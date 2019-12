So läuft das Geschäft mit nachhaltigen Policen im Maklermarkt

11.12.2019 – Zwei Drittel der Makler und Mehrfachvertreter vermitteln zumindest gelegentlich nachhaltige oder „grüne“ Versicherungspolicen. Doch nur rund jeder Zwölfte ist in diesem Segment häufig unterwegs. Dies sind Ergebnisse der MRTK-Studie „Nachhaltige Versicherungen und Investments im Maklermarkt 2019“. Dafür wurden zweihundert unabhängige Vermittler befragt.

In Sachen Nachhaltigkeit hat die Versicherungsbranche aus Verbrauchersicht noch einigen Nachholbedarf. Dies hat eine im Frühjahr durchgeführte Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit Deutschland Test, einer Marke der Focus-Money-Redaktions-GmbH, ergeben.

Im Vergleich von fast 1.600 Unternehmen aus 128 Branchen landeten die Versicherer bestenfalls im Mittelfeld. Die relativ beste Bewertung aus verschiedenen Assekuranzkategorie bekamen die Versicherer mit Exklusivvertrieb (VersicherungsJournal 22.3.2019).

Allerdings wird Nachhaltigkeit zunehmend ein Thema für die Marktteilnehmer aus der Assekuranz. So gibt es immer mehr „grüne“ Versicherungsprodukte (29.10.2019). Aber auch „grüne“ Kooperationen und umweltfreundliches Engagement sind zunehmend an der Tagesordnung (6.8.2019). Zudem will die EU-Kommission den Versicherungssektor noch „grüner“ und nachhaltiger machen (26.6.2019).

Makler und Nachhaltigkeit

Wie um nachhaltige Versicherungen und Investments im Makler bestellt ist, hat jetzt das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) unter die Lupe genommen. Dazu wurden im Oktober 200 Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter nach der Cati-Methode befragt.

Ergebnis: Nur etwa mehr als jeder zweite Befragte ist an „grünen“ Produkten „sehr“ oder zumindest „eher“ interessiert. Deutlich größer fällt der Anteil mit über 60 Prozent in Vermittlerbetrieben mit einem hohen Produktionsanteil im Bereich „Leben, Rente, Vorsorge“ aus. Keine größeren Abweichungen sind bei den Merkmalen „Mitarbeiterzahl“ und „Alter des Maklers“ zu erkennen.

Bild: MRTK. Zum Vergrößern Bild klicken.

Dies korrespondiert mit dem Interesse an den Themenfeldern Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt, das die Vermittler bei ihren Kunden verorten. Hier gab ebenfalls rund jeder zweite an, der Großteil der Kundschaft sei zumindest „eher“ daran interessiert.

Weiteres Ergebnis: Mehr als jeder dritte Interviewte mit Erfahrungen bei Beratungsgesprächen zu „grünen“ Produkten ist der Ansicht, dass diese zeitaufwändiger sind als „normale“ Beratungen. Vom Gegenteil überzeugt ist andererseits nur jeder 25. Umfrageteilnehmer aus dieser Gruppe.

Am häufigsten im Bereich Leben

Dies könnte ein Grund dafür sein, dass lediglich etwa jeder zwölfte Vermittler häufig („eher“ oder „sehr“) nachhaltige Versicherungspolicen verkauft. Insgesamt tun dies zwei von drei Befragten zumindest „selten“.

Am häufigsten werden nachhaltige Produkte aus dem Segment „Leben/Rente“ vermittelt, wie etwa fast drei von vier Interviewten angaben. Vergleichsweise selten wurden „Direktversicherungen“, „Hausrat“, „Kfz“ und „Haftpflicht“ aufgezählt. Die Anteile lagen zwischen einem Drittel und gut einem Fünftel. Mehrfachnennungen waren möglich.

Mittelfristig gute Aussichten

Was die mittelfristigen Geschäftsaussichten in diesem Marktsegment betrifft, so zeigen sich die unabhängigen Vermittler mehrheitlich optimistisch. So räumen zwei von drei Befragten nachhaltigen Versicherungsprodukten in den nächsten drei bis sechs Jahren „eher hohe“ oder sogar „sehr hohe“ Chancen in ihrer eigenen Vermittlungstätigkeit ein.

Kurz- und langfristig betrachtet äußerten sich nur jeweils rund vier von zehn Befragten entsprechend. Auf kurze wie auf lange Sicht antwortete nur jeweils jeder Fünfte mit „gar keine Chance“. Mittelfristig gesehen legt hingegen nur etwa jeder achte Umfrageteilnehmer Pessimismus an den Tag.

Stuttgarter an der Spitze

Ermittelt wurde im Rahmen der Befragung ferner der Hauptanbieter für „grüne“ Versicherungspolicen. Hier setzen sich die Stuttgarter Versicherungen mit einem Anteil von einem Siebtel gegen die Wettbewerber durch.

Den Silberrang teilen sich die Volkswohl Bund Versicherungen und die Concordia Versicherungen (inklusive der Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG) mit einem jeweils rund halben so großen Anteil.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Die Ergebnisse der Studie „Nachhaltige Versicherungen und Investments im Maklermarkt 2019“ sind in einem 42-seitigen Powerpoint-Dokument zusammengefasst.

Es kann direkt beim Marketing Research Team Kieseler kostenpflichtig erworben werden. Die Konditionen werden auf Anfrage per E-Mail oder Telefon 0162 2497777 genannt.