„Sie“ oder „Du“ in der Kundenansprache – das sagen die Leser

9.9.2022 – Das VersicherungsJournal hat eine Kurzumfrage zu Umgangsformen in Kundengesprächen durchgeführt. Die deutliche Mehrheit der teilnehmenden Leser wählt je nach Kundenwunsch das „Sie oder das „Du“. Ein Drittel spricht sich ausschließlich für das Siezen aus. Für 6,7 Prozent kommt nur das Duzen in Frage.

„Sagen Sie jetzt nichts, Fräulein Hildegard! Ich liebe Sie!" Loriots formvollendete Äußerung in seinem Sketch „Die Nudel“ offenbart, nach welchen Regeln vor mehreren Dekaden selbst im Privaten kommuniziert wurde. Die Zeiten haben sich geändert. Heute scheint auch die Frage möglich: „Soll ich Sie duzen, siezen, bitchen, altern oder diggern?“, so ein „Spruch des Tages“ auf Pinterest.

Das „Du“ ist laut Karrierebibel.de auf dem Vormarsch. Immer mehr Unternehmen gehen dazu über. In der Versicherungsbranche sind dies insbesondere die Start-ups. Nach einer Umfrage duzt heute jeder dritte Arbeitnehmer seine Vorgesetzten und Kollegen, so das Portal für Jobthemen. In den meisten deutschen Unternehmen sei aber noch immer das Siezen an der Tagesordnung.

Rekord-Teilnahme an der VersicherungsJournal-Umfrage

Wie ist nun in Kundengesprächen zu verfahren? Eine Frage, die bewegt. Noch nie haben sich so viele Leser des VersicherungsJournals an einer Kurzumfrage der Redaktion beteiligt. Insgesamt 563 äußerten mit einem Klick ihre Meinung.

Das Ergebnis: Die Mehrheit von 55,8 Prozent verwendet je nach Kundenwunsch flexibel das „Sie“ oder das „Du“. Ein gutes Drittel (34,3 Prozent) findet, dass ausschließlich das „Sie“ besser in Kundengespräche passt. Für allein das „Du“ entscheiden sich 6,7 Prozent.

Das „Hamburger Sie“, eine Zusammensetzung aus „Sie“ und Vorname, favorisieren zwei Prozent. „Weiß nicht/ keine Angabe“ wählten 1,2 Prozent aus.

Weitere Umfrage

Kürzlich hat die Sirius Campus GmbH in Kooperation mit der Aeiforia GmbH Einstellungen und Erwartungen von Versicherungskunden zum Thema Kommunikation durchleuchtet. Neben der grundsätzlichen Akzeptanz von Versicherungs-Unternehmen in sozialen Netzwerken wurden auch Anrede und Gestaltung der Internet-Auftritte untersucht.

Demnach stehen jüngere Versicherungskunden sowohl dem Gendern als auch dem Duzen tendenziell positiv gegenüber. Die mittlere Altersgruppe befürwortet es prinzipiell, mit „Du“ angesprochen zu werden, hat aber Vorbehalte gegenüber einer gendergerechten Sprache.

Ab einem Alter von 55 Jahren tun sich Verbraucher mit beiden Kommunikationsformen schwer (VersicherungsJournal 28.6.2022).