorit von Versicherungsmaklern, wenn es um die Vermittlung von Sterbegeldpolicen geht. Knapp dahinter folgt laut den Asscompact Trends III/2025 die Ideal vor der LV 1871.

Die Sterbegeldversicherung gehört zwar nicht zu den Top-Produkten im unabhängigen Vermittlermarkt. Mit Position 23 (von 41 Produktgruppen) reichte es aber für eine Platzierung im Mittelfeld. Zuletzt berichtete immerhin mehr als jeder dritte Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

303 Vermittler gaben Auskunft

Dies zeigen die Asscompact Trends III/2025. Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe der BBG Betriebsberatungs GmbH beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 303 Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Juli 2025.

Rund 87 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 13 Prozent weiblich. Sie haben im Mittel 30,5 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 58,3 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 68,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Über 40 Prozent planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in den abgefragten Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei konnten die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Die Favoriten aus Maklersicht

In der Sparte Sterbegeld konnten drei Akteure jeweils einen zweistelligen Anteil an den Favoritennennungen auf sich vereinen. Den Spitzenplatz sicherte sich mit über einem Viertel der Favoritennennungen die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland. Nur wenige Stimmen dahinter liegt die Ideal Lebensversicherung a.G. an zweiter Stelle.

Den Bronzerang sicherte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Für sie votierte mehr als jeder siebte Interviewte. Die geteilt vierte Position belegen die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG mit jeweils 5,4 Prozent.

Auf dem sechsten Platz liegen gemeinsam die Hinterbliebenenkasse der Heilberufe VVaG (HDH), die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die VPV Lebensversicherungs-AG (jeweils 3,3 Prozent).

Dela hat sich innerhalb kurzer Zeit in der Spitzengruppe etabliert

Die Ideal, die bis zur Auflage II/2022 viele Quartale in Führung gelegen hatte, hatte seitdem quasi ein Abonnement auf den Silberrang. Nur in den Auflagen III/2023 und IV/2024 (VersicherungsJournal 31.1.2025) hatte sie die Spitzenposition belegt.

Die Dela grüßte in 13 der 15 letzten Studienauflagen von ganz oben. Der erst vor etwa acht Jahren am deutschen Markt gestartete Akteur (6.2.2018) konnte sich dennoch innerhalb kurzer Zeit in der Spitzengruppe etablieren.

Die LV 1871 schaffte es mit ihrem mit Abstand höchsten Zustimmungswert von einem Fünftel in der Auflage IV/2024 nur einmal auf die geteilte zweite Position. Seinerzeit war der Rückstand auf die führende Gesellschaft mit acht Prozentpunkten so klein wie niemals zuvor. In der Spitze waren es über 20 Prozentpunkte.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 167-seitige Berichtsband kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.