So (un)zufrieden sind die Kunden mit ihrem Autoversicherer

18.7.2019 – Die Kfz-Versicherer erreichen aus Kundensicht insgesamt relativ hohe Zufriedenheitswerte. Dabei sind Direktversicherungs-Kunden etwas zufriedener mit ihrem Anbieter als Kunden von Versicherern mit Vermittlernetz. Am besten schnitten laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität die ADAC Autoversicherung bei den Filial- und die Cosmos bei den Direktversicherern ab.

WERBUNG

Direktversicherungs-Kunden sind mit ihrem Autoversicherer ein Stück weit zufriedener als Kunden von Versicherern mit Vermittlernetz (Filialversicherer). Zu diesem recht überraschenden Ergebnis kommt die Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2019“.

Für die Untersuchung hat das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) im April und Mai im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV erwachsene Kfz-Versicherungskunden online befragt. Insgesamt kamen auf diesem Weg 3.639 Kundenurteile zusammen (Filial: 2.627; Direkt: 1.012).

Direktversicherer erzielten ihr bestes Ergebnis

Kunden von Direktversicherern vergaben mit im Schnitt 76,6 von 100 möglichen Punkten eine „gute“ Bewertung. Auch die Filialversicherer erzielten ein „gut“, tendierten mit durchschnittlich 72,9 Punkten aber eher in Richtung „befriedigend“.

Während es bei Letzteren zuletzt nur minimale Veränderungen gab, konnten die Direktversicherer aktuell ihr auf Vierjahressicht betrachtet bestes Ergebnis erzielen und ihren Vorsprung ausbauen (VersicherungsJournal 12.7.2018, 14.6.2017).

Bei den Filialversicherern zeigte die Kurve in den Segmenten Preis-Leistungs-Verhältnis, Service und Vertragsunterlagen zumindest leicht nach unten. Die Direktversicherer konnten ihr Standing hingegen in allen Bereichen ausbauen.

So wurde bewertet

In die Gesamtbeurteilung floss die Zufriedenheit in den drei Leistungsbereichen Preis-Leistungs-Verhältnis (35 Prozent Gewichtung), Vertragsleistungen (25 Prozent) sowie Service (20 Prozent) ein. Berücksichtigt wurden auch erlebte Ärgernisse mit dem Kraftfahrtversicherer sowie die Weiterempfehlungs-Bereitschaft (jeweils zehn Prozent).

Für die Bewertung in den Leistungsbereichen stand den Befragten eine fünfstufige Skala von -2 („sehr unzufrieden“) bis +2 („sehr zufrieden“) zur Verfügung. Bei den Ärgernissen wurde der Kundenanteil mit negativen Erfahrungen herangezogen, für die Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Net Promoter Score.

Die Beurteilungen in den einzelnen Bereichen wurden auf eine 100-Punkte-Skala umgerechnet und mit den entsprechenden Gewichtungsfaktoren zu einer Gesamtpunktzahl verdichtet. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteils-Schema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt.

In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 26 der 36 bewerteten Filial- sowie zehn der 14 bewerteten Direktversicherer zu.

Direktversicherungs-Kunden in allen Bereichen teils deutlich zufriedener

Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zeigten sich aktuell unverändert gut 82 (Vorvorjahr: fast 84) Prozent der Filial- und 89 (84) Prozent der Direktversicherungs-Kunden „eher zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. In der Punktewertung führt dies zu einem Vorsprung der Direktversicherer von fast vier Punkten.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den anderen Kategorien. Die Filialversicherer liegen zwischen gut zwei Punkten beim Service und über acht Punkten bei den Ärgernissen hinter den Direktanbietern zurück.

Die Autoversicherer…

In der Gesamtwertung schnitt bei den Filialversicherern die ADAC Versicherung AG am besten ab, die im Vorjahr nur an sechster Stelle gelegen hatte. Von drei auf zwei verbesserte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG. Von der Spitze auf Position drei abwärts ging es für die Huk-Coburg Versicherungen.

Der ADAC schnitt bei den Vertragsunterlagen und beim Service am besten ab und landete in Sachen Preis-Leistung sowie Ärgernisse jeweils an vierter Stelle.

Bei der Weiterempfehlung liegt die Huk-Coburg und bei den Ärgernissen die R+V Allgemeine Versicherung AG in Führung, während sich hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses die DEVK Versicherungen gegen die Konkurrenz durchsetzten. Für Letztere ging es in der Gesamtwertung von zwei auf den geteilten dritten Platz abwärts.

…mit den zufriedensten Kunden

Bei den Direktversicherern liegt erneut die Cosmos Versicherung AG an der Spitze. Lediglich beim Service musste der Direktversicherer der Generali-Gruppe der Huk24 AG den Vortritt lassen, wenn auch nur hauchdünn.

Bei den Ärgernissen teilen sich die beiden vorgenannten Gesellschaften die Führungsposition. Ihnen gelang es als einzigen Autoversicherern, ein „sehr gutes“ Gesamturteil zu erzielen. Im ebenfalls engen Rennen um den Bronzerang setzte sich Allianz-Tochter Allsecur Deutschland AG gegen die Verti Versicherung AG durch.

Die Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2019“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden.