Schluss mit Angstmacherei vor Computerkriminalität

2.11.2018 – Praktische Hilfen für den Verkauf von Cyberpolicen wurden auf der DKM präsentiert. Dazu gehörten die richtige Ansprache potenzieller Kunden und ein Lernprogramm. Offenbar ist den wenigsten Vermittlern ihr eigenes Risiko bewusst.

Cyberpolicen sollen das Geschäft der nächsten Jahre werden. Doch in der Praxis dümpelt der Absatz noch immer vor sich hin. Ein Grund: Vielfach scheitern Vermittler an der Abwehrhaltung des IT-Managements. Versicherungsmakler brauchen also Tipps für die Praxis.

Hier hilft eine kleine Softwarefirma weiter. Motto des Unternehmens: Starke Beratung mit Software verbinden. Ein Blick in das Tool Cyberversicherungssumme.de zeigt: Das Ergebnis der Summenermittlung ist nicht nur detailliert, sondern auch sehr plakativ.

So warnt die Software nach einer Risikoanalyse für einen Handwerksbetrieb vor einer Existenzbedrohung und stellt fest, dass für ähnliche Unternehmen in der Vergangenheit Schäden in Höhe von 450.000 bis 493.000 Euro aufgetreten wären.

Screenshot Cyberversicherungssumme.de (Bild: Vertriebssoftware24) Zum Vergrößern Bild klicken.

Vorhandene Sicherheitsmaßnahmen loben

Angegeben wurde, dass sich der Betrieb ab einer Schadenhöhe von 300.000 Euro einer Ruin-Gefahr ausgesetzt sieht. Ähnlich pragmatisch wie das Beratungstool war auch der Vortrag von Nikolaus Stapels, Geschäftsführer der Vertriebssoftware24 GmbH auf der Fachmesse DKM. Nach seiner Ansicht sollte sich das Entree beim Kunden auf keinen Fall durch Angstmacherei auszeichnen.

Sehr provokativ spielte Stapels den Fall durch, dass bei einem Nachbarschaftsbesuch das Kleinkind des Hausherrn massiv beleidigt wird. Stapels zum Auditorium: „Und, was glauben Sie, wie oft sie dort noch zu Gast sein werden?“

Ebenso würden nach seiner Erfahrung Vermittler bei der Beratung mit der Aussage, „auch Ihr Unternehmen ist total gefährdet“, eine schlechte Beratungsstimmung erzeugen.

So wäre beim Termin vor Ort oft der IT-Chef mit von der Partie. „Der kann eine solche Aussage, auch wenn die Behauptung objektiv wahrscheinlich vollkommen richtig ist, natürlich so nicht im Raum stehen lassen“, so Stapels. Daher rät der Softwareentwickler dazu, erst einmal die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen gegen Internetrisiken zu erfragen und zu loben.

Risiko auch dort, wo „nichts zu holen ist“

Nikolaus Stapels (Bild: Schmidt-Kasparek)

Erst dann sollte darauf hingewiesen werden, welche Möglichkeiten Cyberkriminelle heute haben und das es wohl immer ein Restrisiko für einen erfolgreichen Cyberangriff geben werde.

Aussagen, wie „bei uns ist eigentlich nicht zu holen“, sollten mit dem Hinweis gekontert werden, dass auch klassische Diebe vielfach nicht wissen, was sie nach einem Einbruch an lohnenswerter Beute tatsächlich vorfinden.

Stapels: „Ähnlich wie gewöhnliche Diebe können die Hacker dann aus Ärger zu Vandalen werden und beispielsweise einfach die Festplatte löschen.“

Viele Kunden würden zudem gar nicht merken, dass Hacker in ihr System eingedrungen sind. Statistisch würden die Kunden den IT-Einbruch erst nach 156 Tagen nach der Tat feststellen.

Nach drei Tagen Ausfall wird es eng

Zudem sollte man nach Meinung des Beraters bei der Vertragsanbahnung die Frage stellen, wie lange der Unternehmer glaube, ohne IT-System auskommen zu können. In der Regel würde die Frist höchstens drei Tage betragen.

Zudem stellte der Berater die neuesten Tricks der Hacker vor. So würden Mitarbeiter eine Mail eines angeblichen Inkassounternehmens auf ihr Handy bekommen. Doch auf dem Smartphone ließe sich der Anhang nicht öffnen. Vielfach würde dann die Mail schnell auf den Firmenrechner gespielt, mit der Folge, dass dann beim Öffnen ein Virus im System freigesetzt werde.

Selbst USB-Ladekabel, als Werbegeschenk versandt, könnten heute mit einer solchen schädlichen Software bestückt werden. Nach Ansicht des Beraters würde eine solche gestufte Beratung, die eine Drohkulisse erst allmählich aufbaut, erfolgreich sein, wenn sie durch das Softwaretool unterstützt werde. Ab Januar 2019 soll auf Cyberversicherungssumme.de auch eine Beratungsstrecke integriert sein.

Cari schult Vermittler

Hanno Pingsmann (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ein anderes Geschäftsmodell promotet Hanno Pingsmann, Geschäftsführer der Cari GmbH, die die Marke Cyber Direkt entwickelt hat.

Vermittler, die mit dem Unternehmen kooperieren, erhalten für jeden Kunden ein umfassendes Lernprogramm. So soll der Mitarbeiter, das größte Einfallstor für Cyberattacken, sensibilisiert werden. Das Schulungsprogramm enthält neun Kapitel, die von der Sicherheit mobiler Endgeräte über Passwortsicherheit bis hin zu zum klassischen Patchmanagement reichen.

Fatal für das Image ist nach Ansicht der Berater, wenn der Vermittler selbst nicht über eine Absicherung gegen Computerkriminelle verfügt.

So fragte Thomas Pache, Head of Cyber Senior Underwriter bei Riskpoint, bei verschiedenen Vorträgen im DKM-Cyber-Park die jeweils rund 50 Zuhörer regelmäßig nach der Eigenversicherung gegen Cybergefahren. Ergebnis. Die Quote der selbstversicherten Vermittler lag regelmäßig unter zehn Prozent.