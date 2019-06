So stark sind deutsche Firmen von Forderungsausfällen bedroht

27.6.2019 – Der Kreditversicherer Atradius geht von je nach Branche zum Teil deutlich steigenden Forderungsrisiken im B2B-Geschäft aus. Wie sich die Nachfrage bei den als Vermittler tätigen VersicherungsJournal-Lesern gestaltet, will die Redaktion im Rahmen einer Kurzumfrage in Erfahrung bringen.

Überfällige Rechnungen haben bei sechs von zehn deutschen Unternehmen auf Jahressicht das Firmengeschäft beeinträchtigt. Bei fast jeder vierten Firma haben verspätete Zahlungen sogar zu Umsatzeinbußen geführt. Nur in Griechenland war dieses Problem relativ noch größer. Der westeuropäische Durchschnitt liegt bei rund einem Sechstel.

Dies sind Ergebnisse der aktuellsten Auflage des Zahlungsmoralbarometers Westeuropa (PDF in englischer Sprache, 1,1 MB), das der Kreditversicherer Atradius N.V. im vergangenen Herbst veröffentlicht hat. Dafür wurden 2.770 Interviews mit Unternehmen aus 13 europäischen Ländern geführt. In Deutschland wurden 218 Firmen in die Umfrage mit einbezogen.

Fast durch die Bank von Zahlungsverzug betroffen

Zahlungsverzüge wirkten sich häufig auch negativ dahingehend aus, dass Investitionen in Sachanlagen aufgeschoben, Zahlungen an eigene Lieferanten zurückgestellt oder eine zusätzliche Finanzierung aufgenommen werden mussten. Dies gaben zwischen einem Fünftel und einem Siebtel der betroffenen Unternehmen aus der Bundesrepublik an.

Hauptgründe für Zahlungsverzug sind den Aussagen der deutschen Firmen zufolge unzureichende Finanzmittel bei den kommerziellen Kunden, Abnehmer, die ausstehende Rechnungen als Finanzierungsmittel nutzen, sowie die Komplexität des Zahlungsverfahrens.

Wie das Barometer weiter zeigt, waren nur noch etwa neun von zehn deutschen Betrieben von verspäteten Zahlungen ihrer Firmenkunden betroffen. Dies liegt leicht über dem westeuropäischen Schnitt. Der Anteil der überfälligen Rechnungen wird mit leicht unterdurchschnittlichen 40,5 Prozent angegeben.

Auf der anderen Seite ist die durchschnittliche Zahlungsdauer in der Bundesrepublik deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt. So warteten deutsche Lieferanten im Schnitt 42 (2017: 45) Tage ab Rechnungsstellung auf ihr Geld. Ähnlich schnell geht es nur in den Niederlanden.

Steigende Risiken

In weiteren Untersuchungen und Analysen hat Atradius zudem das Ausfallrisiko in verschiedenen Wirtschaftszweigen unter die Lupe genommen. Vor allem in der Automobilbranche hat der Kreditversicherer einen weiteren Anstieg der Forderungsrisiken beobachtet. Dies sei vor allem auf die schwindende Liquidität bei zahlreichen kleineren und mittleren Zulieferern zurückzuführen.

Das Forderungsrisiko für Lieferanten und Dienstleister von Zulieferern schätzen die Analysten aktuell so hoch ein wie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise vor rund zehn Jahren nicht mehr. Erschwerend komme hinzu, dass sich die Zahl der Insolvenzen und Zahlungsausfälle in der Automobilbranche noch weiter erhöhe.

Auch in der Konsumgüterbranche erwartet Atradius „erheblich“ steigende Forderungsrisiken. Dies gelte insbesondere für die großen Exportmärkte Großbritannien, Frankreich und Italien. Im deutschen Handel dürften die Herausforderungen allerdings ebenfalls zunehmen.

„Auch hier kämpfen viele Unternehmen mit sinkenden Margen aufgrund des zunehmenden Onlinehandels. Atradius geht davon aus, dass 2019 die Zahl der insolventen Handelsunternehmen um zwei Prozent oder mehr anwächst“, so der Kreditversicherer.

