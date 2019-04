Schadenpotenzial für den Mittelstand ist besonders groß

Weitere Auszüge dieses Gesprächs finden sich im VersicherungsJournal Extrablatt 1|2019 „www – Vertriebsturbo Internet“. In der aktuellen Ausgabe geht um Chancen und Risiken aus dem Internet. Etwa neun von zehn Unternehmen mussten innerhalb der letzten zwei Jahre Erfahrungen mit Hackern, Schadsoftware und Co. sammeln, zeigen Studien. Auch wenn es oft glimpflich ausgeht, so zählen Cyberrisiken zu den meist gefürchteten Gefahren Doch es tut sich immer mehr im Markt. Für die Vermittler ist das Geschäft aber noch schwierig, weil dem Angebot die Standards fehlen und es kaum Ratings oder Vergleiche gibt. Das VersicherungsJournal Extrablatt liefert einen Überblick über das aktuelle Angebot. Das Heft steht seit 25. März kostenlos als PDF-Datei zum Download im Internet zur Verfügung. Premium-Abonnementen wurden bevorzugt bedient und hatten bereits zuvor Zugriff auf die neue Ausgabe. Wer das Heft noch nicht abonniert hat, kann diese Ausgabe nur online lesen – sich aber für alle späteren Ausgaben unter diesem Link registrieren.