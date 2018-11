So begrenzen Versicherungsmakler ihr Risiko

2.11.2018 – Versicherungsmakler sollten ihr Risiko begrenzen, denn ein Streit um Beratungsfehler kann nicht immer vermieden werden, haben die Rechtsanwälte Jöhnke und Reichow in einem Vortrag auf der DKM dargelegt und das Wie erläutert. Daneben nannten sie typische Fälle, in denen Vermittler ihren Kunden Schadenersatz zahlen sollten.

WERBUNG

„Den Quatsch will ich nicht kaufen“, stellte ein Kunde gegenüber einem Versicherungsmakler fest, der ihn auf die Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) hingewiesen hatte. Nach Meinung des Kunden würde das nur „Geld kosten“, und sei wenig sinnvoll.

Jens Reichow (Bild: Schmidt-Kasparek)

Wie der Rechtsanwalt Jens Reichow von der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB auf der Fachmesse DKM berichtete, war der Kunde eigentlich für eine Beratung zur Hausrat- und Rechtsschutz-Versicherung zu dem Vermittler gekommen. Dennoch hatte dieser auf das Defizit eines fehlenden Berufsschutzes hingewiesen.

Als der Kunde später schwer erkrankte, forderte er von dem Makler überraschend Schadenersatz wegen fehlerhafter Beratung. Zwar hätte er keine BU-Police gekauft, sehr wohl aber eine Krankentagegeld-Versicherung. Auf diese Police sei er aber gar nicht hingewiesen worden.

Spartenabgrenzung im Maklervertrag

Trotz zusätzlicher Zeugenaussage der Lebensgefährtin des Klägers konnte der Angestellte des Maklers das Gericht mit einer umfangreichen Darstellung der vor vier Jahren erfolgten Beratung überzeugen. Schadenersatz wurde nicht gewährt. (Oberlandesgericht Dresden, 12 U 1170/13).

Einem solchen Streit kann man nach Einschätzung von Reichow leicht durch eine Spartenabgrenzung im Maklervertrag vorbeugen.

Im vorliegenden Fall war der Vertrag aber allgemein formuliert gewesen. „Damit wird eine allumfassende Beratung eröffnet“, warnte Reichow. Sie wäre dem betroffenen Makler fast zum Verhängnis geworden.

Ärger mit Pool

In einem anderen Fall musste ein Versicherungsmakler hingegen seine Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung einschalten. Der banale Grund: Der Antrag für den Schutz der Wohnung war bei einem Maklerpool „in der Ablage liegengeblieben“ und hatte den Versicherer so nie erreicht (VersicherungsJournal 11.9.2017).

Als nach einem Einbruchdiebstahl der Versicherer eine Deckung wegen des fehlenden Vertrags ablehnte, musste der Versicherungsmakler für den Schaden aus seiner Berufs-Haftpflichtversicherung zahlen (Oberlandesgericht Hamm 20 U 53/17).

„Der Makler schuldet dem Kunden natürlich die Kontrolle, ob der Antrag ordnungsgemäß policiert wurde“, erläuterte der Rechtsanwalt Björn Thorben Jöhnke. Das resultiere aus der Überwachungspflicht des Vermittlers.

Der BGH fordert eine Vergleichsberechnung, die die wesentlichen Vor- und Nachteile einer Umdeckung darstellt. Jens Reichow, Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte

Besondere Beratungspflichten bei Umdeckungen

Ärger können sich ganz schnell auch Versicherungsmakler einheimsen, die bei der Umdeckung von Versicherungen ihre besonderen Beratungspflichten nicht beachten.

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (I ZR 274/16) ist heute bei einem solchen Neuabschluss eine Gegenüberstellung mit Zahlenmaterial notwendig (VersicherungsJournal 21.8.2018).

„Der BGH fordert eine Vergleichsberechnung, die die wesentlichen Vor- und Nachteile einer Umdeckung darstellt“, so Reichow. Zwar gebe es keine genaue Praxisanleitung, die Vorgabe sollten Vermittler aber unbedingt beachten.

Automatische Mails senden

Björn Thorben Jöhnke (Bild: Schmidt-Kasparek)

Zu automatisierten Mails rät Jurist Jöhnke, wenn es um Schadenfälle aus der privaten Unfallversicherung geht, weil hier unbedingt Fristen beachtet werden müssen. Im Beispielsfall hatte der geschädigte Kunde die im Vertrag verankerte 18-Monats-Frist für den Nachweis seiner Invalidität versäumt.

Der Makler hätte ihn hierauf nochmals ausdrücklich hinweisen müssen, so die Richter des höchsten deutschen Zivilgerichts (BGH, I ZR 143/16).

In diesem Zusammenhang verwies Jöhnke auf eine weitere gefährliche Haftungsquelle. So müssen Gebäudebesitzer nach einem schweren Schaden, in der Regel das Gebäude innerhalb einer Frist von drei Jahren wieder aufbauen, um sich den Neuwertersatz zu sichern. Das sei etwa im Brandfalle, wenn Polizei und Gutachter den Schaden untersuchen, oft ein sehr geringer Zeitraum.

Im Zweifelsfalle per Einschreiben

„Im Zweifel sollten Sie ihre Kunden nochmals per Einwurfeinschreiben auf diese Frist hinweisen“, appellierte Jöhnke an die teilnehmenden Vermittler. Diese Maßnahme sollte genutzt werden, wenn der Kontakt über herkömmliche Kommunikationswege nicht möglich ist.

Vollkommen unerreichbaren Kunden könnte man sogar den Maklervertrag kündigen, um sich im Schadenfall haftungsfrei zu stellen.