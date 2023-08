So „grün“ sind die Lebensversicherer inzwischen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Bei nachhaltigen Versicherungen denken Kunden vor allem an Sach-Tarife. Untersuchungen der Heute und Morgen zeigen Wissenslücken. Wie diese geschlossen werden, zeigt das neue VersicherungsJournal-Extrablatt. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...

Viele regulatorischen Fragestellungen, die für die Zukunft der Versicherungswirtschaft entscheidend sind, wurden von der noch amtierenden Bundesregierung nicht beantwortet. Was kommt auf die Branche nach der Bundestagswahl im September zu? (Bild: Brüss) mehr ...

28.6.2019 –

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat an die 150 Tarife verschiedener Bauart getestet. Etwa jedes sechste Produkt erhielt die Bestnote. Kein Versicherer hat in allen Produktarten „exzellent“ abgeschnitten, aber elf von ihnen in mindestens einer. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...