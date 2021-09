So viele Umsatz generieren Vermittlerbüros mit Onlineabschlüssen

22.9.2021 – Drei von vier Versicherungsvermittler-Betrieben bieten ihren Kunden aktuell die Möglichkeit, über ihre Internetseite online Versicherungen abzuschließen. Bei Einfirmenvertretern ist der Anteil mehr als doppelt so hoch ausgeprägt wie bei Mehrfachvermittlern und Maklern. Das zeigt die aktuelle Strukturanalyse des BVK.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat Ende Juli die Ergebnisse der Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2020/2021“ veröffentlicht.

Sie basiert auf einer zwischen Dezember 2020 und März 2021 durchgeführten, nicht-repräsentativen Onlinebefragung von Vermittlern (VersicherungsJournal 2.2.2021). Diese hatten ein umfangreiches Fragenpaket zu ihrer persönlichen Geschäftssituation, den beruflichen Zielen sowie ihrer wirtschaftlichen Lage zu beantworten.

Vermittler haben über 3.200 Fragebögen beantwortet

Die bereinigte Stichprobengröße wird mit 3.233 (vollständig ausgefüllten) Fragebögen angegeben. Über 93 Prozent der Befragten sind als Einfirmenvertreter im Vermittlerregister registriert, knapp fünf Prozent als Versicherungsmakler und zwei Prozent als Mehrfachvertreter.

„Es gibt keine andere Erhebung, auch nicht von Marktforschungs-Instituten, die auch nur annähernd so viele Teilnehmer abdeckt“, stellt BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer im Vorwort der Studiendokumentation heraus.

Drei Viertel der Vermittler bieten Onlineabschluss

Im Rahmen der Untersuchung wurden unter anderem Daten zum Umsatz und Gewinn der Vermittlerbetriebe (29.7.2021) sowie zur Abwanderungs-Bereitschaft (3.8.2021) erhoben.

Weitere Themen waren neben der Vertriebsunterstützung durch die Versicherer (10.8.2021), der Kundenzahl und der Cross-Selling-Quote (30.8.2021) auch die Betriebsgröße nach Köpfen (13.9.2021) und der Onlinevertrieb.

Ein Ergebnis der Untersuchung: Mehr als drei von vier Vermittlern bieten ihren Kunden auf ihrer Webseite die Möglichkeit zum Onlineabschluss. Bei der vorangegangenen Strukturanalyse vor zwei Jahren waren es noch nicht einmal zwei Drittel.

Je nach Berufsgruppe riesige Unterschiede

Betrachtet man die verschiedenen Vermittlertypen, so werden massive Unterschiede augenfällig. Denn der Anteil unter den Mehrfachvertretern und Maklern ist mit gut 40 Prozent nur in etwa halb so groß ausgeprägt wie in der Ausschließlichkeit mit fast vier Fünfteln.

Im Vergleich zu vor zwei Jahren ist der Anteil bei Letzteren um zehn Prozentpunkte, bei Maklern um vier Prozentpunkte und bei Mehrfachvertretern gar nicht angestiegen.

BVK-Strukturanalyse: Möglichkeit zum Online-Abschluss (Bild: VersicherungsJournal)

Als mögliche Ursache dafür nennen die Studienautoren, „dass der Online-Abschluss in der Ausschließlichkeit angesichts des beschränkten Produktspektrums leichter zu realisieren ist als für Mehrfachvertreter und Makler, die eine Auswahl an unterschiedlichen Angeboten zeigen müssten.“

Es sei jedoch erstaunlich, dass die von Produkt-Ratingagenturen, Vergleichsportalen und Pools angebotenen Möglichkeiten, Vergleichstools auf der Webseite des Vermittlers einzubinden, offensichtlich mehrheitlich nicht genutzt würden.

„Offenbar sind viele der freien Vermittler selbst in der Corona-Pandemie noch nicht vollständig in der Welt des Onlinevertriebs und damit der Digitalisierung angekommen. Allerdings kann ein Grund auch in einer Fokussierung auf Industrie- und Gewerbeversicherungen liegen, bei denen sich ein Onlinevertrieb nicht oder kaum anbietet“, heißt es in der Studiendokumentation weiter.

Anteil der Onlinevergütung steigt

Gefragt wurde im Rahmen der Untersuchung ferner nach dem Anteil der Provisionseinnahmen aus dem Onlinegeschäft. Im Durchschnitt beläuft sich dieser auf 5,6 Prozent, wobei Makler und Mehrfachvertreter leicht überdurchschnittlich performen.

Dabei generiert nur jeder 50. Exklusivvermittler und nur jeder 33. Makler, der Onlineabschlüsse ermöglicht, daraus gar keinen Umsatz. Andererseits erzielt jeder 16. unabhängige Vermittler nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte seiner Gesamteinnahmen mit Provisionseinnahmen aus dem Onlinegeschäft. In der Ausschließlichkeit liegt der Anteil nur halb so hoch.

BVK-Strukturanalyse: Provisionsanteil Online-Abschlüsse (Bild: VersicherungsJournal)

Die Autoren stellen heraus, dass gegenüber der Vorstudie von vor zwei Jahren der Anteil derjenigen Vermittler um immerhin rund die Hälfte auf fast 28 Prozent zugenommen habe, bei denen das Onlinegeschäft höhere Anteile ausmacht.

„Auch die Corona-Pandemie könnte einen Schub für das Onlinegeschäft gebracht haben, das unabhängig von Kontaktbeschränkungen durchgeführt werden kann“, wird weiter hervorgehoben.