So vertrauens(un)würdig sind Versicherungsvertreter

22.3.2018 – Auch wenn es leicht aufwärts gegangen ist – der Versicherungsvertreter gehört nach einer aktuellen Umfrage des GfK-Vereins zu den am wenigsten vertrauenswürdigen Berufsbildern. Lediglich den Politikern bringen die Bundesbürger weniger Vertrauen entgegen. An der Spitze der Vertrauensrangliste stehen Feuerwehrleute und Sanitäter.

Nicht einmal jeder vierte Bundesbürger bringt dem Berufsbild „Versicherungsvertreter“ Vertrauen entgegen. Dies zeigt der jetzt veröffentlichte „Trust in Professions Report 2018“ des GfK-Vereins.

Basis der Untersuchung ist eine im Herbst 2017 durchgeführte Umfrage unter gut 20.000 Personen in insgesamt 20 Ländern, davon 2.000 in Deutschland. Den Befragten stand zur Bewertung eine vierstufige Antwortskala zur Verfügung („vertraue ich voll und ganz“, „vertraue ich überwiegend“, „vertraue ich weniger“ und „vertraue ich überhaupt nicht“).

Versicherungsvertreter genießen nur wenig Vertrauen

Mit 23 Prozent (Antwortoptionen „vertraue ich voll und ganz“ beziehungsweise „vertraue ich überwiegend“) landete der Versicherungsvertreter im Vertrauensranking der Berufe nur auf dem vorletzten Platz.

Schlechter kommen nur Politiker weg, denen lediglich 14 Prozent der Bundesbürger zumindest überwiegend Vertrauen schenken. Den drittletzten Platz belegen Werbefachleute, denen genau jeder vierte Befragte Vertrauen entgegenbringt. Der Vertrauenswert der Banker liegt fast doppelt so hoch.

Initiativen ohne große Wirkung

Zwar ist das Vertrauen in Versicherungsvertreter erneut leicht angestiegen – allerdings nur um einen Prozentpunkt im Vergleich zur vorangegangenen Untersuchung (VersicherungsJournal 4.3.2016). Seinerzeit hatte es ein Plus von drei Prozentpunkten im Vergleich zu der ersten Auflage der Untersuchung gegeben (VersicherungsJournal 24.2.2014).

Hier haben sich Imageinitiativen wie die des „Ehrbaren Kaufmanns“ (VersicherungsJournal 25.10.2012, 20.2.2015) oder des Verhaltenskodex‘ Vertrieb (VersicherungsJournal 12.4.2010, 7.10.2013, 16.3.2015) also nicht wirklich positiv ausgewirkt.

Dies wird wohl auch mit den immer wiederkehrenden Frontalangriffen auf die Versicherungsbranche zusammenhängen, die meist ein immenses (negatives) Medienecho hervorrufen. Meist fahren Verbraucherschützer oder Oppositionspolitiker schwere Geschütze auf.

Dabei geht es gegen einzelne Anbieter (VersicherungsJournal 22.3.2018, 12.3.2018) oder gleich ganze Versicherungszweige beziehungsweise -sparten an (VersicherungsJournal 16.1.2018, 19.1.2018, 16.3.2018, 20.3.2018).

Helfende Berufe an der Spitze

An der Spitze des Vertrauensrankings der Berufsbilder hat sich im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung nichts geändert. In Führung liegen nach wie vor Feuerwehrleute und Sanitäter mit Vertrauenswerten von jeweils unverändert 96 Prozent. Wiederum hauchdünn dahinter folgt das Krankenpflegepersonal mit erneut 95 Prozent Zuspruch.

Wie der GfK-Verein weiter mitteilte, sind bei den abgefragten Berufsgruppen keine merklichen Vertrauenszuwächse in der aktuellen Auflage des Reports zu beobachten. Dafür bringen die Bundesbürger aber einigen Berufsbilder ein deutlich geringeres Vertrauen entgegen als noch vor zwei Jahren.

Jeweils fünf Prozentpunkte büßten Rechtsanwälte (auf 67 Prozent) sowie Profisportler und Profifußballer (auf 37 Prozent) ein. Auch Pfarrer verloren nicht unerheblich an Reputation (minus vier Prozentpunkte auf 57 Prozent), was nach Angaben des Vereins mit den weiterhin rückläufigen Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen in Deutschland korrespondiert.

Schlechtes Vertreter-Ansehen auch in anderer Untersuchung

Auch eine andere Untersuchung bescheinigte den Versicherungsvertretern kürzlich ein nur sehr geringes Ansehen. So landeten die Vertreter in der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2017“ vom DBB Beamtenbund und Tarifunion ebenfalls am unteren Ende der Rangliste (VersicherungsJournal 25.8.2017).

Da in der Verbraucherwahrnehmung meist nicht zwischen den verschiedenen Vermittlertypen unterschieden wird, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse auf den gesamten Berufsstand der Versicherungsvermittler übertragbar sind.