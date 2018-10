2.10.2018 – Junge Menschen schätzen ihre Chancen, reich zu werden, recht optimistisch ein. Sie setzen auf gutbezahlte Jobs und die Gründung eines Unternehmens – Investitionen in Aktien werden unterschätzt. Das zeigt eine GfK-Umfrage im Auftrag der RWB-Gruppe. Analysen der Allianz und Auswertungen der Bundesbank unterstreichen, dass die Deutschen risikoarmen Anlageformen den Vorzug geben.

Junge Deutsche sind beim Vermögensaufbau und bei der Aussicht auf Reichtum deutlich optimistischer als die ältere Generation. Die Jungen schätzen die Chancen, ein Vermögen aufzubauen, höher ein. Dies zeigen Ergebnisse der zweiten Reichtums-Studie der RWB Group AG, einem Anbieter von Private-Equity-Anlagelösungen für Privatanleger.

Die repräsentative Umfrage führte das Marktforschungsinstitut Gesellschaft für Konsumforschung SE (GfK) im April 2018 im Auftrag der RWB durch. Die Stichprobengröße ist 1.005. Die Daten erhoben die Konsumforscher mittels Onlinebefragung unter der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren.

Reichtum beginnt ab einer Million Euro

Für einen Großteil der Befragten (46,1 Prozent) beginnt Reichtum ab einem Vermögen, inklusive Immobilienbesitz, von einer Million Euro. Für jeden Zehnten liegt die Grenze bei drei Millionen Euro aufwärts.

Während Frauen etwas bescheidener sind, beginnt für 50 Prozent der Männer Reichtum erst ab einer Million, für zehn Prozent erst ab drei Millionen Euro.

Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer (65,8 Prozent) geben an, dass sie es für „sehr“ oder „eher“ erstrebenswert halten, reich zu sein. Damit ist das Streben gegenüber dem Vorjahr mit 70 Prozent um etwas mehr als vier Prozent gesunken.

Besonders auffällig: Je jünger die Befragten, desto stärker streben sie nach Reichtum. Insbesondere Teenager und Erwachsene bis 39 Jahre messen einem eigenen Vermögen eine hohe Relevanz bei.

Als Firmenchef oder mit gutem Job richtig Geld verdienen

23,4 Prozent der 14- bis 19-Jährigen schätzen ihre persönlichen Chancen auf ein hohes Vermögen mit „sehr gut“ beziehungsweise „eher gut“ ein. Dieser Wert nimmt mit Zunahme des Alters immer weiter ab. In der Gruppe der über 60-Jährigen ist es nur noch jeder Zehnte, der sich gute Chancen ausrechnet.

Die besten Mittel, um ein hohes Vermögen aufzubauen, sehen die jüngsten befragten Altersgruppen in der Gründung eines eigenen Unternehmens. Das gaben 33,9 Prozent der Befragten im Alter von 14 bis 19 Jahren an. Bei den 20- bis 29-Jährigen sind es 23,1 Prozent.

Gute Chancen sehen die Jungen außerdem in hochqualifizierten Berufen. Über 55 Prozent der 14- bis 29-Jährigen rechnen sich hier gute Chancen aus. Es folgen Immobilienerwerb (16,9 Prozent), Möglichkeiten im Sport oder Showbusiness (17,5) sowie regelmäßige Investitionen am Aktienmarkt (elf Prozent).

Wende beim Anlageverhalten

Analysten des Versicherers Allianz hatten im vergangenen Jahr eine „bemerkenswerte“ Wende beim Anlageverhalten beobachtet. So seien erstmals seit der Finanzkrise wieder in nennenswertem Umfang frische Gelder in Aktien und Investmentfonds geflossen (VersicherungsJournal 27.9.2018). Hierzulande sei das private Geldvermögen auch in Zeiten der extremen Niedrigzinsen kontinuierlich mit Raten von über vier Prozent gewachsen (VersicherungsJournal 28.9.2018).

Die Statistiken der Bundesbank für das vierte Quartal 2017 (VersicherungsJournal 17.4.2018) und das erste Quartal 2018 (VersicherungsJournal 17.7.2018) legen nahe, dass sich der Durchschnittsbürger auf klassische Anlageformen verlässt. Die großen Blöcke im Geldvermögen der Deutschen waren im ersten Quartal 2018 Bargeld und Einlagen mit 2.326 Milliarden Euro sowie Versicherungs- und Altersversorgungs-Ansprüche von zuletzt 2.199 Milliarden Euro.

Die RWB Group hält in ihrer aktuellen Reichtums-Studie dagegen, dass weltweite Family Offices, die Vermögensverwalter reicher Familien, andere Akzente setzen. Sie investierten etwa die Hälfte des Kapitals in Form von Aktien (29 Prozent) und Private-Equity-Beteiligungen in Unternehmen (20,3 Prozent). Nur geringere Anteile fließen in Immobilien (16,2 Prozent) und Anleihen (15,1 Prozent).