So (un)bedeutend ist das BU-Geschäft für unabhängige Vermittler

2.4.2020 – Die Geschäftsentwicklung mit Produkten zur Arbeitskraftabsicherung (AKS) war 2019 für über 40 Prozent der unabhängigen Vermittler besser als im Jahr zuvor. Nur bei rund jedem zehnten gab es eine Verschlechterung. Der Absatz von selbstständigen Berufsunfähigkeits-Policen läuft im Segment AKS nach Vermittleraussage sowohl gegenwärtig als auch künftig am besten. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“.

Unabhängige Vermittler liefern in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung das mit Abstand meiste Geschäft an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ (VersicherungsJournal 2.4.2020).

Grundlage der Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine im Februar und März 2020 durchgeführte Onlinebefragung von unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum weit überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 509 angegeben.

Bei jedem neunten Vermittler lief es deutlich besser

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung auch, wie sich die Courtagen im Geschäft mit der Arbeitskraftabsicherung im unabhängigen Vermittlermarkt im vergangenen Jahr entwickelt haben.

Aktuell berichtete rund jeder zehnte Befragte von deutlich höheren Courtageeinnahmen in dem Geschäftsfeld als im Jahr zuvor (Antwortoption: „lief viel besser“). Vor zwei Jahren hatte dieser Anteil noch fast ein Achtel betragen (3.5.2018).

Dafür ist der Anteil der „eher besseren“ Umsätze zum zweiten Mal in Folge angestiegen, und zwar auf aktuell fast ein Drittel. Vor drei Jahren waren es allerdings noch fast zehn Prozentpunkte mehr (8.5.2017).

Fast die Hälfte bekundete keine Veränderung. Nicht einmal jeder neunte Befragte berichtete von sinkenden Courtageeinnahmen.

Großer Stellenwert für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter

Auch in anderen Untersuchungen zeigt sich eine große Bedeutung des BU-Geschäfts für unabhängige Vermittler. So stellen diese nach Detaildaten der Vertriebswegestudie für die Lebensversicherung von Willis Towers Watson den wichtigsten Vertriebskanal dar. Über Makler und Mehrfachvertreter kam rund die Hälfte des Neuzugangs in die Bücher der Anbieter (24.3.2020).

In den letzten Auflagen der ebenfalls von BBG und IVV durchgeführten Studienreihe Asscompact Trends gehörte die BU-Versicherung immer zur Top Ten in der Produkthitparade des freien Vertriebs. Zuletzt berichtete weit über die Hälfte der Befragten von einem „(sehr) gut“ gelaufenen BU-Geschäft (9.3.2020).

Produktabsatz in der Einkommenssicherung

Untersuchungsgegenstand der Marktstudie waren unter anderem auch der Absatz verschiedener Produkte zur Einkommenssicherung sowie die erwarteten Absatztrends in den kommenden ein bis drei Jahren.

Selbstständigen BU-Versicherung (SBU) werden am häufigsten regelmäßig vermittelt, rund 96 Prozent gaben dies aktuell an. Grundfähigkeits-Versicherungen rangieren an zweiter Stelle mit einem deutlich gestiegenen Anteil von annähernd 49 Prozent (Vorjahr: 40,7) Prozent.

Im Geschäft mit Dread-Disease-Policen ist immerhin noch jeder dritte Interviewte unterwegs. Pflegerenten und Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherungen nannte nur jeweils etwa jeder fünfte Befragte.

Erwartete Umsatztrends in der Arbeitskraftabsicherung

Deutliche Abweichungen zu den vorgenannten Werten sind bei den „ganz allgemein“ erwarteten Umsatztrends in den kommenden ein bis drei Jahren zu beobachten. Nur noch hauchdünn hinter der SBU folgt die Grundfähigkeits-Versicherung, die vor zwei Jahren noch 20 Punkte Rückstand hatte.

Jeweils um die 40 Prozent der unabhängigen Vermittler erwarten einen besseren Umsatztrend bei Dread-Disease- sowie Pflegerenten-Versicherungen.

Diese Arten von Ratings werden in der Beratung genutzt

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung auch, auf welche Art von Ratings Makler und Mehrfachvertreter bei der Produktauswahl im Bereich BU/ Arbeitskraftabsicherung bei der Kundenberatung zurückgreifen.

Am ehesten sind dies Produktratings (wie etwa von der Morgen & Morgen GmbH, der Franke und Bornberg GmbH oder der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP)). Das gaben mehr als drei von vier Befragten an.

Annähernd zwei von drei Vermittlern nutzen Finanzstärkeratings (etwa von den internationalen Ratingagenturen Fitch Ratings, Standard & Poor‘s oder von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH). Über die Hälfte setzt auf Serviceratings wie etwa von Asscompact, von der Servicevalue GmbH oder von der Deutschen Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq).

Weitere Studiendetails

Die 325-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der BU auch die Segmente Grundfähigkeit und Dread Disease/ Multirisk.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.