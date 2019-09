So bedeutsam sind Bonifikationen für Vermittler

23.9.2019 – Vier Fünftel der im Rahmen der Strukturanalyse vom BVK befragten Vermittler erhält variable Vergütungsbestandteile. Die machen teilweise über 30 Prozent der Einnahmen aus, aber mehr als ein Zehntel der Teilnehmer geht leer aus. Der Verband sieht solche Anreizsysteme kritisch; durch die EU-Vertriebsrichtlinie müssten sie überarbeitet oder eingestellt werden.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat weitere Ergebnisse seiner aktuellen Strukturanalyse (VersicherungsJournal 26.3.2019) veröffentlicht.

Vorab waren bereits Zahlen genannt worden, die aus Verbandssicht besonders hervorstechen (24.6.2019). Außerdem war die Altersentwicklung der Vermittlerschaft (30.7.2019), Daten zu Gewinnen und Stundenverdiensten der selbstständigen Vertreter und Makler (6.8.2019) und zum Stellenwert der Weiterbildung (12.8.2019) publiziert worden.

Zuletzt hatte der BVK veröffentlicht, wie verbreitet Regulierungsvollmachten sind und wie groß der Anteil der Vermittler ist, die für die Tätigkeit vergütet wird (19.9.2019).

Bonifikationen machen zehn Prozent der Vergütung aus

In der Ausgabe 9/19 der Verbandzeitschrift Versicherungs-Vermittlung werden aus der Untersuchung die variablen Vergütungen der Befragten (68 Prozent gebundene Vertreter, 25 Prozent Vertreter mit eigener Registrierung und sieben Prozent Makler) beleuchtet.

Vier Fünftel der Teilnehmer gaben an, von den Versicherern Bonifikationen oder Zuschüsse zu erhalten. Bei gut einem Drittel der Empfänger machen diese Zahlungen mehr als ein Zehntel der Gesamteinnahmen aus.

BVK-Strukturanalyse 2018/2019 (Bild: BVK)

„Variable Vergütungsbestandteile sind in aller Regel kurzfristig und unabhängig vom Grundvertrag kündbar“, schreibt der Verband in seiner Zeitschrift. Da sie jedes Jahr in unterschiedlicher Höhe gezahlt würden, eigneten sie sich für eine betriebswirtschaftlich langfristige und sinnvolle Unternehmensplanung.

Würden die von den Versicherern gesetzten Ziele nicht erreicht, drohten Ausfälle von 20 oder 30 Prozent der Gesamteinnahmen.

IDD stellt Bonifikationen auf den Prüfstand

Die bisherige Bonifikations-Praxis sieht der BVK durch die EU-Vertriebsrichtlinie IDD auf den Prüfstand gestellt. Nach den seit dem letzten Jahr gültigen Vorschriften muss bei allen Vertriebstätigkeiten im bestmöglichen Interesse des Versicherungsnehmers gehandelt werden (24.7.2018, 9.3.2018, 12.2.2018).

Dazu gehöre auch, dass Versicherer keine Anreize mehr schaffen dürfen, die den Vermittler oder seine Angestellten zum Anbieten weniger geeigneter Produkte animieren könnte. Darauf macht die BVK-Autorin Ariane Kay in dem Artikel in der Verbandszeitschrift aufmerksam und weist auf die praktischen Auswirkungen hin:

„Kritisch sind in diesem Zusammenhang vor allem quantitative Vorgaben, wie überhöhte Verkaufsziele oder überhöhte Abschlussprovisionen zu sehen. Auch gewinn- oder volumenabhängige Zusatzvergütungen sowie von bestimmten Produktabsätzen abhängige Incentives wird es unter Umständen in der bislang bekannten Form nicht mehr geben dürfen.“

Solche Regelungen müssten abgeschafft oder angepasst werden. Sie könnten auch mit Schwerpunkt auf qualitative Vorgaben, wie geringe Stornoquoten oder hohe Kundenzufriedenheit erneuert werden.

Umfassende Auskunft gibt eine Studie

Die Strukturanalyse basiert auf Antworten von mehr als 2.500 Versicherungs-Vermittlern auf 43 Fragen.

Der Verband führte die Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem VersicherungsJournal und Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund durch. Die detaillierten Ergebnisse werden am 23. Oktober als Studie vom VersicherungsJournal herausgegeben.