So (wenig) vertrauenswürdig ist die Versicherungsbranche aus Kundensicht

28.10.2025 – Im zwölften „Vertrauensranking“ von Servicevalue und Wirtschaftswoche schneiden die Versicherer erneut bestenfalls durchschnittlich ab. Das höchste Vertrauen genießen die Multikanalversicherer, denen immerhin knapp sechs von zehn Verbrauchern vertrauen. Maklerversicherer, Versicherungsmakler und Vertriebe erzielen hingegen deutlich niedrigere Zustimmungswerte, wobei Letztere im Assekuranz-Ranking vom letzten auf den drittletzten Platz nach oben schoben.

Die Servicevalue GmbH hat im Auftrag der Zeitschrift Wirtschaftswoche auch in diesem Jahr wieder ein Unternehmens-Vertrauensranking erstellt. 1.878 Unternehmen aus 106 Branchen wurden bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile für die zwölfte Auflage der Untersuchung wird mit 563.457 angegeben.

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung ist der sogenannte Kundenvertrauensindex (KVI), der in einer Onlinebefragung im Sommer 2025 ermittelt wurde. Zu den Interviews wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen beziehungsweise Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt.

Mit diesem Verfahren wird den Angaben zufolge „ein klares, verständliches und effizientes Instrument zur Messung des erfahrensbezogenen Kundenvertrauens“ geschaffen, das branchen- und geschäftsmodellübergreifend eingesetzt werden kann.

„Kundenvertrauen kann im Detail jedoch sehr unterschiedlich gestaltet sein. Um die Vergleichbarkeit gewährleisten zu können, ist eine Reduktion auf den ‚kleinsten gemeinsamen Nenner‘ notwendig“, wird weiter zur Methodik erläutert.

Gradmesser des erfahrensbezogenen Vertrauens

Zur Bestimmung des KVI wurde daher die Frage „Als Kunde/Käufer vertraue ich den Leistungen/Produkten von [Unternehmen/Marke]?“ entwickelt. Antwortmöglichkeiten waren „ja“, „nein“ und „kein Kunde des Unternehmens/kein Käufer der Marke“.

Im Ergebnis (Ja-Stimmen in Relation zur Summe der Ja- und Nein-Stimmen) erhalte man so den Anteil an Kunden, bei denen es dem Anbieter/Hersteller tatsächlich gelungen sei, Kundenvertrauen aufzubauen. Oder einfacher: Ein KVI von 60 Prozent bedeutet, dass 60 Prozent der befragten Kunden dem Unternehmen vertrauen.

Servicevalue weist weiter darauf hin, dass diese Frage vielleicht zu einfach wirke. Jedoch müsse man sich hier noch einmal die Zielsetzung des KVI verdeutlichen: „Der KVI soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser des erfahrensbezogenen allgemeinen Kundenvertrauens dienen. Die Suche nach Ursachen für ein mögliches Kundenvertrauen ist selbstverständlich tiefergehenden Untersuchungen vorbehalten.“

Versicherer bestenfalls im Mittelfeld

Die Branche mit dem höchsten Kundenvertrauen ist die der Lebensmitteldiscounter mit einem KVI von 76,5 Prozent. Dahinter folgen das Segment Unterhaltungselektronik mit 74,2 Prozent und die Mittelklasse-Hotels mit 67,3 Prozent. Letzteres Segment konnte sich nur mit hauchdünnem Vorsprung vor den Haushaltsgeräteherstellern (67,2 Prozent) und den Baumärkten (67,0 Prozent) platzieren.

Von solchen Werten können die Vertreter aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche nur träumen. Alle Segmente schnitten bestenfalls etwa 20 Punkte schlechter ab. Am weitesten oben landeten die Versicherer mit Multikanalvertrieb (57,4 Prozent).

Für Versicherer mit Exklusivvertrieb, die Direktversicherer und die digitalen Versicherungsexperten werden Werte zwischen gut 55 und knapp 44 Prozent ausgewiesen. Dahinter folgen mit Werten von jeweils knapp über 40 Prozent die Finanzvertriebe vor den Maklerversicherern und den Versicherungsmaklern.

Noch schlechter weg kamen nur die Wirtschaftszweige Ankaufsdienste (40,1 Prozent), „Baufinanzierer – Vermittler“ (39,4 Prozent), „Energieversorger (regional)“ (37,8 Prozent) sowie das Schlusslicht „Wohnungsunternehmen“ (36,6 Prozent).

Finanzvertriebe holen kräftig auf

Vergleichsweise deutlich zulegen konnten die Finanzvertriebe – und das sogar zweimal in Folge. Dadurch kletterten sie vom letzten (VersicherungsJournal 31.10.2024, 26.9.2023) auf den drittletzten Platz im brancheninternen Ranking nach oben.

Dies gelang zwar auch den Maklerversicherern und den Versicherungsmaklern. Allerdings fiel bei diesen beiden Kategorien der Zuwachs mit 0,5 beziehungsweise 0,9 Prozentpunkten deutlich schwächer aus als bei den Vertrieben mit 2,9 Prozentpunkten.

Auch die Versicherer mit angeschlossenem Agenturvertrieb konnten sich zweimal verbessern und legten insgesamt um 2,2 Prozentpunkte zu. Dadurch schoben sie sich auf zwei Prozentpunkte an die führenden Multikanalversicherer heran, die zweimal minimal verloren. Die Direktversicherer pendelten zwischen 52,1 und 52,6 Prozent, die digitalen Versicherungsexperten zwischen 43,5 und 44,9 Prozent.