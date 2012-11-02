Sorgenkind Lebensversicherung? Wie Kunden den Service bewerten

10.9.2025 – Die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service ihrer Lebensversicherer hat sich in einer aktuellen Assekurata-Umfrage im Vergleich zur Befragung vor zwei Jahren deutlich verbessert. Vor allem bei der Erreichbarkeit des Innendienstes und beim Informationsangebot zeigen sich merklich höhere Indexwerte.

Die Assekurata Solutions GmbH hat zum dritten Mal die Kundenzufriedenheit in drei Versicherungssparten untersucht. Ende 2024 wurden dafür online 4.800 Kunden ab 18 Jahren befragt.

Dabei ließ sich bereits feststellen, dass die Gesamtzufriedenheit der Versicherungskunden mit ihrem Versicherer über alle Sparten hinweg gestiegen ist. Auf einer Skala von null bis einhundert, die von „unzufrieden“ bis „vollkommen zufrieden“ reicht, legte der Indexwert um drei Punkte zu (VersicherungsJournal 5.9.2025).

In der Gesamtzufriedenheit schlechter als andere Sparten

Als besonderes Sorgenkind der Branche habe sich in der Vergangenheit die Lebensversicherung herausgestellt, berichtet Studienautorin Juliane Löffler auf dem Assekurata-Unternehmensblog. Sie wurde oft als komplex, schwer vermittelbar und wenig emotional wahrgenommen.

Nach wie vor schneidet die Lebensversicherung in der Gesamtzufriedenheit schlechter ab als die anderen Sparten. Sie kommt in der aktuellen Auswertung auf einen Durchschnittswert von 67 Indexpunkten – die private Krankenversicherung (PKV) erreicht 69 Indexpunkte und die Schaden- und Unfallversicherung 70 Indexpunkte.

WERBUNG

Lebensversicherer erreichen in allen Teilwertungen höhere Zufriedenheit

Doch die Teilergebnisse in der Lebensversicherung, zu der sich 1.749 Befragte geäußert haben, deuten auf einen Stimmungsumschwung hin, schreibt Löffler. In allen abgefragten Bereichen des Kundenservice erzielen die Lebensversicherer höhere Indexwerte.

„Ende 2024 bewerten Versicherungskunden ihre Lebensversicherer so positiv wie seit Jahren nicht mehr. Und es geht nicht nur um kleine Nuancen, sondern um deutliche Trends, die auf einen echten Imagewandel hindeuten“, so die Expertin.

Telefonservice: bessere Erreichbarkeit und höhere Qualität der Bearbeitungen

Deutlich zeigt sich der Aufwärtstrend bei den Werten für den Innendienst. Die Befragten äußern sich hier insgesamt zufriedener.

Innerhalb dieser Teilwertung sticht die telefonische Erreichbarkeit hervor. Der Indexwert stieg im Durchschnitt von 67 auf 72 Punkte, was einem Plus von fünf Punkten gegenüber der Umfrage von 2022 entspricht. Auch die Zufriedenheit mit der Bearbeitung der telefonischen Anfrage ist um drei Indexpunkte gestiegen: von 67 auf 70 Prozent.

Zugleich zeigt sich eine wachsende Spreizung zwischen den einzelnen Lebensversicherern, berichtet Löffler. Die besten Werte habe beim Telefonservice die Gothaer Lebensversicherung AG erzielt.

Bei der telefonischen Erreichbarkeit reicht die Spannweite vom Spitzenwert von 82 Indexpunkten bis hinunter zu 61 Punkten. Ähnlich groß ist der Abstand bei der Zufriedenheit mit der Bearbeitung der telefonischen Anfrage. Hier liegt der Bestwert bei 78, der niedrigste Wert bei 60 Indexpunkten.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

Kunden fühlen sich besser informiert

Noch deutlichere Fortschritte bescheinigen die Befragten den Lebensversicherern in der Kundenkommunikation. So sollten sie die Frage beantworten: „Inwiefern fühlen Sie sich von Ihrem Versicherer zu (neuen) Produkt- und Serviceangeboten ausreichend informiert?“ Die Skala reichte dabei von „vollkommen“ bis „gar nicht“.

Der entsprechende Indexwert stieg innerhalb von zwei Jahren um sieben Punkte – von 57 auf 64. Den Spitzenwert erreichte die Axa Lebensversicherung AG mit 71 Punkten. Am unteren Ende liegt ein nicht namentlich genannter Anbieter mit lediglich 54 Indexpunkten.

Verbesserte Erreichbarkeit, verständlichere Informationen und modernere digitale Services zahlen sich aus. Juliane Löffler

Höhere Zufriedenheit mit Online-Services

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass die Lebensversicherer auch ihre Online-Angebote modernisiert haben, so Löffler. Die Zufriedenheit mit Kundenportalen, Angebotsrechnern und Apps stieg von 61 Indexpunkten bei der vorherigen Umfrage auf nun 67 Punkte.

Der Spitzenwert liegt heute bei 76 Punkten – sieben Punkte mehr als noch vor zwei Jahren. Vor allem die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Barmenia Lebensversicherung a.G. sowie die Continentale Lebensversicherung AG erzielten hier sehr hohe Wertungen, wird berichtet, ohne die einzelnen Indexwerte der Anbieter zu nennen.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

Die Analystin spricht von einem „Comeback mit Perspektive“ und schreibt, dass die Lebensversicherung aus Sicht ihrer Kunden zurück ist. „Verbesserte Erreichbarkeit, verständlichere Informationen und modernere digitale Services zahlen sich aus“, so die Expertin.

Für die Anbieter sei das nicht nur ein Achtungserfolg, sondern auch ein Auftrag, da die Erwartungen steigen. „Wer jetzt konsequent auf Transparenz, einfache Kommunikation und smarte digitale Lösungen setzt, kann den Aufwärtstrend nicht nur verstetigen, sondern die Lebensversicherung wieder als festen Baustein in der Finanzplanung etablieren“, schließt die Expertin.

Lebensversicherer mit den höchsten Indexwerten

Folgende Lebensversicherer haben in den einzelnen Teilwertungen die höchsten Indexwerte erreicht (in Reihenfolge ihrer Platzierung):

Telefonische Erreichbarkeit:

Telefonische Bearbeitung:

Infos zu (neuen) Produkten und Services:

Online-Angebote: