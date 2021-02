So (un)bedeutend ist das PKV-Zusatzgeschäft aus Maklersicht

15.2.2021 – Mehr als jeder dritte Makler und Mehrfachvertreter erwartet steigende Courtageeinnahmen im Krankenzusatzgeschäft. Nur etwa halb so groß ist der Anteil derjenigen mit negativen Erwartungen. Eine immer kleiner werdende Mehrheit geht von einer Bedeutungszunahme dieses Segments für das Courtageaufkommen aus.

Im Geschäftsjahr 2019 hatte die Branche zum achten Mal in Folge einen Rückgang der Zahl der Vollversicherten zu verzeichnen. Das Minus fiel mit 0,04 Prozent allerdings so niedrig aus wie nie zuvor in den letzten Jahren.

Der Wechselsaldo zwischen privater (PKV) und gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) war aus Sicht der privaten Anbieter zum zweiten Mal in Folge positiv. Zugenommen hat laut dem „Zahlenbericht 2019“ des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) erneut auch der Bruttoneuzugang (VersicherungsJournal 21.12.2020).

Im Gegensatz dazu konnte die Zunft den Bestand an Krankenzusatz-Versicherungen ein weiteres Mal ausbauen. In dem Bericht wird ein Plus um 2,5 Prozent auf knapp 26,7 Millionen Stück ausgewiesen. Seit 2006 hatte die Branche hier einen Zuwachs von 45 Prozent zu verzeichnen (14.1.2021).

Krankenzusatz in der erweiterten Spitzengruppe

Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den Geschäftseinschätzungen unabhängiger Vermittler wieder. Dies belegen die letzten Auflagen der Studienreihe „Asscompact Trends“. Diese werden quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Befragung von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

So gehörte die Vollversicherung zuletzt zu den größten Ladenhütern, die Zusatzversicherung hingegen durchgängig zur erweiterten Spitzengruppe der 39 abgefragten Produktarten. Bei jeweils etwa der Hälfte der Befragten lief hier das Geschäft nach eigenem Bekunden in den jeweils zurückliegenden drei Monaten „sehr gut“ oder „gut“ (4.12.2020, 4.9.2020, 9.6.2020, 9.3.2020).

Die Relevanz des Krankenzusatzgeschäfts aus Vermittlersicht

Ein weiterer Beleg für die steigende Relevanz des Zusatzversicherungs-Geschäfts im unabhängigen Vermittlermarkt ist die kürzlich veröffentlichte Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2021“. Diese wurde ebenfalls von BBG und IVV durchgeführt. Ihr zufolge wird es aus Vermittlersicht sogar noch zu einer Bedeutungszunahme kommen.

Spielte das Geschäft mit Krankenzusatzpolicen fünf Jahre zurück gesehen nur für etwas mehr als jeden Vierten eine „(sehr) große“ Rolle, so tut es das aktuell bereits für jeden Dritten. Noch besser fällt es bei der Einschätzung aus, wie es um die zukünftige Bedeutung (in fünf Jahren) des Geschäfts bestellt ist. Hier liegt der Anteil der Befragten, die eine „(sehr) große“ Rolle erwarten, bei annähernd der Hälfte.

Letztgenannter Wert liegt allerdings deutlich unter denen der Vorjahre. Vor zwei Jahren charakterisierten noch fast zwei Drittel der unabhängigen Vermittler die zukünftige Rolle mit den Antwortoptionen „(sehr) große Relevanz“ (14.2.2019). Im Vorjahr traf dies immerhin noch auf deutlich mehr als die Hälfte zu (13.2.2020).

Über 40 Prozent erwarten steigende Courtageeinnahmen

Hinsichtlich der Courtageeinnahmen erwartet mehr als jeder dritte Interviewte für das laufende Jahr eine Steigerung. Im Vergleich zu den Studien der Vorjahre ist hier allerdings ein deutlicher Rückgang zu beobachten.

Vergrößert hat sich hingegen der Anteil derjenigen Makler und Mehrfachvertreter, die von „viel schlechteren“ beziehungsweise „eher schlechteren“ Courtageeinnahmen für 2020 ausgehen. Der Anteil liegt aktuell bei fast einem Siebtel. Ebenfalls zugenommen hat der Anteil der Umfrageteilnehmer, die von gleichbleibenden Umsätzen ausgehen.

Weitere Studiendetails

Die 406-seitige „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Krankenzusatz-Versicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Krankenvoll- (5.2.2021, 10.2.2021) und die Pflegezusatz-Versicherung.

Basis der Untersuchung ist eine zwischen Mitte November und Anfang Dezember durchgeführte Onlineumfrage von unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum weit überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 285 Personen angegeben.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.