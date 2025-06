So viel Honorar würden Bundesbürger für Nettopolicen zahlen

3.6.2025 – Nettopolicen in der privaten Altersvorsorge sind vielen Bürgern noch kein Begriff, wie eine Passantenbefragung des Portals Fragfina.de zeigt. Nur 1,8 Prozent der Befragten konnten mit dem Vergütungsmodell etwas anfangen – Interesse ist grundsätzlich da.

Wie bekannt sind Nettopolicen in der Bevölkerung – und wie viel Honorar wären Kunden bereit, ihren Beratern dafür zu zahlen? Dieser Frage ist das Finanzberatungsportal Fragfina GbR – Rose & de Groot im Rahmen einer Straßenumfrage nachgegangen. Das Portal bietet selbst Nettopolicen an.

Die Umfrage fand im Mai 2025 in vier deutschen Städten statt: Düsseldorf, Leverkusen, Köln und Aachen. Insgesamt wurden 722 zufällig ausgewählte Passanten befragt. Die Erhebung ist nicht repräsentativ. Das Alter der Befragten wurde von den Interviewern auf 20 bis 60 Jahre geschätzt.

Nur etwas mehr als ein Drittel sorgt bereits für das Alter vor

Von den 722 Befragten gaben 258 Personen an, privat für das Alter vorzusorgen – das entspricht rund 36 Prozent. Zehn Befragte machten keine Angabe. 454 Personen (62 Prozent) verneinten explizit, über eine private Altersvorsorge zu verfügen.

Unter denjenigen, die bereits privat fürs Alter vorsorgen, gaben 132 Personen an, dafür eine Versicherungslösung zu nutzen – einschließlich der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

79 Befragte setzen auf ein Wertpapierdepot, in das auch vermögenswirksame Leistungen fließen. Weitere 93 Personen nannten andere Vorsorgeformen wie eine Immobilie oder einen Bausparvertrag. Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage möglich.

Die Höhe der monatlichen Sparraten beträgt durchschnittlich rund 240 Euro – aufgeteilt in Versicherungen, Depot und Sonstiges.

Wie sorgen Sie privat für das Alter vor?* Vorsorgeform Zahl der Antworten Versicherungen (einschließlich bAV) 132 Depot (inklusive vermögenswirksamer Leistungen) 79 Sonstiges (zum Beispiel Immobilie, Bausparvertrag) 93 Weiß nicht 6

Nettopolicen nahezu unbekannt

Darüber hinaus zeigt die Umfrage ein hohes Informationsdefizit bezüglich Nettopolicen. Lediglich 13 von 722 Befragten stimmten zu, dass sie Netto- beziehungsweise Honorartarife kennen. Und eine einzige Person, die befragt wurde, hat bereits einen solchen Vertrag.

Nach einer kurzen Erläuterung des Begriffs erklärten sich 630 Personen – das entspricht 87 Prozent – bereit, für eine Beratung auf Honorarbasis zu zahlen. 37 Befragte (fünf Prozent) lehnten dies ab, 55 Personen (knapp acht Prozent) waren unentschlossen.

Konkrete Fragen zu Nettopolicen Frage und Antwortoption Zahl der Antworten Kennen Sie Nettopolicen/Honorartarife? (ja) 13 Haben Sie eine Nettopolice? (ja) 1 Wären Sie bereit, dafür zu bezahlen? (ja) 630 Wären Sie bereit, dafür zu bezahlen? (nein) 37 Wären Sie bereit, dafür zu bezahlen? (weiß nicht) 55

Für Beratung wollen Befragte im Schnitt 616 Euro zahlen

Außerdem wollten die Studienautoren wissen, wie viel die Passanten für eine Beratung zu einer Nettopolice zahlen würden. Unter jenen, die grundsätzlich bereit wären zu zahlen, lag der Durchschnittswert bei 616 Euro.

47 Personen (etwa 6,6 Prozent) würden maximal 250 Euro oder weniger für eine Beratung zahlen.

139 Personen (circa 19,5 Prozent) gaben an, von 251 Euro bis einschließlich 500 Euro zahlen zu wollen.

Die größte Gruppe mit 430 Personen (etwa 60,5 Prozent) nannte einen Betrag von 501 Euro bis maximal 1.000 Euro.

88 Personen (rund 12,4 Prozent) wären bereit, mehr als 1.000 Euro, aber maximal 1.500 Euro zu zahlen.

Nur sieben Personen (circa ein Prozent) gaben an, mehr als 1.500 Euro zahlen zu wollen.

Nettopolice immer noch Nischenprodukt

„Die Nettopolice ist heute noch ein Nischenprodukt“, sagt Dennis Rose, Gründer von Fragfina und selbst Honorarberater. Doch mit dem zunehmenden Wunsch nach Preistransparenz und Vergleichbarkeit werde sie seiner Einschätzung nach „in den kommenden Jahren zum Standardprodukt“.

Nach seiner Einschätzung hängt die geringe Verbreitung von Nettopolicen mit ihrer schwachen Kundenbekanntheit und der Zurückhaltung vieler Vermittler zusammen. Ein zentraler Hemmschuh seien fehlende Vergütungsmodelle für Honorarberatung in der Breite des Vertriebs.

Andere Umfrage, ähnliche Ergebnisse?

Die geringe Bekanntheit des Nettopolicen-Modells bestätigt sich in anderen Studien. So zeigte eine Umfrage der Innofact AG im Auftrag der Mylife Lebensversicherung AG aus dem Jahr 2023, dass über 90 Prozent der Befragten mit dem Begriff „Nettopolice“ nichts anfangen konnten. Gleichzeitig bekundeten rund 75 Prozent Interesse an solchen Produkten (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.9.2023).

Eine aktuelle Studie der Fachhochschule Dortmund zeigt zudem, dass die Wahloption zwischen einem Brutto- und Nettotarif auch die Abschlussbereitschaft der Kunden für Bruttotarife erhöhen kann. Während in der Kontrollgruppe, der ausschließlich ein Bruttotarif angeboten wurde, 69 Prozent das Angebot ablehnten, waren es in den Experimentalgruppen mit Alternativangebot nur noch 28 Prozent (25.3.2025).