So wird Notfallplanung leicht gemacht

26.10.2023 – Anliegen des Autors und Versicherungsmaklers Oliver Mest ist, dass sich jeder vorausschauend auf einen Notfall vorbereitet. Er klärt auf über verschiedenen Vollmachten und Verfügungen und die Inhalte eines Notfallordners. Für jeden der sieben im Buch behandelten Notfälle werden spezielle Checklisten zur Verfügung gestellt. Für die jeweilige Bestandsaufnahme gibt es Praxistipps, Mustertabellen und Beispielrechnungen.

Der Versicherungsmakler Oliver Mest kennt die Situation aus seiner Jahrzehnte langen Praxis: Nach einem Schicksalsschlag ist nicht nur der Betroffene auf Hilfe angewiesen, sondern auch Angehörige und Freunde, die einspringen möchten. Denn nur eine Minderheit hat sich systematisch auf einen solchen Fall vorbereitet. Das möchte der Autor mit dem Buch „Mein Wille geschehe“ ändern.

Wer handelt im Notfall für den Betroffenen?

Dies ist die zentrale Frage – egal, aus welchem Grund jemand nicht mehr selbst handeln kann. Folgerichtig beginnt das 216 Seiten umfassende Buch im ersten Kapitel „Ich sterbe“ mit einer Übersicht über Vollmachten und Verfügungen. Denn ohne Vollmacht erhält ein Dritter nicht einmal ein Paket am Postschalter.

Mit verschiedenen Verfügungen, zu denen auch ein Testament zählt, werden die eigenen Interessen in der Zukunft gewahrt. Der Autor unterscheidet folgende Varianten:

Trauerverfügung: regelt die Bestattungswünsche.

Sorgerechtsverfügung: regelt, wer das Sorgerecht für die eigenen Kinder bekommen soll und wer keinesfalls. Das Familiengericht, das darüber entscheidet, berücksichtigt eine solche Verfügung.

Haustierverfügung: regelt, wer sich um die Tiere kümmern soll.

Social-Media-Verfügung: regelt, wer die eigenen Accounts betreuen soll und wie.

Unternehmervollmacht und Notfallplan: regelt, wer das Unternehmen wie weiterführen soll.

Patientenverfügung: regelt, welche medizinische Behandlung erfolgen oder unterlassen werden soll.

WERBUNG

Was braucht der Kümmerer noch, um sich kümmern zu können?

Der Kümmerer braucht umfassende Informationen, um im Interesse des Verstorbenen, Erkrankten, Verunfallten oder Pflegebedürftigen handeln zu können. Dazu ist es sinnvoll, Listen und Übersichten zu erstellen, zum Beispiel über Einkommensquellen, vorhandene Versicherungen, Kreditkarten oder Schlüssel.

Alle wichtigen Unterlagen gehören in einen Notfallordner, der sich unterteilen lässt in:

Personenstandsunterlagen,

Vollmachten und Verfügungen,

Notfallkarten,

Übersichten,

sonstige Dokumente.

Für jeden der sieben im Buch behandelten Notfälle werden spezielle Checklisten zur Verfügung gestellt. Für die jeweilige Bestandsaufnahme gibt es Praxistipps, Mustertabellen und Beispielrechnungen. Über 40 Vorlagen können heruntergeladen werden, rechtssicher verfasst und mit fünf Jahren Aktualisierungsgarantie ab Buchkauf.

Welche Rolle spielt das Thema Versicherungen?

Gemäß des Untertitels „In 7 Tagen Ihre Vorsorge im Griff“ geht es dem Autor, einem studierten Juristen, um praktische Handlungsanleitungen für den Ernstfall. Er erklärt, was sofort zu erledigen und wie konkret vorzugehen ist.

In den ersten beiden Kapiteln „Ich sterbe“ und „Ich kann mein Unternehmen nicht mehr weiter führen“ spielen somit Versicherungen nur eine Rolle bei der Feststellung des Status-quo.

Dies ändert sich bei Notfällen wie Erkrankung, Gefahren für Immobilien oder Rechtsstreitigkeiten. Hier wird der Sinn und Zweck einer Berufsunfähigkeits-Versicherung, von Hausversicherungen oder Tierhalter-Versicherungen grundsätzlich dargelegt.

Für wen ist der Ratgeber geeignet?

Den sehr leicht lesbaren Ratgeber sollten Personen lesen, denen es wichtig ist, was bei einem Notfall mit ihnen sowie ihrem Hab und Gut passiert und die noch keinerlei Vorbereitungen dafür getroffen haben.

Für Versicherungsvermittler könnte das Buch ein gutes Geschenk oder eine Praxistipp-Fundgrube für schwierige Kunden sein. Es „verkauft“ nicht, sondern klärt auf. Der Leser wird eingeladen, sich im Eigeninteresse und im Interesse seiner Angehörigen mit gern verdrängten Themen zu beschäftigen.

Lesetipp

Mest, Oliver: „Mein Wille geschehe – In 7 Tagen Ihre Vorsorge im Griff“. Campus Verlag GmbH, 2023. 216 Seiten, kartoniert.

Das Buch ist erhältlich als Print-Version für 22,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer und versandkostenfrei in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Benelux-Ländern (ISBN 9783593517582). Zu lesen ist es auch als E-Book in einer PDF-Version (ISBN 9783593454788) oder als EPUB (ISBN 9783593454795).