Servicevalue: Diese Versicherer bieten die beste Kunden-Fachberatung

14.6.2023 – Im Auftrag des Handelsblatts hat das Analysehaus Verbraucher gefragt, wie gut Unternehmen fachlich beraten. Unter 40 Branchen schafft die Versicherungswirtschaft Platz zwei, angeführt von der LVM mit der Auszeichnung „Beste Kundenberatung“. Weitere 24 Versicherer erhalten das Prädikat „Top Kundenberatung“. Differenziert nach Beratungsthemen erreicht die Assekuranz mit dem Thema „Auto und Mobilität“ Platz eins.

Verbraucher sind bei Kaufentscheidungen, die umfassendes Hintergrundwissen erfordern, auf eine kompetente Fachberatung angewiesen. Welche Anbieter in diesem Punkt besonders überzeugen, hat die Servicevalue GmbH im Auftrag des Handelsblatts ermittelt.

Für die Studie „Beste Kundenfachberatung“, die zum sechsten Mal durchgeführt wurde, kamen – wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 9.6.2022) – 755 Unternehmen aus 40 Branchen auf den Prüfstand. In die Wertung gingen nur Unternehmen ein, deren Marktanteil „hinreichend groß ist“, so die Autoren. Für die Assekuranz waren erneut 45 Gesellschaften dabei.

Leistung vor Ort bewertet

Die repräsentativ ausgesteuerte Online-Erhebung wurde im April durchgeführt. Insgesamt 13.975 Panelisten bewerteten bis zu zehn Unternehmen, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten eine persönliche Fachberatung in Anspruch genommen hatten. So kamen 35.470 Kundenstimmen zusammen.

Die Fachberatung vor Ort wurde als Gesamtleistung auf Basis von zehn Leistungsmerkmalen betrachtet, „von denen ein maßgeblicher Effekt auf die Bewertung der Fachberatung angenommen wird“, wie es heißt. Diese Merkmale waren:

Erste Kontaktaufnahme mit Fachberater,

persönliches Erscheinungsbild des Fachberaters,

Hilfsbereitschaft des Fachberaters,

soziale Kompetenz des Fachberaters,

fachliche Kompetenz des Fachberaters,

Bedarfsermittlung seitens / des Fachberaters,

Angebotsvermittlung seitens des Fachberaters,

Bemühen um Lösungsfindung seitens des Fachberaters,

persönlicher Nutzen aus dem Gespräch mit dem Fachberater und

Angemessenheit des zeitlichen Aufwandes seitens der Fachberaterin / des Fachberaters.

Für Banken und Versicherer wurde zudem der Anlass des Beratungsgesprächs erfasst. Außerdem wurde der Erfolg der Beratung im Sinne eines tatsächlichen Kauf- oder Vertragsabschlusses erhoben.

Mittelwert war ausschlaggebend

Die fünfstufige Antwortskala reichte von „ausgezeichnet“ (eins) über „sehr gut“ (zwei) und „gut“ (drei) bis hin zu „mittelmäßig“ (vier) und „schlecht (fünf).

Aus den Ergebnissen wurde für jedes Unternehmen ein individueller Mittelwert errechnet. Anbieter, die über dem jeweiligen Branchenschnitt lagen, erhielten das Prädikat „Top Kundenfachberatung“. Akteure, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges am besten abschnitten, wurden allein mit der Auszeichnung „Beste Kundenfachberatung“ prämiert.

Assekuranz mit dem Thema Auto und Mobilität auf Platz eins

Das Ergebnis, differenziert nach Themen: Die laut Verbraucherurteil höchste Qualität in der Kundenfachberatung bietet die Versicherungsbranche mit dem Thema „Auto und Mobilität“ (Stand 12.6.2023). Hier wurde ein Mittelwert von 2,12 festgestellt, angeführt von den Provinzial Versicherungen (Mittelwert: 1,87).

Dahinter folgen die Apotheken-Kooperationen (2,18). Rang drei geht an die Versicherer mit dem Thema „Zukunft und Vorsorge“ (2,20), bei denen die Allianz Versicherungen (1,96) ganz vorne liegen.

Unter die Top Ten schaffen es die Versicherer auch mit den Themen „Haus und Wohnen“ (2,21, Platz vier) und „Recht und Haftpflicht“ (2,21, Platz fünf), jeweils mit der Allianz in der Poleposition. Ebenso mit dem Thema „Gesundheit und Pflege“ (2,23, Platz acht), das die Debeka Versicherungen dominieren.

Branchenübergreifend erreichen die Versicherer Rang zwei

Bei den branchenübergreifenden Ergebnissen liegen, wie im vergangenen Jahr, die Apotheken-Kooperationen auf dem ersten Platz mit leicht verschlechtertem Mittelwert von 2,18 (Vorjahr: 2,17) bei elf beurteilten Unternehmen.

Die Versicherer erreichen zusammen erneut Position zwei mit unverändertem Mittelwert (2,22). Die Auszeichnung „Beste Kundenberatung“ schafften die LVM Versicherungen (2,05) und wiederholen damit ihren Vorjahressieg. Das Prädikat „Top Kundenberatung“ erhielten:

Finanzvertriebe fallen weiter zurück

Die Finanzvertrieb rutschen im Gesamtranking weiter ab und erreichen nur noch Platz 28 (Vorjahr: Platz 16) bei allerdings gleichem Mittelwert (2,48). Vorjahressieger Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) (2,33) wird von der Postbank Finanzberatung AG (2,31) auf Rang zwei verdrängt.

Dahinter folgen Telis Finanz AG (2,35), MLP SE (2,37), Tecis Finanzdienstleistungen AG (2,42) und Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,45). Die Auszeichnung „Top Kundenberatung“ erhält auch noch die OVB Vermögensberatung AG (2,47).

Die rote Laterne im branchenübergreifenden Ranking übernehmen erneut die Autohändler (2,62) und die Personalvermittler (2,67).