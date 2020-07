Rückgänge im Neugeschäft, Vertrieb in schwieriger Lage

17.7.2020 – Die größte Katastrophe für die Branche sei ausgeblieben, aber mehrheitlich werden negative Auswirkungen erwartet. So fasst Simon-Kucher die Ergebnisse einer Umfrage unter Versicherungsmanagern im D-A-CH-Raum zusammen. Zwei Drittel melden einen Rückgang des Neugeschäfts, fast alle rechnen damit für die kommenden Monate. Der Vertrieb sieht sich in einer schwierigen Lage.

„Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Versicherungswirtschaft zeigen, dass die größte Katastrophe für die Branche ausgeblieben ist, aber mehrheitlich negative Auswirkungen erwartet werden.“ Das folgert die Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners aus zwei Online-Umfragen, die sie im April und im Juni unter Versicherungs-Unternehmen aus dem D-A-CH-Raum durchgeführt hat.

Stimmung hat sich etwas gebessert

In die Auswertung sind Antworten von bis zu 104 (April) beziehungsweise 134 (Juni) leitenden Angestellten eingeflossen. 83 beziehungsweise 102 davon stammen aus Versicherungs-Unternehmen in Deutschland. Zur Teilnahme eingeladen waren Mitglieder der ersten und zweiten Managementebene.

Im Vergleich zum April hat sich die Stimmung etwas gebessert. Im April schätzten noch sieben beziehungsweise 34 Prozent die Corona-Auswirkungen auf das Ergebnis 2020 als „hoch“ oder „mittel bis hoch“ ein. Im Juni taten dies zwei beziehungsweise 21 Prozent. Als „mittel“ stuften sie zuletzt 52 Prozent (April: 38 Prozent) ein.

Fast alle erwarten weniger Neugeschäft

Umgekehrt stieg der Anteil jener Teilnehmer, die, im Vergleich zu den Planzahlen, einen Rückgang des Neugeschäfts melden. Er kletterte von 50 Prozent im April auf 69 Prozent im Juni.

Ein Drittel (33 Prozent der Teilnehmer) quantifizierte das Ausmaß dieses Rückgangs mit bis zu fünf Prozent. Ein weiteres knappes Drittel (29 Prozent) setzt ihn bei fünf bis 20 Prozent an; bei sieben Prozent beläuft sich die Abweichung auf -20 bis -35 Prozent.

Betroffen ist der Großteil der Geschäftsfelder, vor allem die Sparten Reise, Kfz und kapitalbildende Lebensversicherung leiden. Am ehesten noch Zuwächse oder zumindest eine konstante Entwicklung werden in Feldern wie Rechtsschutz-, Kredit-. Berufsunfähigkeits- oder Risiko-Lebensversicherung verzeichnet.

Die Aussichten für die nächsten Monate sind eher bescheiden. 86 Prozent erwarten in der Juni-Umfrage Rückgänge im Neugeschäft. Eine Chance auf Steigerung desselben sieht nur knapp jeder Zehnte.

Vertriebsmitarbeiter in schwieriger Lage

Dem entspricht, was der Vertrieb berichtet: 95 Prozent (Juni) beurteilen die Neukundenansprache seit Beginn der Coronakrise als „schwierig“, fünf Prozent als zumindest „eher“ schwierig.

Die Bestandskundenpflege gestaltet sich für 55 Prozent schwierig, für 15 Prozent als eher schwierig. Für 30 Prozent stellt sie sich unproblematisch dar.

Besonders herausfordernd ist offenbar, den Kunden eine „direkt verständliche Erklärung des Produktnutzens im Kontext der aktuellen Situation“ zu liefern. 67 Prozent nennen dies ein sehr, 13 Prozent ein eher schwieriges Unterfangen.

„Schlagkräftige Argumente“ bei Kunden mit Stornowunsch anzubringen, ist aus Sicht von jeweils 30 Prozent schwierig oder eher schwierig.

Fokus auf Marketing und Vertrieb

Der Fokus der Reaktion auf die Coronakrise liegt vorrangig auf Marketing- und Vertriebs-, in zweiter Linie auf Produkt- und Preismaßnahmen.

Wenn an Produktmaßnahmen gedacht wird, dann überwiegend an die Überarbeitung der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen bisheriger Angebote und neue Zusatzleistungen für bestehende Produkte. In der Industrieversicherung arbeiten laut Umfrage 30 Prozent an neuen Produkten.

Besonders hoch – die Industrieversicherung ausgenommen – ist allerdings der Anteil derer, die zwar Produktmaßnahmen planen, diese aber erst noch ausdefinieren müssen.

„Übersetzung in neue Verkaufsstorys und Kampagnen“

Die Herausforderungen der aktuellen Situation können jedoch in Chancen umgewandelt werden, meint man bei Simon-Kucher. „Es gilt jetzt zu verstehen, welche neuen Kundenbedürfnisse sich entwickeln und was sich verändert hat“, sagt Frank Gehrig, Partner bei Simon-Kucher.

„Die Produkt-Kommunikation sollte auf die neuen Bedürfnisse ausgerichtet werden und es braucht eine Übersetzung in neue Verkaufsstorys und Kampagnen“, ergänzt Senior Director Stefanie zur Horst. „Jetzt ist der Zeitpunkt, die Digitalisierung aller Vertriebswege anzugehen.“